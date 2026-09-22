Catrineras 2026 llegará a Puebla en una de las jornadas más grandes de Día de Muertos: habrá casa del terror, trajineras y paseos de leyendas

Un collage de cuatro escenas nocturnas presenta una celebración con iluminación temática y marcos decorados con flores de cempasúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Catrineras Chautla volverá a transformar la Ex Hacienda de Chautla en un escenario de tradición y misterio. Del 9 de octubre al 2 de noviembre, el recinto poblano recibirá su segunda edición dedicada al Día de Muertos, con catrinas monumentales, paseos en trajinera y recorridos por leyendas como La Llorona y El Charro Negro.

El festival, antes llamado “Catrinerías”, cambió de nombre para esta temporada luego de la respuesta obtenida en su primera edición. La cita forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz y cuenta con el respaldo del gobierno federal, el gobierno del estado de Puebla y el municipio anfitrión.

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Entre casas del terror, un kiosco cultural y la ambientación con flor de cempasúchil, el evento busca ofrecer una experiencia que mezcla tradición mexicana con entretenimiento familiar en uno de los sitios más particulares del estado: un castillo de estilo inglés en medio de un lago artificial.

Video promocional del festival cultural Catrineras Chautla, celebrado en la ex hacienda de Chautla, Puebla, durante la temporada de Día de Muertos. (Redes sociales)

Fechas, días y horarios de Catrineras Chautla 2026

El festival se extenderá durante casi cuatro semanas, entre el 9 de octubre y el 2 de noviembre. La operación será únicamente de jueves a domingo, con un horario de 13:00 a 23:00 horas.

Los precios de entrada son de 50 pesos para el público general y 20 pesos para menores de edad y adultos mayores con credencial. La sede será, como en la primera edición, la Ex Hacienda de Chautla, ubicada en San Lucas El Grande.

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Atracciones y actividades del recorrido

También habrá atracciones infantiles pensadas para las familias que visiten el recinto durante los fines de semana de temporada. La decoración con catrinas monumentales y flor de cempasúchil ambientará los distintos puntos del recorrido, en línea con la estética tradicional del Día de Muertos. (FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)

El programa incluye casas del terror, paseos en trajineras sobre el lago artificial y recorridos de leyendas inmersivas, entre ellas representaciones de La Nahuala, además de las ya mencionadas La Llorona y El Charro Negro.

También habrá atracciones infantiles pensadas para las familias que visiten el recinto durante los fines de semana de temporada. La decoración con catrinas monumentales y flor de cempasúchil ambientará los distintos puntos del recorrido, en línea con la estética tradicional del Día de Muertos.

A esto se suma un kiosco cultural, un pabellón artesanal y gastronómico, iluminación arquitectónica sobre las fachadas históricas del recinto y decoración temática adicional, de acuerdo con la información del cartel promocional del festival.

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El castillo que le da identidad a Chautla

Un edificio en el estado de Puebla luce una iluminación roja y una figura luminosa durante un acto organizado por la Secretaría de Cultura. (Catrineras Chautla/Gob. de Puebla)

La Ex Hacienda de Chautla no es un montaje construido para la ocasión: forma parte de una propiedad que data del siglo XVIII. Sus orígenes se remontan a 1777, cuando el virrey Carlos III otorgó el terreno, entonces llamado “Selva Nevada”, a Manuel Rodríguez de Pinillos.

La hacienda pasó después a manos de su nieta, Soledad, quien se casó con el inglés Tomás Gillow. Fue el hijo de ambos, Eulogio Gillow, quien a finales del siglo XIX mandó construir el elemento que distingue al recinto hasta hoy: el llamado Castillo de Gillow, levantado en ladrillo rojo en medio de dos lagunas artificiales.

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El castillo tiene tres pisos y cuatro pequeñas torres, una en cada esquina, y nunca fue habitado por Eulogio Gillow. De acuerdo con registros consultados por El Universal, la planta baja funcionó como biblioteca y el tercer piso albergó un salón de armas.

La propiedad, que llegó a abarcar cerca de seis mil hectáreas y varios poblados de Puebla y Tlaxcala, fue expropiada durante la Revolución Mexicana. El presidente Álvaro Obregón devolvió parte de las tierras a la familia Gillow, aunque con una extensión considerablemente menor a la original.

Años después, un sobrino de Gillow vendió la propiedad a la Secretaría de la Defensa. Posteriormente, el gobierno de Puebla la adquirió para convertirla en un complejo turístico, según detalla Wikipedia en su ficha sobre la Hacienda de Chautla.

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Un cartel anuncia el festival Catrineras Chautla, que se celebrará del 9 de octubre al 2 de noviembre en la Ex-Hacienda de Chautla, Puebla. (Catrineras Chautla/Gob. de Puebla)

De hacienda agrícola a complejo turístico

Un cartel promocional anuncia el Concurso de Ofrendas Catrineras Chautla en Puebla con premios en efectivo e inscripciones hasta el 30 de septiembre. (Catrineras Chautla/Gob. de Puebla)

La hacienda fue formalmente adquirida por el estado de Puebla en 1984. En 2012, el entonces gobernador Rafael Moreno Valle dio el banderazo de arranque a obras de reconstrucción que representaron una inversión de alrededor de 138 millones de pesos, aportados por los gobiernos federal y estatal.

De ese monto, más de 61.9 millones de pesos se destinaron a la construcción de un ramal de conexión entre la autopista México-Puebla y la ex hacienda, 39.8 millones a la restauración del castillo y la zona ecoturística, 29.3 millones al restaurante y espacios de hospedaje, y 7.7 millones a la rehabilitación de parques y jardines.

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El recinto fue concesionado durante una década a la cadena Hoteles Misión, que invirtió otros 15 millones de pesos en equipamiento y decoración. Actualmente opera bajo concesión del grupo Wyndham, cuya inauguración se realizó el 21 de noviembre de 2025.

Más allá del castillo, la propiedad cuenta con jardines de estilo inglés, senderos boscosos, una capilla, un museo y una cocina decorada con talavera poblana, distribuidos en más de 60 hectáreas.

Varias personas recorren un paseo nocturno decorado con luces festivas junto a un cuerpo de agua. (Catrineras Chautla/Gob. de Puebla)

Un atractivo turístico durante todo el año

También ofrece una tirolesa de 15 metros de altura desde la que se aprecia la construcción de ladrillo del castillo. (Catrineras Chautla/Gob. de Puebla)

Fuera de la temporada del festival, la Ex Hacienda de Chautla funciona como parque abierto al público con recorridos a pie, paseos en lancha y actividades como pesca de trucha. También ofrece una tirolesa de 15 metros de altura desde la que se aprecia la construcción de ladrillo del castillo.

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El recinto se ubica en el municipio de San Salvador El Verde, en el kilómetro 72 de la carretera federal a Puebla, a una hora en auto desde la capital del estado. Para llegar en transporte público, existe la opción de tomar un autobús en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) con destino a San Martín Texmelucan y, desde ahí, un camión local hacia San Lucas El Grande.

El casco antiguo del recinto, junto con su bosque y jardines, ha sido utilizado como locación para filmaciones nacionales y extranjeras, así como para telenovelas mexicanas y documentales educativos, de acuerdo con la ficha del Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura.

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Con Catrineras 2026, la Ex Hacienda de Chautla busca sumarse a la oferta cultural de Puebla por el Día de Muertos, aprovechando la combinación entre su arquitectura histórica, el entorno natural del lago artificial y las tradiciones mexicanas asociadas a esta fecha.