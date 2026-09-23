Emmanuel, El Gran Silencio y Motel llevarán su música gratis al Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2026: dónde y cuándo será

La cartelera musical está encabezada por Emmanuel y El Gran Silencio, a los que se suman Motel, Los Tecolines, Los Dandy’s, Rubytates, F-Mack, Aranza, Carlos Cuevas y Carlos Macías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ayuntamiento de Metepec presentó el cartel de Quimera 2026, la edición número 36 del Festival Internacional de Arte y Cultura. La programación reunirá música, literatura, artes plásticas, teatro y danza en distintos espacios públicos del municipio mexiquense.

La cartelera musical está encabezada por Emmanuel y El Gran Silencio, a los que se suman Motel, Los Tecolines, Los Dandy’s, Rubytates, F-Mack, Aranza, Carlos Cuevas y Carlos Macías.

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Esta edición tendrá una duración menor a la de años anteriores. El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, explicó durante la presentación del cartel que la decisión responde a un criterio de ahorro. “Tomé la decisión de que esta edición fuera más corta, con el propósito de ahorrar dinero y gastar menos, porque la Quimera es un Festival Cultural, ¡no un carnaval!, y esa es la diferencia”, señaló el alcalde.

Flores Fernández indicó que parte del presupuesto que antes se destinaba a espectáculos de mayor costo se reorientará hacia obras de infraestructura, entre ellas reparación de calles, instalación de luminarias y servicios de salud para el municipio.

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Metepec/ Redes sociales

Fechas, horarios y sedes del festival

El festival comenzará el martes 13 de octubre y concluirá el domingo 18, con seis días de actividades concentradas en distintos puntos de Metepec. Las sedes principales confirmadas son la Plaza Benito Juárez, en el Centro Histórico frente al Palacio Municipal, el Teatro Quimera, las escalinatas del Calvario y la Casa de Cultura.

Hasta el momento no se dieron a conocer los horarios específicos de cada concierto ni la distribución exacta de actividades por escenario. Tampoco se informó a qué hora del día se realizará cada presentación literaria o musical dentro del cronograma general.

Como dato complementario a la logística del festival, se anunció que el transporte público de Toluca y Metepec ampliará sus horarios de servicio durante los días del evento, coincidiendo también con la Feria del Alfeñique, que se desarrolla en fechas cercanas en la región.

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Un cartel del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2026 anuncia las actividades programadas en Metepec del 13 al 18 de octubre. (Metepec/Redes sociales)

Cartelera musical día por día

La agenda de conciertos se distribuye a lo largo de los seis días de festival:

13 de octubre: Trance Xpress, espectáculo circense que abre la programación.

14 de octubre: Emmanuel, en el escenario principal.

15 de octubre: Los Tecolines y Los Dandy’s.

16 de octubre: El Gran Silencio, en el escenario principal.

17 de octubre: Motel, también en el escenario principal.

18 de octubre: F-Mack, seguido de una “noche bohemia” con Aranza, Carlos Cuevas y Carlos Macías.

Un cartel publicitario detalla las presentaciones artísticas, literarias y musicales programadas del 13 al 18 de octubre. (Metepec/Redes sociales)

Actividades literarias y artes plásticas

Además de los conciertos, Quimera 2026 incluye un eje de actividades culturales paralelas distribuidas en distintas jornadas:

14 de octubre: exposición de artes plásticas de Jorge Marín y David Camorlinga.

16 de octubre: encuentro literario con Jorge Mendoza y David Nieto, conocido como “Yosh”.

17 de octubre: presentación literaria de Óscar de la Borbolla y Rubytates.

18 de octubre: actividad literaria con Alberto Chimal, que cierra el eje de letras del festival.

El objetivo de estas actividades es mantener el formato multidisciplinario que ha caracterizado a Quimera en ediciones anteriores, con propuestas dirigidas a distintos públicos y géneros.

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Presencia cultural de Oaxaca en Metepec

De forma paralela al festival, el Recinto Ferial de Metepec albergará un pabellón cultural dedicado a la Presencia de Oaxaca, que funcionará del 8 al 18 de octubre. Esta actividad comienza antes de la inauguración oficial de Quimera.

Como parte de esta muestra, se realizarán Cadenas de la Guelaguetza los días 10, 11, 17 y 18 de octubre, con presentaciones de danza, música y tradiciones folclóricas oaxaqueñas. Esta oferta amplía las actividades culturales disponibles para visitantes más allá de los seis días oficiales del festival.

Un festival con más de tres décadas de historia

Quimera no es un evento nuevo en el calendario cultural del Estado de México. La edición 2026 corresponde al número 36 del festival, que en años anteriores ha reunido a cientos de artistas y decenas de escenarios distribuidos por todo el municipio.

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En 2023, por ejemplo, la edición 33 contempló cerca de 300 eventos culturales con más de 150 artistas locales en siete escenarios, con una asistencia estimada de más de 350 mil personas y una derrama económica cercana a los 75 millones de pesos. Un año después, en 2024, el municipio esperaba una derrama de 87 millones de pesos con la participación de 227 artistas.

