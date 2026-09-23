Oleaje arrastra a dos menores en Tijuana: rescatan a uno y buscan a otro

Elementos de rescate mantienen la búsqueda de un menor de 15 años arrastrado por el oleaje en Playas de Tijuana. REUTERS/Jorge Duenes TPX IMAGES OF THE DAY REFILE - CORRECTING LOCATION FROM ''FRIENDSHIP PARK'' TO ''PLAYAS DE TIJUANA''.

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Un menor de 15 años permanece sin ser localizado luego de ser arrastrado por el oleaje junto con otro adolescente mientras ambos se encontraban en el mar, a la altura de Villas del Mar, en Playas de Tijuana, Baja California.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes 22 de septiembre, cuando los dos menores fueron arrastrados por la corriente. Tras recibir el reporte, elementos de emergencia desplegaron un operativo para tratar de localizar a los adolescentes.

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De acuerdo con información de la Dirección de Bomberos de Tijuana, uno de los menores fue rescatado por personal de la División de Rescate Acuático. Sin embargo, el segundo adolescente, identificado como Ángel, de 15 años, continuaba sin ser localizado.

Ante la desaparición del menor, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) se sumó a las labores de búsqueda en el mar, mientras los equipos de rescate realizaban recorridos en la zona donde ambos adolescentes fueron arrastrados por el oleaje.

Mantienen operativo para localizar al adolescente

Las autoridades mantienen activo el operativo para tratar de establecer el paradero de Ángel. Hasta el momento, no se había informado sobre la localización del menor ni sobre algún indicio que permitiera determinar dónde se encontraba.

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El adolescente fue arrastrado por la corriente junto con otro menor, quien logró ser rescatado. REUTERS/Aimee Melo

El caso ocurre en una zona costera donde en meses recientes se han registrado otros incidentes relacionados con personas que ingresan al mar y posteriormente son reportadas como desaparecidas o requieren la intervención de equipos de rescate.

El pasado 2 de agosto, por ejemplo, un hombre identificado como David, de 29 años, fue reportado como desaparecido junto con otro hombre en el municipio de Playas de Rosarito, después de que ambos se adentraran al mar.

Durante la mañana del día siguiente, el cuerpo de un joven con características similares a las de uno de los desaparecidos fue localizado en la zona de Villa Lepro, mientras que el segundo hombre no fue localizado.

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En Tijuana, otro hecho similar ocurrió el domingo 28 de abril, cuando un hombre que se encontraba aproximadamente a 70 metros de la orilla del mar fue auxiliado por elementos de Bomberos.

Estos antecedentes forman parte del contexto de emergencias recientes registradas en la zona costera de Baja California, aunque las autoridades no han establecido una relación entre esos casos y la desaparición de Ángel.

La ciudad de Tijuana, donde ocurrieron los hechos, es una de las más importantes en la frontera con EEUU. REUTERS/Victor Medina

Tijuana, escenario de otros operativos recientes

El reporte de la desaparición del menor ocurre además en una ciudad fronteriza que durante los últimos días ha sido escenario de distintos operativos de seguridad, incluidos casos de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

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Uno de los más recientes fue la detención de Ernesto Guerrero-Zarraga, de 25 años, un ciudadano estadounidense originario de Wood River, Nebraska, quien permanecía prófugo desde 2021 y era buscado por autoridades de Estados Unidos por acusaciones relacionadas con la distribución de metanfetamina.

Guerrero-Zarraga fue localizado y detenido en Tijuana el 17 de septiembre, después de que el Grupo de Trabajo de Fugitivos del Distrito Metropolitano de Nebraska del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos obtuviera información sobre su posible ubicación en la ciudad.

El hombre enfrentaba una orden judicial en Nebraska por cargos relacionados con conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir 500 gramos o más de metanfetamina, además de acusaciones similares relacionadas con 50 gramos o más de la droga.

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Según el Servicio de Alguaciles estadounidense, los antecedentes se remontan a agosto de 2020, cuando Guerrero-Zarraga fue detenido por acusaciones estatales de agresión en primer grado, uso de un arma de fuego para cometer un delito grave e intento de cometer un delito grave de clase 2.

Ernesto Guerrero-Zarraga fue detenido en Tijuana y trasladado a EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 12 de junio de 2021 pagó una fianza de 5 mil dólares y fue liberado. Dos días después, las autoridades descubrieron que se había pagado una fianza incorrecta y que su liberación había ocurrido por error. Posteriormente se emitió una nueva orden de arresto en su contra y permaneció prófugo durante aproximadamente cinco años.

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Tras obtener información sobre su ubicación en Tijuana, autoridades estadounidenses coordinaron acciones con su Oficina de Operaciones Internacionales, la Oficina de Campo en México y autoridades mexicanas. Finalmente, Guerrero-Zarraga fue detenido sin incidentes.

El 18 de septiembre fue deportado de México y quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos del Distrito Sur de California, a la espera de los procedimientos para su traslado a Nebraska.

Mientras tanto, en Playas de Tijuana, las autoridades mantienen un operativo distinto para localizar a Ángel, el adolescente de 15 años que fue arrastrado por el mar junto con otro menor.

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