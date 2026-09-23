Del fracaso en la Champions al subliderato en Hungría: Efraín Juárez pone al Győri ETO en la pelea por la cima

(REUTERS/Henry Romero)

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El paso de Efraín Juárez por el futbol de Hungría ha tenido un comienzo marcado por los altibajos, aunque en la competencia local el panorama es distinto al que enfrentó en los torneos europeos. Después de ocho jornadas de la Liga húngara, el técnico mexicano mantiene al Győri ETO en el segundo lugar de la clasificación.

Juárez llegó al futbol húngaro después de conducir a Pumas hasta la Final del Apertura 2026, instancia en la que el conjunto universitario cayó frente a Cruz Azul. Tras ese episodio, el estratega decidió cambiar de escenario y comenzar una nueva etapa en Europa al frente del Győri ETO.

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Sin embargo, su aventura comenzó con una eliminación temprana en la Champions League. El conjunto húngaro quedó fuera en la Primera Ronda Eliminatoria después de enfrentarse al Vikingur Reykjavik de Islandia.

Tras despedirse del principal torneo de clubes de Europa, el equipo de Juárez continuó su camino en las rondas previas de la Europa Conference League. En esa competencia consiguió superar al Atert Bissen de Luxemburgo, pero posteriormente quedó eliminado ante el Riga de Letonia.

Los resultados en Europa provocaron cuestionamientos en México sobre la decisión de Juárez de dejar a Pumas para continuar su carrera en Hungría. No obstante, el desempeño del equipo en la liga local ha mostrado una cara diferente durante las primeras jornadas.

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Győri ETO pelea por el primer lugar

(Facebook / ETOFC)

Después de ocho fechas disputadas en la Liga de Hungría, el Győri ETO suma 15 puntos y ocupa el segundo puesto de la clasificación.

El líder es el Puskas Academy, que también acumula 15 unidades. La diferencia entre ambos conjuntos se encuentra en los criterios de desempate, ya que el cuadro que marcha en la primera posición registra cinco partidos ganados, mientras que el equipo dirigido por Efraín Juárez tiene cuatro triunfos.

La situación podría cambiar en la siguiente jornada, pues ambos equipos se enfrentarán en la Jornada 9. El encuentro, programado para el 11 de octubre, representa una oportunidad para que el Győri ETO supere al Puskas Academy y se coloque en la cima de la clasificación.

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