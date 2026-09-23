México

Cierran puertos marítimos en Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca por la presencia del huracán Polo

La restricción para todo tipo de embarcaciones aplica en Acapulco y Zihuatanejo; en los otros cuatro puertos, solo para embarcaciones menores

Personas vestidas con uniformes militares, de la Cruz Roja y ropa civil permanecen sentadas a lo largo de mesas blancas
La dependencia llamó a respetar los cierres y a seguir los avisos de cada Capitanía de Puerto.
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La Secretaría de Marina (Semar) informó este 23 de septiembre el cierre preventivo de puertos en Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca ante la presencia del huracán Polo, que el comunicado ubica en categoría 4. La dependencia mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en estados del litoral del Pacífico mexicano.

Según el reporte de Marina, Polo se localizaba aproximadamente a 237 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 519 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con trayectoria hacia el norte. El fenómeno ocasiona lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones.

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Las restricciones varían según el puerto y el tipo de embarcación. La autoridad pidió a la comunidad marítima atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto antes de realizar cualquier salida.

¿Qué puertos cerraron por el huracán Polo?

Como Autoridad Marítima Nacional, la Semar estableció los siguientes cierres a la navegación:

Marina explicó que el oleaje elevado puede provocar que las embarcaciones se volteen o se hundan. Añadió que el viento, la lluvia intensa y la neblina reducen la visibilidad en el mar y aumentan el riesgo de accidentes.

La dependencia llamó a respetar los cierres y a seguir los avisos de cada Capitanía de Puerto. El comunicado no establece una hora de reapertura, por lo que las personas que realizan actividades marítimas deben consultar las indicaciones vigentes de la autoridad portuaria.

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¿Qué protocolos preventivos activó Marina ante Polo?

Además del cierre de puertos, la Armada de México mantiene el Plan Marina en su Fase de Prevención. Los mandos navales de Puerto Vallarta, Jalisco, y San Blas, Nayarit, sostienen reuniones con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno para preparar una posible respuesta de apoyo a la población.

De acuerdo con el comunicado, esas reuniones incluyen la revisión de procedimientos de auxilio, la habilitación oportuna de espacios que puedan funcionar como albergues y la atención y traslado de personas ubicadas en zonas de riesgo, si llega a ser necesario. Se trata de medidas preventivas; Marina no informó en este comunicado que se hayan efectuado evacuaciones.

Para emergencias en el mar, la Semar puso a disposición el teléfono 800 627 4621 (800 MARINA1). También recomendó seguir la evolución de Polo mediante los avisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y las autoridades competentes, ya que las condiciones meteorológicas y las restricciones de navegación pueden cambiar.

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