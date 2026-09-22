Adán Augusto vuelve a evitar a la prensa y guarda silencio sobre tensión entre Morena y PT

Adán Augusto evita pronunciarse sobre la alianza con el PT. Crédito:@gamboa_arzola

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El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, volvió a evitar responder a los cuestionamientos de reporteros y se negó a pronunciarse sobre las diferencias entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), en un momento en que la alianza entre ambas fuerzas enfrenta nuevos desacuerdos rumbo a las elecciones de 2027.

Durante un encuentro con medios, los periodistas le preguntaron directamente por la situación del PT y por la posibilidad de que una eventual salida del partido de la alianza afecte al movimiento político.

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Sin embargo, el legislador respondió de manera reiterada que no acostumbra hacer declaraciones.

“No doy declaraciones” y “no hago comentarios políticos” fueron algunas de las expresiones que utilizó mientras continuaba su camino ante la insistencia de los reporteros.

La escena ocurrió mientras el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, ha advertido públicamente que la alianza con Morena podría fracturarse si no se atienden los reclamos de su partido sobre la definición de coordinaciones estatales rumbo a 2027.

Adán Augusto vuelve a esquivar las preguntas de la prensa.

Adán Augusto rechaza opinar sobre una posible ruptura con el PT

Los reporteros cuestionaron al senador sobre qué ocurriría si el PT decide competir por separado y si esa decisión podría afectar a Morena.

López Hernández respondió que no emitiría comentarios políticos. Ante la insistencia de los periodistas, explicó que no acostumbra dar declaraciones sobre política.

Incluso se le recordó que anteriormente sí había hablado públicamente sobre otros asuntos políticos, entre ellos sus comentarios acerca de Andrés Manuel López Beltrán.

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El senador respondió que aquella ocasión ocurrió durante un periodo que calificó como de “declaracionitis”, pero reiteró que actualmente no acostumbra pronunciarse.

Adán Augusto recuerda sus declaraciones sobre Andy López Beltrán. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Los cuestionamientos continuaron con preguntas sobre la definición de candidaturas en Chihuahua y sobre la posibilidad de que el PT respalde a otros perfiles. Adán Augusto volvió a evitar responder y finalmente se retiró.

Su postura coincide con un patrón de silencio que ya había sido registrado durante otros episodios políticos recientes.

En abril, por ejemplo, evitó pronunciarse sobre las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

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¿Desde cuándo Adán Augusto evita hablar con la prensa?

El silencio del senador se hizo especialmente visible durante los meses posteriores a distintos señalamientos relacionados con figuras de Morena.

Sin embargo, no existe una explicación pública de Adán Augusto que establezca que dejó de hablar con los medios debido a esas acusaciones.

El caso de huachicol fiscal también ha generado preguntas para Adán Augusto.

Entre los temas sobre los que ha evitado responder también se encuentran señalamientos relacionados con el caso de huachicol fiscal.

En agosto, testimonios presentados durante la audiencia del excontralmirante Fernando Farías Laguna hicieron referencia a López Hernández y a un empresario tabasqueño relacionado con él.

La mención dentro de esos testimonios no implica por sí misma una acusación penal contra el senador. La información proporcionada sobre el caso señala que la Fiscalía General de la República (FGR) no lo identificó como acusado o investigado en su comunicación oficial sobre el proceso contra Farías Laguna.

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Por ello, el contexto de las acusaciones debe distinguirse de la decisión que el propio senador ha expresado públicamente de no hacer comentarios políticos.

Entre los principales temas que han marcado sus recientes evasivas están:

Las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza .

Los señalamientos surgidos en el caso de huachicol fiscal .

Preguntas sobre su situación política dentro de Morena .

Las diferencias entre Morena y el PT rumbo a 2027.

Las definiciones de candidaturas y coordinaciones estatales.

Adán Augusto también evitó hablar sobre Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

PT abre la puerta a inconformes de Morena rumbo a 2027

El nuevo episodio de silencio de Adán Augusto ocurre mientras el PT ha elevado sus reclamos a Morena.

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados petistas, afirmó que la alianza podría fracturarse si Morena no modifica su postura frente a las inconformidades planteadas por su partido.

También abrió la posibilidad de que el PT reciba a aspirantes morenistas que no sean favorecidos en los procesos internos.

Entre los nombres mencionados por el dirigente petista están Andrea Chávez, en Chihuahua; Raúl Morón, en Michoacán; Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo; y Ulises Mejía, en Zacatecas.

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Sandoval también sostuvo que el PT analiza la posibilidad de competir por separado en algunos estados e incluso en los procesos electorales de 2027 si no se atienden sus planteamientos.

Reginaldo Sandoval advierte una posible ruptura con Morena. (Foto: X/@ReginaldoSF_PT)

La advertencia se relaciona con los desacuerdos surgidos durante la definición de coordinaciones estatales de Morena, procesos que colocan a los perfiles seleccionados en la ruta hacia las candidaturas para las gubernaturas.

¿Qué pasa entre Morena y PT rumbo a las elecciones de 2027?

El PT mantiene pausada su participación en algunas definiciones de Morena y reclama mayor participación en los procesos internos.

Uno de sus principales planteamientos es la realización de encuestas espejo en los estados donde existan diferencias sobre los resultados.

Sandoval afirmó que la alianza podría fracturarse si Morena no atiende esas solicitudes.

El señalamiento fue reiterado en declaraciones realizadas esta semana y ha sido recogido por distintos medios.

Geovanna Bañuelos, uno de los perfiles del PT en Zacatecas. (Foto: Cortesía PT)

El conflicto tiene como uno de sus casos más visibles a Zacatecas, donde Morena designó a Verónica Díaz como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, mientras el PT ha expresado su desacuerdo con el procedimiento y mantiene como uno de sus perfiles a Geovanna Bañuelos.

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También existen diferencias en otros estados, como Michoacán y Chihuahua, donde distintos aspirantes han quedado fuera o permanecen a la espera de definiciones.

Adán Augusto mantiene su silencio mientras crece la disputa

En este contexto, los reporteros buscaron conocer la posición de Adán Augusto sobre la posibilidad de que el PT se separe de Morena. El senador, sin embargo, decidió no fijar una postura.

Durante el intercambio, incluso señaló que respeta el trabajo de los periodistas, pero insistió en que no acostumbra dar declaraciones.

Adán Augusto vuelve a evitar a la prensa mientras crecen las diferencias. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Después de responder brevemente sobre una molestia física que dijo tener, se retiró del lugar.

Su negativa a pronunciarse se produce mientras las diferencias entre Morena y el PT ocupan parte de la discusión política rumbo a 2027.

El PT ha advertido públicamente sobre una posible fractura, aunque hasta ahora no se ha concretado una ruptura formal de la alianza.

Mientras tanto, Adán Augusto mantiene la misma respuesta ante las preguntas de los medios: no hablar de política ni emitir declaraciones sobre los asuntos que le plantean los reporteros.

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