Ni el nuevo motor Ferrari ilusiona a Checo Pérez: el mexicano anticipa un cierre de temporada doloroso

( REUTERS/Ramil Sitdikov)

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El desarrollo de Cadillac de cara a 2027 ya es una prioridad para el equipo, una situación que, de acuerdo con Sergio “Checo” Pérez, podría hacer más complicado el cierre de la temporada 2026 en la Fórmula 1.

Aunque el abandono en el Gran Premio de España 2026 en Madrid no terminó como el resultado esperado para el piloto mexicano y la escudería estadounidense, Pérez aseguró que la actuación dejó sensaciones positivas para continuar con el desarrollo del monoplaza.

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Durante la conferencia de prensa del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, Checo explicó que uno de los principales avances del equipo está relacionado con la comprensión del comportamiento del coche, luego de que durante la temporada no hayan podido introducir grandes mejoras.

“Creo que, ante todo, en la comprensión del coche, para poder maximizar el rendimiento en todas las áreas, ya que no hemos podido introducir grandes mejoras esta temporada. Creo que todo está planeado para el año que viene. Y creo que definitivamente es la decisión correcta, lo que obviamente significa que serán unas últimas carreras muy dolorosas”, indicó.

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(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

El mexicano también señaló que, ante la falta de grandes actualizaciones para este año, Cadillac deberá concentrarse en aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta durante cada fin de semana de carrera.

“Creo que, como equipo, debemos asegurarnos de ofrecer nuestros mejores fines de semana con lo que tenemos (en cuanto a estrategia, paradas en boxes y la gestión global del fin de semana) y de progresar continuamente. Esa es realmente la prioridad: asegurarnos de tener el equipo de carreras listo para que, cuando llegue el coche, podamos triunfar”.

Checo Pérez no espera milagros en Bakú

(REUTERS/Ramil Sitdikov)

Para el Gran Premio de Azerbaiyán, Cadillac llevará mejoras en algunos elementos y confirmó que el piloto mexicano utilizará el motor Ferrari ADUO 2. Sin embargo, el piloto tapatío consideró que esto no necesariamente representará un cambio importante en el resultado final debido a las características del circuito callejero.

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“Ahora mismo generamos mucha resistencia aerodinámica. Es una de nuestras mayores debilidades en este momento. Así que no espero milagros. Madrid supuso un buen paso adelante. Estuvimos muy cerca; estuvimos luchando contra los Williams. Tuvimos a Yuki detrás durante toda la carrera. Así que creo que fue un avance. Esperemos que aquí contemos con el nuevo motor, el nuevo motor Ferrari y ojalá podamos estar en la pelea y vivir una carrera caótica en Bakú”.

El bautizado “Rey de Bakú”, quien ha ganado en dos ocasiones en este circuito, también destacó la importancia de evitar problemas durante la carrera para tener posibilidades de conseguir un buen resultado.

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“En Bakú, en general, lo primero es lograr llegar al final. Si lo consigues, siempre surgen buenas oportunidades. Y, en segundo lugar, necesitas mucha confianza. Tienes que ser capaz de atacar sin cometer errores, porque esta pista (especialmente con el viento el día de la carrera) puede ser muy especial: el día de la carrera el viento suele soplar con mucha fuerza. Eso lo hace muy complicado”.