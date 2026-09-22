México

Bolsas negras y un líquido rojo: así descubrieron restos humanos en Jaltenco, Estado de México

Las primeras indagatorias apuntan a que entre las víctimas estarían dos jóvenes reportados como desaparecidos en Nextlalpan

Carro Explosivo
OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Después de la detonación de un vehículo frente a las oficinas de la Policía Municipal, en la calle González Ortega, colonia Centro; fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, mientras se realizan las primeras investigaciones y se trata de localizar a los presuntos responsables del ataque. En un recorrido por las calles aledañas se pudieron apreciar los daños en viviendas y comercios luego de la detonación. Algunos vecinos platicaron cómo ayudaron a los heridos, quienes al momento del ataque se encontraban muy cerca del edificio policial. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
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Autoridades del Estado de México localizaron restos humanos dentro de bolsas negras que permanecían al interior de un Chevrolet Chevy gris, abandonado sobre la calle Arrecife, en la colonia Alborada de Jaltenco. Las primeras indagatorias señalan que los restos serían de al menos cuatro personas y que dos de ellas podrían ser Brayan Felisiano y Leonardo Augusto, de 17 y 21 años, reportados como desaparecidos en Nextlalpan.

Los vecinos reportaron el automóvil la noche del lunes 21 de septiembre porque permaneció varias horas estacionado en la zona. Los policías municipales y estatales revisaron la unidad tras detectar un líquido rojizo que escurría del vehículo y acordonaron el lugar para permitir las diligencias periciales.

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Peritos de la FGJEM confirmaron al menos cuatro cuerpos desmembrados en el Chevy gris

Tras el acordonamiento de la calle Arrecife, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento de las bolsas, mientras los especialistas forenses confirmaron que los paquetes contenían los restos desmembrados de al menos cuatro personas.

Primer plano de cinta amarilla 'NO PASE POLICÍA' en el suelo mojado de una calle oscura con hojas secas. Luces rojas y azules de vehículos policiales difuminadas al fondo.
Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó los restos al Centro de Justicia correspondiente para la realización de los estudios forenses de ley. La FGJEM abrió carpetas de investigación bajo protocolos de alto impacto para esclarecer las circunstancias del hallazgo.

Los peritos recolectaron huellas, indicios y elementos balísticos en el sitio para reconstruir la mecánica del doble homicidio. El vehículo fue trasladado junto con las evidencias hacia las instalaciones ministeriales para continuar con las diligencias.

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Brayan Felisiano y Leonardo Augusto desaparecieron el sábado 19 de septiembre en Nextlalpan

Los reportes policíacos identificaron a dos de las víctimas como Brayan Felisiano, de 17 años, y Leonardo Augusto, de 21, ambos con reporte de desaparición activo desde el sábado 19 de septiembre. Fueron vistos por última vez en calles del fraccionamiento Paseos del Valle, en el municipio de Nextlalpan, ubicado en la zona norte del Estado de México.

Primer plano de una cinta amarilla con el texto "PROHIBIDO EL PASO" sobre una calle oscura con edificios y luces urbanas de fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el Paso" bloquea una calle oscura en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM y la Comisión de Búsqueda del Estado de México (Cobupem) emitieron fichas de localización con las características y señales particulares de los dos jóvenes. Los familiares difundieron esas fichas en la zona norte de la entidad antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo.

De acuerdo con las investigaciones, el reporte de desaparición de Brayan se registró el 18 de septiembre y el de Leonardo un día después. La confirmación oficial de su identidad quedó pendiente de los resultados de los estudios forenses.

La FGJEM informó que los trabajos periciales y de medicina forense continúan para identificar a las otras víctimas cuyos restos fueron hallados en el mismo vehículo. Las autoridades no descartaron que los demás cuerpos también correspondan a personas con reportes de desaparición activos en la región.

Cinta amarilla con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN", varios oficiales de policía de pie y un cuerpo en el suelo, en una calle de noche.
La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un segundo hallazgo en Otumba ocurrió horas después, con menos de 12 horas de diferencia

Horas más tarde, durante la mañana del martes 22 de septiembre, autoridades localizaron dos hombres sin vida al interior de un Chevrolet Aveo con placas PAE-876-B, estacionado sobre la calle Torres Adalid, en la zona centro de Otumba. El vehículo se encontraba a pocas calles del Palacio Municipal de ese municipio.

Según datos de medios locales, los reportes preliminares señalan que las víctimas son dos jóvenes de entre 18 y 20 años, y se investiga si corresponden a personas cuya desaparición fue reportada un día antes. Los dos casos —Jaltenco y Otumba— quedaron bajo investigación de la FGJEM con menos de 12 horas de diferencia entre sí.

Policías municipales de Otumba acordonaron el perímetro de la calle Torres Adalid y esperaron la llegada del personal pericial de la Fiscalía para el inicio de las diligencias ministeriales. Las autoridades no establecieron de manera oficial un vínculo entre ambos hallazgos, aunque los investigan en paralelo.

Carro Explosivo
OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Después de la detonación de un vehículo frente a las oficinas de la Policía Municipal, en la calle González Ortega, colonia Centro; fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad con los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, mientras se realizan las primeras investigaciones y se trata de localizar a los presuntos responsables del ataque. En un recorrido por las calles aledañas se pudieron apreciar los daños en viviendas y comercios luego de la detonación. Algunos vecinos platicaron cómo ayudaron a los heridos, quienes al momento del ataque se encontraban muy cerca del edificio policial. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El Estado de México registra 35.9% menos homicidios en 2026, pero mantiene altos índices históricos

Los dos hallazgos ocurren en un contexto en el que el Estado de México acumula 620 asesinatos en lo que va del año, según datos citados por Milenio: 574 de esos homicidios se cometieron con arma de fuego, seis con objeto cortopunzante y 40 con otro tipo de elemento.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que entre enero y agosto de 2026 los homicidios dolosos disminuyeron 35.9% frente al mismo periodo de 2025, y que los delitos de alto impacto registraron una baja de 27%. La Zona Oriente de la entidad, que abarca 15 municipios bajo el esquema del Mando Unificado, reportó una caída de 37% en homicidios dolosos y de 53% en robo de vehículos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 2025 cerró con el menor número de homicidios de los últimos 15 años en la entidad. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, precisó que ese año el promedio diario de víctimas de homicidio doloso fue de 4.2 casos, lo que colocó al Estado de México en el quinto lugar nacional, cuando en 2024 ocupaba el tercer lugar.

A pesar de la tendencia a la baja, municipios del norte del Estado de México —como Jaltenco y Nextlalpan— mantienen registros de violencia que las autoridades vinculan con disputas entre grupos delictivos por el control territorial. El hallazgo de la calle Arrecife se suma a una serie de casos en los que víctimas de desaparición forzada son localizadas desmembradas y abandonadas en vehículos en distintos municipios de la entidad.

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