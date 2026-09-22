Habrá debate sobre reforma de doble nacionalidad en el Senado de la República, confirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal

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Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena dio a conocer que la reforma sobre doble nacionalidad es prioridad dentro de la agenda legislativa de este martes en el Pleno.

Adicional a eso, comunicó que habrá dos sesiones: la primera conmemorando el día del charro y la charrería mexicana durante la sesión solemne y posterior a este evento, la sesión ordinaria tendrá la discusión de la aprobación de la iniciativa constitucional enviada hace algunas semanas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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Morena respalda reforma de doble nacionalidad

El diputado de la bancada guinda aseguró que respalda y apoya la propuesta de la mandataria mexicana, debido a que “son propósitos loables y porque afirman la soberanía y la mexicanidad en puestos relevantes de elección popular como son la presidencia de la República y los gobernadores”.

Días atrás la jefa de Estado presentó este dictamen, con el objetivo de reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales.

En términos concretos, esto significa que quienes aspiren a ocupar los siguientes cargos no podrán tener doble nacionalidad:

Presidenta o Presidente de la República

Gobernadora o Gobernador de cualquier entidad federativa

Titulares del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México

Ricardo Monreal cierra filas con Verónica Díaz tras su designación en Zacatecas

Monreal respaldó a Verónica Díaz Robles tras su designación como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Zacatecas, rumbo a las elecciones de 2027, y rechazó que su trayectoria política se vincule con su antigua relación matrimonial con uno de sus hermanos.

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Díaz Robles fue nombrada el 15 de septiembre de 2026, luego de un proceso interno de Morena en el que participaron siete aspirantes. La coordinación la coloca al frente de los trabajos partidistas con los aliados del movimiento, aunque no representa una candidatura formal a la gubernatura.

Su designación generó cuestionamientos dentro y fuera del partido político por su cercanía con la familia Monreal y por las reglas internas contra el nepotismo. La senadora con licencia encabezará la estructura estatal mientras el partido define posteriormente a su candidata o candidato a gobernador.

Ricardo Monreal Ávila

Ricardo Monreal sostiene que el matrimonio terminó hace 11 años

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el legislador explicó que la funcionaria estuvo casada con Luis Enrique Monreal, uno de sus hermanos, hace alrededor de dos décadas. De aquella relación nacieron dos hijos, pero la pareja se divorció hace aproximadamente 11 años.

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Asimismo, afirmó que su hermano formó otra familia después de la separación y consideró que ese antecedente no debe utilizarse para establecer una relación política entre Díaz Robles y el resto de los integrantes de su familia.

“Es injusto que a ella, en este caso a Vero Díaz, la ataquen de que tenga algún vínculo con los Monreal”, declaró el político durante la conversación.

El también dijo que mantiene poca comunicación con la nueva coordinadora estatal, aunque expresó respeto por su carrera. Añadió que, tras el divorcio, la relación entre ambos no es cercana, salvo con David Monreal, con quien ha colaborado en distintos momentos.

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Ricardo Monreal describió a su excuñada como una mujer que construyó su carrera desde abajo dentro del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, también la identificó como fundadora de Morena y sostuvo que ambos participaron en la conformación del partido.

Verónica nació el 23 de septiembre de 1980 en Fresnillo, Zacatecas, y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo. Su recorrido en el servicio público comenzó en 2008 como gestora en la Presidencia Municipal de Fresnillo.