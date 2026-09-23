Fans de Banda El Recodo alarmados por posibles multas en Londrés tras intervención de la policía en su show callejero (rs)

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Banda El Recodo suspendió una presentación callejera cerca del Tower Bridge en Londres el pasado martes 22 de septiembre de 2026, después de que un agente les pidió retirarse del lugar.

El hecho generó dudas entre seguidores sobre posibles multas, aunque hasta ahora no hay evidencia pública de que la agrupación recibiera una sanción.

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La regulación británica permite ciertos actos musicales sin amplificación, pero los consejos locales y la policía pueden intervenir si detectan obstrucción peatonal, ruido que cause molestias o incumplimiento de normas en el espacio público.

El grupo sinaloense se presentó el domingo 20 de septiembre en KOKO, recinto de Camden, como parte de su gira europea. Dos días después circularon videos de los músicos con trompetas, clarinetes y tambora frente a turistas en las inmediaciones del puente.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el agente pidió a los integrantes detener la música y retirarse. Los músicos atendieron la solicitud y guardaron sus instrumentos, sin que se reportara una confrontación ni una detención.

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La policía pidió a Banda El Recodo retirarse del área

Las grabaciones muestran que la actuación reunió a personas que se detuvieron para escuchar y grabar. Ese punto es central para entender la intervención: una presentación callejera no se regula únicamente por los instrumentos o el volumen, también por el espacio que ocupa y por el flujo de peatones que puede generar.

El grupo mexicano regional, El Recodo, intenta tocar música de banda en una calle cercana a Tower Bridge, Londres, Reino Unido, sin embargo, autoridades locales y agentes policiales intervinieron en el lugar para pedir a los músicos que se retiraran del espacio peatonal.

Los músicos abandonaron el sitio tras la indicación de los agentes. El medio precisó que no existe información pública para establecer que la agrupación hubiera cometido una infracción concreta o que careciera de un permiso exigible para ese punto.

Las publicaciones en redes sociales describieron el hecho como que la Banda El Recodo fue “corrida” de Londres. Esa versión exagera lo que muestran los videos y los reportes disponibles. La instrucción fue dejar de tocar y retirarse de esa zona, no una expulsión de la ciudad ni del Reino Unido.

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La agrupación continuó con su gira por Europa después del episodio. Su itinerario contempla fechas en ciudades como Sevilla, Valencia, Madrid, Ámsterdam, Múnich y Zúrich, según la información difundida alrededor de la gira.

La Ley de Licencias de 2003 no prohíbe toda música callejera

La legislación nacional británica no establece que toda interpretación musical en la calle requiera una licencia. La guía oficial del gobierno del Reino Unido sobre la Ley de Licencias de 2003 señala que una actuación pública de música en vivo sin amplificación, realizada entre las 08:00 y las 23:00 horas, no requiere licencia bajo esa norma.

El mismo documento define el busking como la práctica de actuar en espacios públicos a cambio de dinero. Aclara que esta actividad suele quedar fuera de los requisitos de licencia, porque ocurre en sitios que no están destinados formalmente al entretenimiento y porque, en muchos casos, la música acompaña actividades como el turismo o las compras.

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La excepción está en las reglas específicas de cada autoridad local. La guía del gobierno británico advierte que los consejos municipales pueden imponer códigos de conducta, sistemas de permisos, ordenanzas o medidas particulares para regular las presentaciones callejeras.

Esto significa que tocar instrumentos acústicos no equivale, por sí solo, a una autorización ilimitada. Las condiciones cambian según el sitio exacto, la propiedad del terreno, el horario, la cantidad de participantes y los efectos de la actuación sobre el tránsito de personas.

Banda El Recodo intenta tocar en una calle cercana a Tower Bridge, en Londres, Inglaterra (especial)

Tower Bridge conecta zonas con autoridades distintas

El Tower Bridge cruza el río Támesis entre áreas administradas por distintos boroughs de Londres. Del lado norte se encuentra Tower Hamlets y del lado sur está Southwark. A esto se suman las condiciones de los accesos, banquetas, áreas turísticas y espacios que podrían tener administración propia.

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Por esa razón, no basta con afirmar que “en Londres” se puede o no se puede tocar música en la calle. La regla aplicable depende de la ubicación exacta donde se instala una agrupación y del tipo de presentación que realiza.

En el caso de Banda El Recodo, los videos no permiten confirmar el punto jurídico preciso de la actuación ni identificar una ordenanza que los agentes hubieran citado al intervenir. Tampoco hay un comunicado de la Policía Metropolitana o de los consejos locales que detalle el motivo administrativo de la solicitud.

El dato disponible es que el grupo usó instrumentos de viento y percusión, reunió a personas en una zona de alta afluencia turística y acató la orden de retirarse. Esa combinación puede ser suficiente para que una autoridad priorice el paso peatonal, aun cuando no se acredite una multa.

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El volumen, las aglomeraciones y la venta de mercancía pueden activar sanciones

Las presentaciones con bocinas, micrófonos o equipos de sonido tienen un nivel distinto de revisión frente a los actos acústicos. La guía británica establece que la música en vivo amplificada puede requerir autorización en determinadas circunstancias, sobre todo si no se desarrolla en un recinto habilitado o si rebasa los límites previstos para eventos con público.

El ruido no es el único elemento que puede provocar una intervención. Las autoridades locales pueden actuar si una actuación impide el libre tránsito, provoca una concentración que afecta la circulación o genera molestias para residentes, comercios y visitantes.

La venta de discos, playeras u otros productos también puede requerir una licencia de comercio callejero. Recibir propinas voluntarias no es necesariamente lo mismo que vender mercancía, pero esa diferencia depende de la norma local y de las condiciones del espacio ocupado.

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Los seguidores de Banda El Recodo no tienen elementos para afirmar que el grupo recibió una multa. Los reportes disponibles describen una advertencia y el retiro voluntario de los músicos. La consecuencia económica dependería de que la autoridad documentara una infracción y decidiera iniciar un procedimiento conforme a la regulación del área donde ocurrió la presentación.