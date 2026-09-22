Morena difundirá ‘entidad por entidad’ resultados de sus encuestas internas tras críticas por falta de transparencia

Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

Guardar

Morena difundirá de manera pormenorizada los resultados de las encuestas utilizadas para determinar quiénes serán los coordinadores y coordinadoras estatales del partido, informó su dirigente Ariadna Montiel durante una reunión con medios de comunicación en la sede nacional del partido (CEN).

De acuerdo con Montiel, la presentación se hará entidad por entidad, con la participación directa de las casas encuestadoras involucradas en el proceso, para que expliquen “de viva voz” la metodología empleada y los resultados obtenidos.

PUBLICIDAD

Un método que Morena dice aplicar “de siempre”

La presentación entidad por entidad de metodologías y datos ante aspirantes y medios busca transformar un proceso opaco en un ejercicio verificable, mientras la dirigencia administra tensiones no resueltas en varias regiones del país

La dirigente explicó que el mecanismo para definir a los coordinadores no es nuevo dentro del partido guinda. Según su versión, se trata del método de encuesta que Morena ha utilizado históricamente para tomar decisiones en distintos ámbitos de responsabilidad, incluida la elección de su actual presidencia.

Montiel detalló que el procedimiento consta de varias etapas:

Un primer estudio telefónico de reconocimiento , para medir qué tan conocidos son los aspirantes entre la población.

Una segunda etapa de encuestas cara a cara , aplicada a quienes obtuvieron mejor posicionamiento en la fase telefónica.

La intervención de al menos dos agencias “espejo” , además del área técnica interna de Morena, para garantizar comparabilidad metodológica.

En los estados donde participan partidos aliados, se han sumado ejercicios adicionales, por lo que —según la dirigente— algunas entidades llegaron a tener hasta cinco encuestas aplicadas de manera simultánea.

Montiel puso como ejemplo los casos de Guerrero, donde se registraron 21 aspirantes, y San Luis Potosí, con 27 registrados, cifras que —dijo— obligaron a realizar filtros previos antes de pasar a la etapa de encuestas cara a cara.

“No hay dedazo”: la defensa de Sheinbaum

La mandataria aseguró que el partido está realizando sus actividades sin influencia de terceros. (Presidencia)

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el método de encuestas que utiliza Morena para definir a sus coordinadores estatales y rechazó que exista un “dedazo” en las decisiones del partido, luego de que se señalara falta de transparencia en el proceso y presuntos vínculos de algunos coordinadores designados con exmilitantes del PRIAN.

PUBLICIDAD

La mandataria explicó que, desde la fundación de Morena, se decidió que la elección de coordinadores no dependiera de una decisión personal del dirigente en turno, sino de un mecanismo de consulta ciudadana a través de encuestas. Según detalló, estas constan de 10 preguntas ponderadas que arrojan una calificación final, y no se limitan a preguntar únicamente por el nombre del aspirante preferido. Sheinbaum reconoció además que es normal que surjan inconformidades entre quienes no resultan seleccionados, y adelantó que los resultados de las encuestas serán dados a conocer públicamente en su momento.

La encuesta de Morena, la que prevalece ante diferencias

Ariadna Montiel anuncia que las firmas participantes explicarán, entidad por entidad, la metodología y los datos obtenidos durante el proceso para seleccionar a los responsables locales ante medios en el CEN

La dirigente subrayó que, conforme al estatuto del partido, es la encuesta aplicada por el propio Morena la que tiene validez definitiva en caso de que existieran discrepancias entre los distintos ejercicios. No obstante, aseguró que hasta el momento no se han presentado diferencias entre los resultados de las distintas casas encuestadoras.

PUBLICIDAD

Montiel señaló que los resultados no se comunican de manera directa a los aspirantes indicando simplemente quién ganó, sino que se les presenta el estudio completo en una reunión previa, en la que participa la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por Citlalli Hernández, junto con:

Carolina Rangel , secretaria general del partido.

Manuel Zavala , secretario de Organización.

Óscar Del Cueto , secretario de Finanzas.

Álvaro Bracamontes, secretario técnico del Consejo Nacional.

Proceso abierto hasta diciembre

Ante señalamientos sobre una posible tardanza en la definición de coordinadores, Montiel recordó que la convocatoria estableció como plazo el mes de diciembre, por lo que —afirmó— el partido está cumpliendo con los tiempos previstos internamente.

Hasta ahora, según la dirigente, se han presentado los resultados de 10 estados, mientras que otras entidades permanecen pendientes de concluir el proceso.

Montiel indicó además que quienes tengan dudas de carácter técnico sobre los resultados pueden solicitar una “mesa técnica” para resolver inquietudes específicas, aunque reconoció que en algunos casos se han agendado citas que finalmente no se concretan por parte de los solicitantes.

PUBLICIDAD

Llamado a la unidad y próximos pasos

La dirigente insistió en que, una vez definidos los coordinadores por entidad, su tarea central será construir unidad en torno al proyecto y no alrededor de figuras individuales. En ese sentido, dijo que la dirigencia nacional ha sostenido encuentros con aspirantes que no resultaron favorecidos por los resultados de las encuestas, con el fin de integrarlos a otras responsabilidades dentro de la estructura del movimiento.

Montiel adelantó que, una vez concluida la etapa estatal, Morena publicará la convocatoria correspondiente para la elección de coordinadores a nivel de distritos federales y ámbito local, como parte de la misma ruta organizativa iniciada por la dirigencia anterior, encabezada por Luisa María Alcalde.

PUBLICIDAD