WWE y AAA chocan en Chicago: CM Punk, Rey Mysterio y El Grande Americano ya tienen rival para Worlds Collide 2026

(Cortesía: WWE)

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La rivalidad entre WWE y AAA volverá a cruzar caminos sobre el cuadrilátero con una nueva edición de Worlds Collide, y esta vez el escenario será el área metropolitana de Chicago. El evento está programado para el próximo sábado 26 de septiembre en el Allstate Arena de Rosemont, Illinois, con una cartelera encabezada por CM Punk, Rey Mysterio y el actual Megacampeón de AAA, El Grande Americano.

El combate estelar reunirá a tres nombres de enorme peso en la lucha libre. CM Punk y Rey Mysterio compartirán esquina con El Grande Americano para enfrentarse a Dominik Mysterio, JD McDonagh y Omos, en uno de los encuentros que más atención ha generado rumbo al espectáculo.

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(Cortesía: WWE)

Para El Grande Americano será además una nueva aparición internacional después de haber conquistado el Megacampeonato de AAA durante Triplemanía 34, Noche 2, en la Ciudad de México. Su incorporación al evento representa también una de las principales conexiones entre la empresa mexicana y WWE.

Una cartelera con figuras de WWE y AAA

(Cortesía: WWE)

Worlds Collide volverá a reunir a luchadores provenientes de diferentes marcas de WWE, incluyendo talento de Raw, SmackDown y NXT, con estrellas de AAA. La edición de 2026 será la tercera ocasión en que ambas compañías presentan conjuntamente este concepto.

Uno de los atractivos será el regreso de Penta y Rey Fénix como los Lucha Brothers. Los mexicanos se enfrentarán a Daga y Berto, integrantes de Los Perros del Mal, en una confrontación que recupera una de las parejas más reconocidas de la lucha libre mexicana contemporánea.

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Al parecer, muy pronto los Lucha Brothers se volverán a reunir en WWE.

En la división femenil también habrá un campeonato en juego. La Catalina, recientemente coronada como Campeona Reina de Reinas de AAA, realizará su primera defensa frente a Roxanne Pérez, representante de WWE. Pérez consiguió su oportunidad titular después de imponerse en una lucha de contendientes.

Dragon Lee y una oportunidad por el campeonato Crucero

Dragon Lee junto al jefe de operaciones de la WWE, Paul 'Triple H' Levesque tras ganar el campeonato Speed. (Instagram / @dragonlee95oficial)

La presencia mexicana no terminará con los protagonistas del evento estelar. Dragon Lee tendrá un combate individual frente a Jack Cartwheel, mientras que el panorama del Campeonato Mundial de Peso Crucero de AAA tendrá una lucha de cuatro participantes para definir al próximo retador.

Axiom, Mini Vikingo, Je’Von Evans y E.K. Prosper buscarán quedarse con ese boleto titular en una lucha de eliminación directa entre cuatro competidores.

La cartelera también contempla un enfrentamiento entre Las Tóxicas —Flammer, La Hiedra y Maravilla— contra Fatal Influence, integrada por Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid.

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Mr. Iguana, La Parka y Oba Femi completan el espectáculo

Mr Iguana logró debutar en el show principal de la WWE. (Captura de pantalla)

El espectáculo tendrá además una lucha de relevos que reunirá a Mr. Iguana, La Parka, Adelicious y Mascarita Sagrada contra Mini Abismo Negro, Brad Baylor, Ricky Smokes y Myka Lockwood. Con ello, el evento volverá a combinar elementos tradicionales de AAA con talento de WWE.

Otro nombre que aparecerá en Rosemont será Oba Femi, aunque WWE y AAA todavía no han detallado qué papel tendrá dentro del evento. Su participación fue anunciada como una aparición especial.

Worlds Collide y AEW All Out, la misma noche

La fecha también genera interés porque Worlds Collide 2026 y AEW All Out 2026 se realizarán durante la misma noche y dentro del área metropolitana de Chicago. Mientras el evento de WWE y AAA tendrá como sede el Allstate Arena de Rosemont, AEW realizará All Out en el NOW Arena de Hoffman Estates.

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Por ahora, uno de los puntos que permanece pendiente es la transmisión. WWE todavía no ha confirmado oficialmente cómo podrán seguirlo los aficionados que no estén presentes en el recinto, por lo que cualquier anuncio sobre una emisión en vivo deberá esperar la comunicación oficial de la compañía.

Con CM Punk como uno de los grandes protagonistas, Rey Mysterio defendiendo los colores de AAA y El Grande Americano llegando como campeón, Worlds Collide 2026 tendrá nuevamente a WWE y AAA compartiendo escenario en una noche que reunirá distintas generaciones y estilos de la lucha libre.