López-Dóriga cuestiona a Morena y compara el caso de Enrique Inzunza con el de Sergio Mayer y su licencia para LCDLF

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Joaquín López-Dóriga comparó el caso de Sergio Mayer con el del senador Enrique Inzunza al señalar que ambos episodios reflejaban prácticas recurrentes entre la clase política. El periodista sostuvo que, aunque el diputado de Morena tenía derecho a solicitar licencia para participar en La Casa de los Famosos, el regreso de Inzunza a la bancada morenista, pese a los señalamientos en su contra desde Estados Unidos, exhibía un problema mayor en el Congreso.

Durante un encuentro con la prensa, López-Dóriga fue cuestionado por la licencia que Mayer solicitó para ingresar al reality show. El comunicador no cuestionó la legalidad del permiso, pero vinculó el tema con la actuación de Morena frente a otros perfiles políticos bajo señalamientos.

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“Cada quien su vida, ¿no?”, respondió sobre la decisión del legislador. Después precisó que un diputado tenía derecho a pedir licencia y a regresar a sus funciones, siempre que el proceso se ajustara a la ley.

El comentario ocurrió mientras Morena mantenía un procedimiento interno contra Mayer, luego de que el diputado federal solicitó licencia indefinida el pasado 17 de febrero para participar en el programa producido por Telemundo. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió temporalmente sus derechos partidistas mientras revisaba el caso.

López-Dóriga dijo que Sergio Mayer tenía derecho a pedir licencia

López-Dóriga fue consultado sobre las críticas contra Sergio Mayer por apartarse de su curul para ingresar a La Casa de los Famosos. El periodista sostuvo que la decisión podía generar cuestionamientos políticos, aunque subrayó que se trataba de un recurso permitido para los legisladores.

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El comunicador apareció este miércoles en la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana". (Facebook Joaquín López-Dóriga)

“Yo creo que decir tiene derecho totalmente y es legal que un legislador pida licencia y que luego regrese también es legal”, dijo al ser cuestionado sobre el futuro político del exintegrante de Garibaldi.

La pregunta incluyó señalamientos sobre la postura de Morena. La reportera planteó que el partido primero habría marcado distancia de Mayer y después lo habría reconocido como integrante de su bancada cuando pidió licencia. También afirmó que el coordinador parlamentario desconocía el trámite.

López-Dóriga no profundizó en la disputa interna de Morena. En cambio, afirmó que Mayer no era el único ejemplo de controversias en el Poder Legislativo y llevó la conversación al caso del senador sinaloense Enrique Inzunza Cázares.

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“Pero no es el único”, señaló el periodista. “Está el caso del senador de Sinaloa, Enrique Inzunza, que es uno de los diez solicitados en extradición con fines de extradición”.

El comunicador añadió que Inzunza había vuelto a su escaño y al grupo parlamentario de Morena antes de que fuera separado de la bancada. “Volvió a la bancada de Morena, se sentó en su mismo escaño, en el mismo grupo de Morena y apenas ayer lo separaron”, dijo.

Enrique Inzunza dejó la bancada de Morena tras acusaciones de Estados Unidos

El señalamiento de López-Dóriga ocurrió después de que Enrique Inzunza quedó bajo escrutinio por acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionadas con una presunta vinculación con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

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Las imputaciones estadounidenses alcanzaban a 10 personas en Sinaloa, incluido el senador de Morena y el gobernador Rubén Rocha Moya.

La publicación refiere que los documentos judiciales de Estados Unidos ubicaban a Inzunza como presunto enlace entre integrantes de Los Chapitos y el gobierno de Sinaloa durante su etapa como secretario general de Gobierno estatal. Según la acusación, habría participado en reuniones para coordinar protección institucional y facilitar respaldo político a la estructura criminal.

Inzunza dejó el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y se mantuvo como legislador sin partido. La decisión ocurrió en medio de llamados para que renunciara al fuero, una medida que el senador no aceptó.

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López-Dóriga presentó ese episodio como un contraste con la discusión sobre Mayer. Para el periodista, la licencia de un diputado para incorporarse a un reality show no podía analizarse sin considerar la forma en que los partidos respondían ante acusaciones más graves contra integrantes de sus filas.

“Eso es el pan de todos los días en el Congreso”, sostuvo tras referirse al caso de Inzunza y su regreso inicial al grupo parlamentario de Morena.

López-Dóriga cuestionó a la clase política más allá de Morena

Durante la conversación, una reportera planteó que México necesitaba que la población se uniera ante el actual gobierno. López-Dóriga rechazó que la continuidad de la administración federal estuviera en duda.

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“No, sí podemos seguir con este gobierno. Pues cómo no. A la presidenta la eligieron hasta el uno de octubre de 2030”, respondió.

El periodista centró su crítica en los políticos, a quienes describió como una clase que mantenía prácticas similares sin importar los cambios partidistas. “Lo que es muy difícil de seguir es con estos políticos que no son muy diferentes a los de antes”, afirmó.

“Igual engañan, igual son deshonestos, igual timan, igual van y vienen”, añadió. “No, los políticos es una clase”.

López-Dóriga también habló de la descalificación y los insultos en la discusión pública desde 2018. Consideró que el debate político debía sostenerse con argumentos, no con ataques personales.

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“Yo puedo discutir los argumentos, no los insultos”, dijo. “Y el que insulta se retrata porque solo deja ver que carece de argumentos”.

El periodista rechazó además la etiqueta de “líder de opinión” luego de ser reconocido como uno de los 300 Líderes de México. “Yo no soy líder de nada”, respondió. “No hay líderes de opinión. Cada quien es líder de su propia opinión”.

Sergio Mayer pidió licencia para entrar a La Casa de los Famosos

La licencia de Sergio Mayer se convirtió en motivo de discusión dentro de Morena desde febrero. El diputado federal dejó temporalmente sus labores legislativas para integrarse a la emisión de Telemundo, una decisión que provocó críticas dentro y fuera de su partido.

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La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia abrió un procedimiento para revisar el caso.

Mayer defendió entonces su entrada al programa al asegurar que los realities podían servir como canales de comunicación con la comunidad latina en Estados Unidos. También sostuvo que la exposición de los participantes permitía mostrar principios, ética y conducta ante el público.

Un día después de que se informó sobre la suspensión temporal de sus derechos partidistas, Mayer admitió dentro del programa que tenía dudas sobre haber dejado su trabajo legislativo. “En lo personal, haber dejado mi trabajo en el Congreso para venir”, expresó.

El expediente abierto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia consideró que su licencia había generado confusión sobre la conducta de los representantes del partido.

Mayer había presentado 26 iniciativas desde 2018 y participó en 608 votaciones legislativas, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa citado en la publicación. Durante 2025 y 2026, registró cinco iniciativas relacionadas con trata de personas y Guardia Nacional.