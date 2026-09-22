Capturan a dos implicados en el ataque armado en campo de futbol en Guanajuato que dejó un muerto y seis heridos

Un grupo de hombres participa en un partido de fútbol. El juego se desarrolla en un campo de césped abierto, con dos porterías visibles. Una torre de agua blanca se erige en el fondo. Los jugadores visten uniformes de varios colores, incluyendo blanco, azul y rojo. Se observa un jugador en el suelo en una de las escenas. El cielo muestra nubes dispersas. Los últimos frames presentan tomas de detalles abstractos, incluyendo estructuras y vegetación.

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Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la ejecución del ataque armado en una cancha de futbol del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que dejó una persona muerta y seis heridas, ocurrido el pasado 13 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras la reconstrucción de los hechos y mediante labores de inteligencia fueron identificados Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como los presuntos agresores.

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De acuerdo con las pesquisas, la tarde del domingo 13 de septiembre dos hombres llegaron a las canchas de futbol de la comunidad Barrio de Guadalupe a bordo de motocicletas y portando armas largas.

Los dos sujetos abrieron fuego en contra de los asistentes, y aunque la agresión estaba dirigida contra una persona, las detonaciones alcanzaron a otras que se encontraban en el lugar.

Como resultado de la agresión, un hombre falleció y seis personas resultaron heridas, entre las que se encontraban dos adolescentes.

Foto: Fiscalía de Guanajuato

Tras los hechos, la escena fue procesada por peritos forenses que buscaron y documentaron los indicios que permitieron establecer la manera en que se cometió el ataque.

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Días después de los hechos, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, reconoció que la cantidad de campos de fútbol y torneos que se realizan cada fin de semana en la entidad supera la capacidad de supervisión de las autoridades estatales.

Por su parte, el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González, emitió un posicionamiento en el que condenó los hechos y llamó a la población a no normalizar la violencia.

“Lamento profundamente y condeno enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante un partido de futbol en nuestro municipio. No podemos normalizar ningún acto de violencia, mucho menos en espacios donde las familias y nuestros niños y jóvenes acuden a disfrutar del deporte”, aseguró.

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Alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González. Foto: Facebook / Toño Marún

Los trabajos de inteligencia y tras recabar testimonios, las autoridades identificaron a Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como objetivos prioritarios por su probable implicación en la ejecución de la agresión armada.

Además, las autoridades lograron establecer posibles vínculos de los dos detenidos con otros hechos violentos registrados en la región de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, por lo que se abrieron nuevas líneas de investigación para su esclarecimiento.

Fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio

Luego de que la Fiscalía de Guanajuato cumplimentó las órdenes de aprehensión en su contra, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

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En su audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan su probable participación en el ataque armado en la cancha de futbol de San Francisco del Rincón.

Reportan balacera durante un partido de fútbol en Guanajuato: hay un muerto y 5 heridos. Captura de pantalla

Ante los hechos, el juez de control resolvió vincular a proceso a Jhonathan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Además, les impuso como medida cautelar prisión preventiva y un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria que no fue revelado.

Ataque armado cerca de campo de beisbol deja 3 muertos y 5 heridos

Un segundo hecho violento se registró la tarde de este domingo 20 de septiembre, cuando se desató una agresión armada en la comunidad Duranes de Arriba, en el municipio de Valle de Santiago, que dejó tres personas muertas y cinco heridas.

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De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas cerca de un campo de beisbol, ubicado cerca de los límites con Pueblo Nuevo, cuando un grupo de sujetos armados arribaron al sitio y comenzaron a disparar contra las personas.

Como resultado de la agresión tres personas fallecieron, quienes fueron identificadas como Candelario “N”, Reyes “N” y José Luis “N”, y cinco hombres más resultaron heridos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado procesaron las escenas del crimen en Valle de Santiago tras una jornada que dejó siete muertos y siete heridos entre el 20 y el 21 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

La misma mañana del domingo, antes del ataque en el campo de béisbol, habitantes de la comunidad La Tejonera reportaron al 911 la presencia de tres hombres muertos a un costado de un camino rural.

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Tras la emergencia, paramédicos se desplazaron al sitio y confirmaron que los hombres ya no tenían signos vitales a causa de lesiones por arma de fuego, por lo que se desplazaron peritos de la Fiscalía del Estado para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.

Un días después, este lunes 21 de septiembre, un comando entró a un domicilio de la calle Obregón, en la zona centro de Valle de Santiago, y disparó contra un hombre y una mujer. Los agresores encerraron además a cinco personas en una habitación y le prendieron fuego a la vivienda antes de huir.

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Bomberos arribaron al domicilio y liberaron a las cinco personas atrapadas en el incendio, aunque el ataque dejó siete hospitalizados en total: dos con heridas de bala y cinco con intoxicación por inhalación de humo.