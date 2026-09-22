Exhiben fuerte pelea detrás del escenario de Mentiras All Stars, Mariana Treviño habría cacheteado a vestuarista

Mariana Treviño no estará en la presentación de Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional, la pelea con la vestuarista sería la razón

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Mariana Treviño se ausenta de la próxima función de Mentiras All Stars, programada para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional, luego de una serie de tropiezos técnicos y comentarios de la actriz durante la gira que reactivaron rumores sobre tensiones detrás de bambalinas. La producción no explicó el motivo de su salida de esta fecha en particular.

El anuncio llegó por medio de un comunicado de la producción difundido este 21 de septiembre. La nueva función reunirá nuevamente a Belinda y Danna, además de Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro, pero sin Mariana Treviño en el elenco.

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De acuerdo con una versión difundida por el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, la ausencia de Treviño se debe a una fuerte pelea que supuestamente habría protagonizado la actriz detrás del escenario. En su programa “En Shock”, aseguró que Mariana cacheteo a una vestuarista por un desacuerdo.

(IG: @oficial_mentiras)

Mariana Treviño exhibió en vivo los errores de la producción: “es un desmadre”

Días antes de conocerse su ausencia, Mariana Treviño protagonizó un momento de tensión en escena. Durante la función del 19 de septiembre en el YouTube Theater de Inglewood, California, un micrófono presuntamente abierto permitió escuchar a la actriz decir “es un desmadre”.

El comentario se dio en medio de fallas técnicas reportadas por varias cuentas en X: problemas con elevadores de escenario, audio, micrófonos abiertos y la estructura conocida como “zapatilla”, utilizada en los números de Belinda. Un video adicional mostró a la cantante resolviendo sobre la marcha una falla en un elevador mientras continuaba la presentación.

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La producción no había publicado una explicación oficial sobre los incidentes ocurridos en Los Ángeles. El elenco completó el espectáculo y resolvió los contratiempos sobre el escenario principal, sin detener la función ante el público.

Belinda y Mariana Treviño en la primera función de Mentiras All Stars. (TikTok: @luptrevino)

La pelea de Mariana Treviño con la vestuarista detrás del escenario de Mentiras All Stars

De acuerdo con la versión de Jorge Carbajal, contada en su canal de YouTube “Productora 69″, la actriz se encontraba en un cambio de vestuario durante la presentación de Mentiras All Stars, cuando pasó la pelea con la vestuarista. El periodista asegura que algo molestó a Mariana Treviño y le reclamó fuerte a la trabajadora.

La discusión habría escalado hasta los golpes según cuenta Carbajal, quien asegura que los de la primera fila habrían presenciado cómo Mariana Treviño cacheteo a la vestuarista. Tras el altercado, la actriz salió “como si nada” al escenario.

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En su versión, