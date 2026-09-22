Dulce María confiesa que perdió a su bebé: RBD narra la ‘dolorosa’ historia tras sufrir un aborto espontáneo (rs)

Guardar

Dulce María confiesa que sufrió un aborto espontáneo cuando tenía casi tres meses de embarazo, a finales de 2024, antes del nacimiento de su segunda hija con Paco Álvarez.

La cantante mexicana, integrante de RBD, compartió los detalles en entrevista con la revista Caras, donde relató el proceso emocional que vivió tras la pérdida y cómo, meses después, se enteró de un nuevo embarazo al cumplir 40 años. El testimonio se conoce después de que la artista consolidara a su familia con la llegada de su hija Fernanda.

PUBLICIDAD

La pérdida ocurrió cuando el embarazo tenía casi tres meses de gestación

La artista explicó que ella y su esposo no buscaban un segundo hijo cuando se enteraron del embarazo, tras haber tenido a su hija María Paula en 2020. “Estábamos muy felices con María Paula y, a finales de 2024, nos llevamos una sorpresa y una alegría inmensa al enterarnos de que estaba embarazada”, dijo Dulce María al medio Caras.

La noticia se transformó semanas después en una pérdida gestacional. “Desafortunadamente, fue también una etapa muy triste, que todavía no termino de asimilar, porque perdimos al bebé cuando tenía casi tres meses de embarazo. Fue horrible, muy doloroso para todos”, relató la cantante.

PUBLICIDAD

La pérdida ocurrió cuando el embarazo tenía casi tres meses de gestación (dulcemaria)

“Sentí que todo se detenía otra vez”, dice Dulce María sobre el proceso de duelo

Dulce María describió el impacto emocional que le provocó la pérdida y el cuestionamiento que enfrentó sobre su futuro como madre. “Sentí que todo se detenía otra vez. Fue muy duro tratar de entender qué quería Dios o hacia dónde tenía que ir mi vida”, declaró.

El proceso de asimilación tomó varios meses, según la artista. “Me tomó unos meses procesarlo. En mi cabeza pensé: ‘Bueno, ya no voy a ser mamá, ni ahorita ni nunca’. Me costó mucho trabajo salir de ahí”, añadió en la entrevista con Caras.

El sencillo “Jaula de oro” marcó el regreso de la cantante a la música

Durante su recuperación, Dulce María retomó su carrera musical con el lanzamiento del sencillo Jaula de oro, que utilizó como vía de expresión personal frente a lo vivido. La terapia y el paso de los meses fueron, según su relato, elementos determinantes en ese proceso.

PUBLICIDAD

“Poco a poco, con el paso de los meses y con terapia, empecé a pensar: ‘Me voy a dedicar otra vez a mi carrera’. Y regresé a la música, que siempre ha sido un refugio para mí”, explicó la cantante.

La cantante confirmó un nuevo embarazo en julio de 2025

“Sentí que todo se detenía otra vez”, dice Dulce María sobre el proceso de duelo (Foto: Instagram/@piensoentitv)

En junio de 2025, la artista reanudó sus compromisos promocionales con los medios. Un mes después, durante un viaje familiar, confirmó un nuevo embarazo. “En julio nos fuimos de viaje sin saber que sería nuestro último viaje siendo tres”, contó Dulce María.

Ese embarazo derivó en el nacimiento de Fernanda, su segunda hija junto a Paco Álvarez, con lo que la familia quedó integrada por cuatro miembros.

PUBLICIDAD

“Es un duelo muy silencioso”, señala la cantante sobre la pérdida gestacional

En la parte final de la entrevista, la intérprete se dirigió a las mujeres que atraviesan una pérdida durante el embarazo, un proceso que calificó como una experiencia poco visible en el discurso público. “Sabemos que muchas mujeres pasan por eso, y ese es el mensaje que queremos transmitir, porque es un duelo muy silencioso, muy solitario y muy invisibilizado”, destacó.

Dulce María cerró su mensaje con una reflexión dirigida a quienes enfrentan la misma situación. “Sé que muchas mujeres lo viven y a ellas les digo que no están solas, que muchas pasamos por eso, que estoy con ellas y que siempre hay esperanza en los tiempos de Dios, en donde todo se acomoda”, finalizó la cantante en la entrevista con Caras.

PUBLICIDAD