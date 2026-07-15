Remodelación de la Línea 3 del Metro será la más cara, la cifra supera a modernización de la L1

La remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX será la más cara hasta ahora (Jefatura Gobierno CDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) alista una nueva obra de remodelación para mejorar el servicio al público usuario, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la Línea 3 Indios Verdes - Universidad tendrá una intervención integral que va desde el cambio de vías hasta la adquisición de nuevos trenes.

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó el proyecto y explicó que empezará en 2027, por lo que en los próximos meses se estarán realizando las licitaciones, estudios preliminares y planificación del proyecto para empezar con los trabajos de obra civil el próximo año.

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Uno de los detalles que revelaron las autoridades capitalinas es que la inversión millonaria que recibirá la Línea 3, será la más cara desde que empezaron las obras de remodelación el Metro CDMX, la cifra superará el costo de las obras que se realizaron en la Línea 1 del Metro entre 2022 y 2025.

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será la etapa de intervención en la Línea 3 del Metro durante las obras de remodelación para evitar afectaciones a los usuarios (X/ @ClaraBrugadaM)

¿Cuánto costará la remodelación de la Línea 3 de Metro CDMX?

Para los trabajos en la Línea 3 del Metro CDMX, el gobierno capitalino precisó que se realizará en coinversión con la empresa que obtenga la licitación y sea aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Bajo las normativas de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la Ley de Adquisiciones vigente de la CDMX así como la normativa de obra pública se realizarán los trabajos.

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De acuerdo con lo que informó Clara Brugada, se estima que la inversión para la remodelación de la Línea 3 sera de más de 40 mil millones de pesos. Y el objetivo es que sea financiado por ambas partes para evitar el aumento de la tarifa a los usuarios, la mandataria recordó la importancia del subsidio del STC Metro.

Empezarán remodelación de la Línea 3 del Metro en 2027 (Jefatura Gobierno CDMX)

“Esta obra tendrá una inversión estimada de más de 40 mil millones de pesos […] Nuestro gobierno confirma ese compromiso de mantener el boleto a cinco pesos y al Metro, el subsidio al Metro como el mayor programa social que se tiene", compartió Clara Brugada.

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La Línea 3 del Metro recibirá 3 mil millones de pesos más que la Línea 1. Cuando se inauguraron todas las estaciones de la línea rosa, la jefa de gobierno reveló que se invirtió 37 mil millones de pesos para la actualización de los casi 20 km que van de Observatorio a Pantitlán.

Inversión en la Línea 1 Observatorio - Tacubaya: 37 mil millones de pesos

Inversión estimada en la Línea 3 Indios Verdes - Universidad : más de 40 mil millones de pesos

Cabe recordar que la obra de actualización en la Línea 1 tomó tres años y cuatro meses, durante este tiempo se presentaron cierres de estaciones por tramos, afectaciones a usuarios y una red de autobuses RTP que auxiliaron en el transporte, pero que no abasteció la alta demanda de pasajeros.

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La obra de actualización en la Línea 1 tomó tres años y cuatro meses y costó 37 mil millones de pesos (X/ @GobCDMX)

Puntos importantes de la remodelación de la Línea 3

A diferencia de la remodelación en la línea rosa, las autoridades precisaron que en esta ocasión se optará por otro modelo para no replicar los errores y retrasos que alargaron la obra en la Línea 1. La principal diferencia es que las autoridades evitarán cerrar estaciones, los trabajos se realizarán por las noches y, en el caso de recurrir a la suspensión del servicio, será los fines de semana.

Las obras empezarán en 2027

Rehabilitación en el sistema de vías

Renovación de los sistemas eléctricos, de pilotaje automático

Trabajos para corregir fallas geológicas y hundimiento de vías

Los posibles cierres serían por las noches, fines de semana y por tramos

Se buscará la menor afectación a los usuarios: no habrá cierres prolongados de estaciones, el modelo será similar al de las obras en Línea 2

El proyecto también prevé la modernización total de los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios. Según lo informado por las autoridades, se instalarán herramientas tecnológicas para proteger las líneas eléctricas y responder a emergencias, con la meta de reducir fallas y mejorar la continuidad del servicio diario.

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Otro eje será la transformación del sistema de control de trenes y de señalización. La intención es incorporar tecnología de nueva generación para ordenar mejor el tránsito ferroviario, elevar la seguridad, mejorar la frecuencia de paso y hacer más eficiente la operación.

La renovación de la Línea 3 incluye la adquisición de 45 trenes completamente nuevos. Los convoyes que hoy circulan en esa ruta fueron fabricados hace más de 40 años y ya rebasaron los 3 millones de kilómetros de servicio.

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