La edición 2025, con once días de duración, incorporó una dinámica llamada “Pasaporte Quimera”, un documento coleccionable donde los asistentes reunían siete stickers exclusivos al participar en conciertos, talleres y exposiciones, canjeables por mercancía oficial del festival. En ediciones anteriores, Quimera también ha invitado a países como Perú, Brasil, Líbano, Corea, Colombia, Japón y Nigeria como parte de su componente internacional.

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Qué más se puede visitar en Metepec durante el festival

Metepec, reconocido como Pueblo Mágico del Estado de México, cuenta con atractivos permanentes que suelen integrarse a la experiencia del festival. Entre los espacios que en ediciones pasadas han funcionado como sedes o puntos de interés se encuentran el Museo del Barro, el Mercado Artesanal, la Parroquia de San Juan Bautista y el Ex Convento Franciscano, además de distintas Casas de Cultura repartidas en las delegaciones del municipio.

El municipio es conocido también por la producción artesanal del árbol de la vida, una pieza de barro característica de la región que suele exhibirse en talleres y exposiciones durante el festival.

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La trayectoria de Emmanuel, cabeza de cartel del 14 de octubre

Su disco más exitoso, Íntimamente (1980), superó las cinco millones de copias vendidas solo en México e incluyó temas como “Todo se derrumbó dentro de mí” y “Quiero dormir cansado” (Foto: Juego de Voces, YouTube)

Emmanuel, cuyo nombre real es Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez, es un cantautor mexicano con una carrera activa desde 1976. Ha vendido más de diez millones de discos a nivel mundial y cuenta con veinte álbumes de estudio en su discografía.

Su disco más exitoso, Íntimamente (1980), superó las cinco millones de copias vendidas solo en México e incluyó temas como “Todo se derrumbó dentro de mí” y “Quiero dormir cansado”. Entre sus sencillos que alcanzaron el primer lugar en listas se encuentran “Toda la vida”, “Es mi mujer” y “La chica de humo”.

El cantante ha recibido el Billboard Latin Music Lifetime Achievement Award y el Latin Grammy Lifetime Achievement Award por el conjunto de su trayectoria. Su producción más reciente, Inédito, se publicó en 2015, aunque ha continuado con giras y presentaciones en México, Estados Unidos y Puerto Rico.

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El Gran Silencio, tres décadas de rock mestizo regiomontano

Su álbum Chúntaros Radio Poder (2001) marcó un parteaguas en el rock mexicano al combinar ritmos que hasta entonces no se mezclaban en la escena alternativa. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El Gran Silencio es una banda originaria de Monterrey, fundada en 1992 por los hermanos Tony y Cano Hernández bajo el nombre inicial de “La Zona del Silencio”. El grupo se caracteriza por fusionar rock, cumbia, norteño, reggae y hip hop, con letras centradas en la vida de barrio de su ciudad natal.

Su álbum Chúntaros Radio Poder (2001) marcó un parteaguas en el rock mexicano al combinar ritmos que hasta entonces no se mezclaban en la escena alternativa. La banda fue nominada a un premio Grammy en 2003 en la categoría de Mejor Álbum Alternativo por su disco Súper Riddim Internacional Vol. 1.

A lo largo de su trayectoria, El Gran Silencio ha girado por Estados Unidos, Japón, Holanda, Inglaterra, Bélgica y España, además de presentarse en festivales como el Vive Latino y el Festival Internacional Cervantino.

Motel celebra dos décadas de trayectoria en su presentación del 17 de octubre

La agrupación mantiene actualmente más de 687 mil seguidores en plataformas digitales y redes sociales, y como parte de la gira por su vigésimo aniversario tiene programadas presentaciones en Monterrey (Ocesa)

Motel, formada en 2003 en Ciudad de México por Guillermo “Billy” Méndez y Rodrigo Dávila Chapoy, llega a Quimera 2026 en el marco de la celebración de sus 20 años de carrera. La banda debutó en 2006 con el álbum homónimo Motel, que incluyó el sencillo “Dime ven”, posicionado en el segundo lugar del top mexicano ese año.

Su discografía incluye también los álbumes 17 (2007), Multicolor (2010), Prisma (2013) y Vida Cíclica (2024). Entre sus canciones más reconocidas figuran “Y te vas”, “Somos Aire”, “Lejos Estamos Mejor” y “Sólo el Amor Lastima Así”.

La agrupación mantiene actualmente más de 687 mil seguidores en plataformas digitales y redes sociales, y como parte de la gira por su vigésimo aniversario tiene programadas presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México durante noviembre y diciembre de 2026, además de la preparación de un nuevo disco inédito.

Enrique Guzmán mencionado pero no confirmado

Durante la presentación del cartel también se mencionó la posible participación de Enrique Guzmán en Quimera 2026 Foto: Jesús Avilés

Restan por darse a conocer varios elementos operativos: horarios específicos de cada concierto y actividad literaria, y la asignación detallada de escenarios para cada jornada.

Durante la presentación del cartel también se mencionó la posible participación de Enrique Guzmán en Quimera 2026, aunque su nombre no figura en el programa oficial difundido hasta el momento.