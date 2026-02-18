México

Así fue la sorpresiva llegada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos: detalles y reacciones

El actor y diputado diputado solicitó una licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al reality show

Guardar
El actor y diputado diputado
El actor y diputado diputado solicitó una licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al reality show . (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La tarde del 17 de febrero de 2026, Sergio Mayer Bretón, diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solicitó una licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al reality show La Casa de los Famosos de Telemundo. La solicitud fue presentada y aprobada durante la sesión de ese martes en San Lázaro, con efecto inmediato.

El periodo legislativo de Sergio Mayer concluye el 31 de agosto de 2027. Según la plataforma del Sistema de Información Legislativa, su suplente es el diputado Luis Morales Flores, quien pertenece a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México y asumirá el escaño en la Cámara de Diputados. Morales Flores será el encargado de votar las iniciativas impulsadas por el gobierno federal en las próximas semanas, cuando se discutirá la reforma electoral y el dictamen que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

En el ámbito legislativo, la participación de Mayer durante el segundo año de la LXVI Legislatura ha sido limitada; solo presentó dos iniciativas, ambas aún en proceso de revisión. Su salida del recinto se da mientras se avecinan debates relevantes para el país.

El actor habría entrado de
El actor habría entrado de último momento al reality show de Telemundo. (Foto: Telemundo)

Sergio Mayer fue el último integrante anunciado del reality show

En el plano televisivo, Sergio Mayer fue convocado tras una negociación para unirse al elenco de La Casa de los Famosos, donde compartirá escenario con personalidades como Lupita Jones y Laura Zapata. No es la primera vez que Mayer participa en este tipo de programas, ya que en 2023 formó parte de la versión mexicana del reality, llegando a la final junto al “Team infierno”, integrado por Poncho De Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara.

Sergio Mayer es recordado por
Sergio Mayer es recordado por haber sido integrante del "Team Infierno" en LCDLFM en 2023. (Captura de pantalla @endemolshinebd)

La noticia de su ingreso al reality fue confirmada esa misma noche a través de una publicación en las redes sociales oficiales del programa, en la que se destacó su carácter y disposición para enfrentar conflictos dentro de la casa. La entrada de Mayer al foro se realizó de manera sorpresiva, sin previo anuncio, luciendo una capa negra sobre un traje oscuro y lentes, recibiendo aplausos del público como el último participante en ingresar.

Al hacer su aparición, Mayer declaró: “Yo tampoco lo puedo creer, pero aquí estamos, afortunadamente. Vinimos a hacer un infierno de esta Casa”, haciendo alusión a su experiencia previa en el formato mexicano del reality.

“Ya ansioso, más que nervioso... ansioso por estar allá adentro, por empezar a jugar, por conocer a mis compañeros y ansioso para que ustedes se empiecen a divertir”, declaró Mayer en las publicaciones del reality previo a su ingreso.

Temas Relacionados

Sergio MayerLa Casa de los Famososmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Familiares, amigos y la comunidad educativa han rendido homenaje a Ricardo Mizael y convocaron a una marcha el 22 de febrero para exigir justicia

Identifican a implicado en asesinato

Cuál es el salmo que debes rezar el miércoles de ceniza

Una tradición que invita a renovar el corazón y buscar reconciliación contigo mismo y con quienes te rodean

Cuál es el salmo que

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 18 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

¿Tiene algún efecto el calor sobre el reciente brote de sarampión en México? Esto se sabe

Autoridades sanitarias han reforzado la vacunación en estados prioritarios con la intención de prevenir una mayor propagación del virus

¿Tiene algún efecto el calor

Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal: cronología y versiones de la balacera en Zacatecas

Las versiones oficiales y la cobertura periodística permitieron entender cómo se desarrolló el incidente en el que se vieron involucrados los cantantes

Qué pasó con Ángela Aguilar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a implicado en asesinato

Identifican a implicado en asesinato de Ricardo Mizael, joven atacado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

Comparece “El Flaco” en EEUU, miembro del Cártel de Sinaloa que servía de enlace para El Mayo Zambada

Así operaba la red de trata de personas desmantelada por Guatemala: los trasladaba por México hacia EEUU

FGR aseguró más de 200 litros de hidrocarburos tras desmantelar un punto de venta de drogas y huachicol en Oaxaca

Vinculan a proceso a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por peculado

ENTRETENIMIENTO

Qué pasó con Ángela Aguilar

Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal: cronología y versiones de la balacera en Zacatecas

Yuridia presenta un adelanto exclusivo de su nueva canción y genera expectativa entre sus fans

Karely Ruiz Vs. Niurka Marcos: así fue la fuerte pelea entre la vedette y la modelo regia

El viaje de Chihiro: anuncian reestreno en cines de México por su 25 aniversario

Kenia Os anuncia experiencias exclusivas de “K de Karma” para fans: fechas, ciudades y acceso anticipado a su nuevo álbum

DEPORTES

El mexicano Tirso Ornelas queda

El mexicano Tirso Ornelas queda fuera del roster de Grandes Ligas con los Padres

Duilio Davino confirma que buscarán convocar a Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana

Clásico Mundial de Béisbol: cuándo inicia, dónde ver en México y todo lo que necesitas saber

Cruz Azul eleva los precios de boletos para el duelo vs Chivas

Álvaro Fidalgo hace llorar a aficionado tras regalarle su playera