Flor Vigna anuncia reunión con fans en el Monumento a la Revolución: cuándo y a qué hora será

“Ya lo decidimos acá”, dijo Vigna al confirmar la cita. La modelo explicó que eligió el mediodía como horario para evitar la lluvia que, según el pronóstico, llegaría por la tarde.(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Flor Vigna convocó a sus seguidores a un encuentro presencial este sábado en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Ciudad de México. La cantante y actriz argentina hizo el anuncio en un video que se volvió tendencia poco después de su publicación.

“Ya lo decidimos acá”, dijo Vigna al confirmar la cita. La modelo explicó que eligió el mediodía como horario para evitar la lluvia que, según el pronóstico, llegaría por la tarde.

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Flor Vigna/Historias Instagram

Fecha, horario y cómo llegar

Vigna justificó el horario elegido por el clima: adelantó que, según el pronóstico, la lluvia llegaría a la zona alrededor de las 15 horas. Por eso definió el mediodía como el momento ideal para el encuentro con sus fans. (Webcams de México/ X)

El encuentro está pautado para este sábado a las 12 del mediodía. El punto de reunión es el Monumento a la Revolución, uno de los emblemas urbanos más reconocibles de la capital mexicana, ubicado en la Plaza de la República, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Vigna justificó el horario elegido por el clima: adelantó que, según el pronóstico, la lluvia llegaría a la zona alrededor de las 15 horas. Por eso definió el mediodía como el momento ideal para el encuentro con sus fans.

No se especificaron detalles adicionales sobre accesos, duración estimada del evento o actividades puntuales durante la juntada. La convocatoria se limitó al anuncio de fecha, horario y punto de encuentro, realizado de manera directa a través de sus redes.

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Durante el video, Vigna presentó a dos colaboradores identificados como “Ale”, a quienes agradeció por haberla acompañado durante su encierro en el reality. También mencionó a su amiga con el apodo “Chuli”, en un tono distendido acompañado de gritos y aplausos de las personas presentes.

Su salida de La Casa de los Famosos México

Tras salir del programa, luego de 43 días de encierro, la argentina confesó que quedó en estado de shock. “No entiendo nada”, dijo. (RS)

La convocatoria llega semanas después de que Vigna dejara La Casa de los Famosos México 2026. La argentina fue la sexta eliminada del reality, tras abandonar la competencia el 6 de septiembre.

Vigna había ingresado como la octava habitante confirmada de la temporada, que arrancó el 26 de julio. Dentro de la casa atravesó distintos momentos, entre conflictos con otros participantes, alianzas y cambios en sus vínculos.

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Tras salir del programa, luego de 43 días de encierro, la argentina confesó que quedó en estado de shock. “No entiendo nada”, dijo.

Uno de los momentos que más disfrutó al salir fue el reencuentro con su mejor amiga, quien viajó desde Argentina para sorprenderla en vivo. “Me hace sentir linda la vida, que son los vínculos”, expresó Vigna. También reconoció que se sintió “muy sola” durante su paso por el encierro.

Trayectoria previa en Argentina

Su primer gran salto a la fama llegó en 2014, cuando ingresó al reality Combate. Un año después se consagró tricampeona del certamen, tras ganar tres temporadas consecutivas.(Netflix)

Antes de instalarse en México, Florencia Giannina Vigna ya contaba con una carrera consolidada en Argentina. Nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires y desde chica tomó clases de teatro, danza y comedia musical, con becas en academias vinculadas a figuras como Julio Bocca y Reina Reech.

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Su primer gran salto a la fama llegó en 2014, cuando ingresó al reality Combate. Un año después se consagró tricampeona del certamen, tras ganar tres temporadas consecutivas.

En 2016 se incorporó a Showmatch: Bailando por un Sueño, donde ganó junto a Pedro Alfonso. Repitió el título en 2017 y en 2019 volvió al certamen, esta vez con Facundo Mazzei, alcanzando nuevamente la final.

