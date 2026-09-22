Álex Padilla reafirma su compromiso absoluto con la Selección Mexicana pese a críticas por su llamado: “Estoy a muerte con el Tri”

El guardameta llega a México en la nueva era de Rafael Márquez como técnico. (REUTERS/Pankra Nieto)

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El debate sobre los guardametas en la Selección Mexicana ha tomado un nuevo matiz en la antesala de los compromisos internacionales de la fecha FIFA. En una era de transición generacional en la portería azteca, la irrupción de jóvenes talentos formados en el balompié de máxima exigencia europea, como Álex Padilla, ha generado una enorme expectativa tanto en la afición como en los cuerpos técnicos del combinado nacional.

Entre los nombres que han comenzado a consolidarse como el futuro inmediato del marco tricolor, el del arquero resalta con luz propia. El guardameta nacido catalán pero de raíces mexicanas ha demostrado una madurez futbolística notable, respaldada por su formación en la cantera del Athletic Club de Bilbao y sus actuaciones en el fútbol español, situándose como una de las realidades más prometedoras para el recambio bajo los tres postes.

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Lejos de especulaciones o dudas sobre su compromiso con la camiseta nacional debido a su doble nacionalidad, el joven cancerbero ha salido a dar un mensaje de contundencia absoluta respecto a su sentir por el país. Sus palabras han resonado con fuerza en el entorno de la Selección Mexicana, dejando en claro que su decisión de defender el escudo tricolor es definitiva, apasionada y sin reservas.

El mexicano está convencido de que siempre defenderá los colores del tricolor. (REUTERS/Kacper Pempel)

La firme postura de Álex Padilla sobre su amor por México

En medio del debate sobre la titularidad y la competencia interna en la portería del combinado azteca, Álex Padilla ofreció una conferencia donde abordó sin tapujos su presente, su sentir al vestir la camiseta verde y la visión que tiene sobre su carrera internacional con el representativo mexicano.

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El guardameta dejó en claro que su elección por México es un sentimiento profundo y un orgullo personal que comparte con su familia, disipando cualquier tipo de controversia respecto a su compromiso deportivo.

A continuación se presentan las declaraciones íntegras vertidas por el arquero:

“Estoy a muerte con la Selección Mexicana. Para mí es un orgullo enorme estar aquí, defender estos colores y representar a todo un país. Desde el primer día que me llamaron supe que este era mi lugar y donde quería estar. La competencia es muy sana con mis compañeros en la portería, todos trabajamos al máximo para ponerle las cosas difíciles al técnico y responder cuando nos toque la oportunidad dentro del campo.”

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El guardameta mexicano indicó que nunca dudó de su verdadero lugar de origen. (X/Athletic Club)

El recorrido de Álex Padilla con la Selección Mexicana

El proceso de Álex Padilla dentro de la estructura de selecciones nacionales de México ha sido constante y ascendente en las últimas temporadas. Su capacidad técnica debajo del arco y su gran juego aéreo no pasaron desapercibidos para los visores de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes aceleraron su integración al proyecto tricolor.

Hasta el momento, las convocatorias de Padilla con la Selección Mexicana se desglosan de la siguiente manera:

Convocatorias con la Selección Mayor: Ha recibido un total de 4 llamados a la Selección Absoluta , donde ha tenido la oportunidad de integrarse al grupo principal, sumar minutos de entrenamiento al más alto nivel y disputar partidos amistosos de preparación.

Procesos en Categorías Inferiores: Acumula 3 convocatorias con la Selección Sub-23, categoría en la que fue pieza clave durante torneos internacionales juveniles y partidos de preparación olímpica, demostrando su jerarquía como líder del área.

Su trayectoria en clubes

La carrera de Álex Padilla destaca por haber sido forjada en una de las academias de mayor prestigio a nivel mundial en el desarrollo de guardametas: Lezama, la cantera del Athletic Club de Bilbao. Nacido en Zarautz, España, de madre mexicana, Padilla posee la doble nacionalidad que le permitió elegir representar a México en el plano internacional.

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Los hitos principales de su trayectoria deportiva incluyen:

Formación en el Athletic Club: Ingresó desde muy joven a las categorías inferiores del conjunto vasco, escalando categoría por categoría gracias a su sobriedad bajo los tres palos, sus reflejos felinos y su destacada estatura.

Paso por el Bilbao Athletic: Se consolidó como titular indiscutible en el filial del equipo en la Primera Federación española, acumulando experiencia en partidos de alta exigencia física y táctica.

Debut en LaLiga de España: Dio el salto definitivo al primer equipo del Athletic Club, teniendo la oportunidad de disputar minutos oficiales en la Primera División de España (LaLiga) y en torneos de copa, enfrentando a atacantes de clase mundial.

Padilla recibió el llamado de Márquez en su nueva etapa. (Foto: Jovani Pérez)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido México vs Colombia?

El próximo gran reto para la Selección Mexicana y donde Álex Padilla buscará sumar minutos en el arco será el atractivo choque amistoso frente a la Selección de Colombia, un duelo que servirá como prueba de fuego de cara a los torneos oficiales del año.

Los detalles para seguir las acciones en vivo dentro del territorio mexicano son los siguientes:

Fecha del encuentro: Sábado 26 de septiembre.

Horario oficial: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede del partido: Estadio Atanasio Girardot / Escenario Internacional.

Televisión Abierta: La transmisión en señal abierta estará disponible a través de Canal 5 (TUDN) y Azteca 7 (TV Azteca) .

Televisión de Paga: Se podrá seguir en vivo a través de los canales de TUDN en los principales sistemas de cable.

Streaming en línea: La señal digital estará habilitada en las plataformas de ViX Premium y en la aplicación/sitio web oficial de TV Azteca Deportes.