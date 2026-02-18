Así fue la sorpresiva llegada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos: detalles y reacciones

El actor y diputado diputado solicitó una licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al reality show . (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La tarde del 17 de febrero de 2026, Sergio Mayer Bretón, diputado federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solicitó una licencia por tiempo indefinido a su cargo en la Cámara de Diputados para integrarse al reality show La Casa de los Famosos de Telemundo. La solicitud fue presentada y aprobada durante la sesión de ese martes en San Lázaro, con efecto inmediato.

El periodo legislativo de Sergio Mayer concluye el 31 de agosto de 2027. Según la plataforma del Sistema de Información Legislativa, su suplente es el diputado Luis Morales Flores, quien pertenece a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México y asumirá el escaño en la Cámara de Diputados. Morales Flores será el encargado de votar las iniciativas impulsadas por el gobierno federal en las próximas semanas, cuando se discutirá la reforma electoral y el dictamen que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

En el ámbito legislativo, la participación de Mayer durante el segundo año de la LXVI Legislatura ha sido limitada; solo presentó dos iniciativas, ambas aún en proceso de revisión. Su salida del recinto se da mientras se avecinan debates relevantes para el país.

El actor habría entrado de último momento al reality show de Telemundo. (Foto: Telemundo)

Sergio Mayer fue el último integrante anunciado del reality show

En el plano televisivo, Sergio Mayer fue convocado tras una negociación para unirse al elenco de La Casa de los Famosos, donde compartirá escenario con personalidades como Lupita Jones y Laura Zapata. No es la primera vez que Mayer participa en este tipo de programas, ya que en 2023 formó parte de la versión mexicana del reality, llegando a la final junto al “Team infierno”, integrado por Poncho De Nigris, Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara.

Sergio Mayer es recordado por haber sido integrante del "Team Infierno" en LCDLFM en 2023. (Captura de pantalla @endemolshinebd)

La noticia de su ingreso al reality fue confirmada esa misma noche a través de una publicación en las redes sociales oficiales del programa, en la que se destacó su carácter y disposición para enfrentar conflictos dentro de la casa. La entrada de Mayer al foro se realizó de manera sorpresiva, sin previo anuncio, luciendo una capa negra sobre un traje oscuro y lentes, recibiendo aplausos del público como el último participante en ingresar.

Al hacer su aparición, Mayer declaró: “Yo tampoco lo puedo creer, pero aquí estamos, afortunadamente. Vinimos a hacer un infierno de esta Casa”, haciendo alusión a su experiencia previa en el formato mexicano del reality.

“Ya ansioso, más que nervioso... ansioso por estar allá adentro, por empezar a jugar, por conocer a mis compañeros y ansioso para que ustedes se empiecen a divertir”, declaró Mayer en las publicaciones del reality previo a su ingreso.