Con la popularidad que le dieron los realities, Vigna amplió su carrera hacia la actuación. En 2018 protagonizó la telenovela Simona, donde interpretó a “Trinidad Berutti”, personaje que también llevó al teatro. Ese mismo año formó parte de Mi hermano es un clon, junto a Nicolás Cabré y Gimena Accardi. En 2019 sumó la obra teatral Una semana nada más, junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas.

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Carrera musical y llegada a México

Flor Vigna cantó en el show homenaje a Rodrigo y Sabrina Rojas fue a verla (Instagram)

En 2021, Vigna debutó formalmente como solista con el tema “Uy!”, que alcanzó 4 millones de reproducciones en YouTube durante su primera semana, según su perfil oficial en Spotify. Después lanzó canciones como “Suelto”, “Una en un millón”, “Sabor a ti”, “Eres tú” y “Rumba”, además de colaboraciones con artistas como Rodrigo Tapari, Miss Bolivia, Mario Luis y Kaleb Di Masi.

Vigna también incursionó en el boxeo de exhibición. Participó en las ediciones dos y tres del evento argentino “Párense de Manos”, donde venció a Manuela en su primera pelea y a Mica Viciconte en la segunda, consagrándose bicampeona.

Su llegada a México estuvo precedida por una pelea de exhibición en el evento Supernova Génesis, donde fue anunciada como rival de Alana Flores después de que Samadhi Zendejas dejara vacante su lugar en el combate. Vigna se impuso a la creadora de contenido mexicana, un resultado que amplió su popularidad en el país antes de ingresar al reality de Televisa.

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Vínculos y proyectos tras el reality

Dos mujeres posan juntas en una calle empedrada durante un evento nocturno al aire libre. (Flor Vigna/Instagram)

Después de su salida de La Casa de los Famosos México, Vigna mantuvo actividad pública en el país. El 17 de septiembre celebró el Grito de Independencia junto a Belinda en Valle de Bravo.

En esa ocasión, la argentina adelantó que buscará la manera de combinar sus compromisos laborales en Argentina con su nueva etapa en territorio mexicano.

Durante su paso por el reality, Vigna también manifestó su deseo de conservar el vínculo con otra de las habitantes, identificada como “Bri” (Brianda), con quien construyó una amistad dentro de la casa. Su cuenta de Instagram supera los cinco millones de seguidores, cifra que la posicionó como una de las participantes con mayor exposición mediática de la temporada.

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Su breve romance con Ese Pérez

Las cámaras de la transmisión 24/7 captaron después a Pérez siguiendo a la actriz hasta su habitación, donde continuaron el acercamiento. Los besos y las muestras de cariño se repitieron en los días posteriores frente al resto de los habitantes. (Captura de pantalla )

Durante su paso por el reality, Vigna protagonizó uno de los romances más comentados de la temporada junto al creador de contenido Ese Pérez. El vínculo comenzó a mediados de agosto, cuando ambos se besaron durante el juego de la botella en una fiesta temática.

Las cámaras de la transmisión 24/7 captaron después a Pérez siguiendo a la actriz hasta su habitación, donde continuaron el acercamiento. Los besos y las muestras de cariño se repitieron en los días posteriores frente al resto de los habitantes.

El vínculo generó dudas dentro de la casa. En una gala de eliminación, la cantante Mariana Ochoa cuestionó en vivo la sinceridad del acercamiento: “Siento que como no encuentra su contenido, está utilizando a Ese Pérez para crear una historia de amor que en cuanto salga no va a existir”.

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Ante la presión, la pareja optó por bajarle el tono a la relación y se definieron como “amigos especiales”, sin etiquetas ni compromisos. “Ahora somos amigos con abrazos, pero sin besos”, aclaró Vigna en ese momento.

Con el correr de las semanas, Pérez reconoció que la intensidad de las primeras semanas ya no estaba presente y que manejaría sus interacciones con Vigna “con pincitas”. Ambos terminaron expuestos juntos en la silla de nominados el día de la eliminación de la argentina.

Tras confirmarse su salida del reality, Vigna reflexionó sobre el vínculo: “Ya entendí que no hay romanticismo ahí y, sin rencor, me toca curarme de lo migajero”. También destacó que Ochoa terminó pidiéndole disculpas por haber dudado de su sinceridad.