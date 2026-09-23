México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles disponibles para tramitar el permiso de forma rápida

Esta modalidad opera desde hace tiempo para evitar filas prolongadas y facilitar a los mexiquenses la obtención del documento

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
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La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 21 al 26 de septiembre para que los mexiquenses puedan solicitar su licencia de conducir de forma más rápida.

Esta modalidad opera desde hace tiempo para evitar filas prolongadas y facilitar a los mexiquenses la obtención del documento, obligatorio para circular legalmente.

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Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Horario de recepción de documentos: de 09:00 a 17:30 horas. El servicio concluye a las 18:00 horas, de lunes a viernes.

  • Acolman
    • 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre.
    • Calzada de Los Agustinos No. 1, Col. Centro, C.P. 55870, Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • Coacalco
    • 21, 22, 23 y 24 de septiembre.
    • Calle Severiano Reyes s/n, Col. Centro, C.P. 55700, Coacalco, Estado de México. Frente a Palacio Municipal.
  • Cuautitlán Izcalli
    • 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre.
    • Av. Primero de Mayo 100, Col. Centro Urbano, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
Esta semana se implementarán distintas unidades móviles en el Edomex para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (Gobierno Edomex)
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
  • El Oro
    • 25 de septiembre.
    • Constitución 27 C, Col. Centro, C.P. 50600, El Oro de Hidalgo, Estado de México. A un costado del Palacio Municipal.
  • Tecámac
    • 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre.
    • Plaza Principal s/n, Col. Centro, C.P. 55740, Tecámac, Estado de México. Frente a Palacio Municipal.
  • Tepotzotlán
    • 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre.
    • Calle Virreinal Mz. 012, Barrio San Martín, C.P. 54600, Tepotzotlán, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • Toluca
    • 21, 22, 23 y 24 de septiembre: Calle Isidro Fabela esquina 5 de Mayo, Col. Valle Verde, C.P. 50140, Toluca, Estado de México. Mercado Benito Juárez.
    • 25 de septiembre: Calle Aquiles Serdán 9, Mz. 007, Col. La Palma, C.P. 50265, Delegación Cacalomacán, Toluca, Estado de México.
  • Villa Guerrero
    • 24, 25 y 26 de septiembre.
    • Plaza Morelos s/n, Col. Centro, C.P. 51760, Villa Guerrero, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.
  • Zumpahuacán
    • 22 y 23 de septiembre.
    • Benito Juárez 1, Col. Centro, C.P. 51980, Zumpahuacán, Estado de México. Frente al Palacio Municipal.

Documentos necesarios para tramitar el permiso en las unidades móviles

En las unidades móviles de la Secretaría de Movilidad (Semov), las personas interesadas en tramitar la licencia tipo C deben presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el SNDIF; el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y acreditar el examen de conocimientos correspondiente.

El expediente también debe incluir acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos. Este último se puede generar en el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/.

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Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)
Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Costos por solicitar el permiso de conducir en el Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México fijó para 2026 las tarifas de los trámites dirigidos a usuarios de vehículos particulares, con montos distintos para automovilistas, motociclistas, choferes y permisos temporales.

La licencia para automovilista cuesta $777.00 en su vigencia menor, $1,040.00 en la alternativa siguiente y $1,848.00 para el plazo más extenso. En el caso de motociclistas, los precios son de $777.00, $1,040.00, $1,390.00 y $1,848.00, según la vigencia solicitada.

Quienes tramiten una licencia de chofer particular deberán pagar $1,017.00, $1,357.00, $1,809.00 o $2,410.00, conforme al periodo elegido. El permiso provisional tiene una tarifa de $3,694.00.

La reposición de la tarjeta de circulación asciende a $525.00; la calcomanía cuesta $118.00 y el reemplazo de placas tiene un valor de $1,390.00.

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