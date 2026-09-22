Fecha FIFA septiembre 2026: ¿Se detiene la Liga MX o habrá partidos del Apertura 2026?

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La Fecha FIFA de septiembre y octubre provocará una pausa en buena parte de las ligas del mundo, pero el Apertura 2026 de la Liga MX tendrá actividad durante los primeros días del periodo internacional.

Aunque la ventana de selecciones comenzará el 21 de septiembre, el futbol mexicano no se detendrá de inmediato. La Jornada 10 se disputará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre, con los 18 clubes en acción.

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Después de esa jornada, algunos equipos también tendrán partidos amistosos durante los primeros días de octubre, antes de que la competencia oficial retome su calendario con la Jornada 11.

¿Cuándo se jugará la Jornada 10 del Apertura 2026?

(REUTERS/Jorge Mendoza)

La Jornada 10 del Apertura 2026 se jugará entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre, por lo que los clubes de la Liga MX tendrán que afrontar sus compromisos sin los futbolistas que hayan sido convocados por sus respectivas selecciones.

Los partidos serán:

Atlante vs Monterrey

Xolos vs Atlas

Cruz Azul vs Toluca

Chivas vs Querétaro

Santos vs Pachuca

Tigres vs Puebla

Pumas vs San Luis

León vs FC Juárez

Necaxa vs América

La jornada comenzará el viernes con los encuentros entre Atlante y Monterrey y Xolos y Atlas, mientras que el resto de la actividad se repartirá entre sábado y domingo.

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¿Qué equipos jugarán amistosos durante la Fecha FIFA?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Una vez concluida la Jornada 10, algunos clubes mantendrán la actividad con encuentros de preparación durante la primera semana de octubre.

Entre los partidos anunciados destaca el América vs Cruz Azul, programado para el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego. También habrá otros encuentros en Estados Unidos y uno en México.

Los amistosos anunciados son:

América vs Cruz Azul | jueves 1 de octubre | Snapdragon Stadium

Monterrey vs Toluca | sábado 3 de octubre | Shell Energy Stadium

LA Galaxy vs Cruz Azul | domingo 4 de octubre | Dignity Health Sports Park

América vs Chivas | domingo 4 de octubre | Oakland Alameda County Coliseum

Pachuca vs México Sub 23 | 2 de octubre | Estadio Hidalgo

Estos compromisos permitirán a algunos equipos mantener actividad durante el periodo en el que las selecciones nacionales estarán disputando sus respectivos encuentros.

¿Cuándo regresará la Liga MX después de la Fecha FIFA?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Después de la pausa internacional, el Apertura 2026 retomará su actividad con la Jornada 11, programada del viernes 9 al domingo 11 de octubre.

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Para entonces, la Selección Mexicana de la mano de Rafa Marquéz, habrá completado sus compromisos internacionales ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, mientras que los clubes volverán a disputar puntos en la fase regular del torneo.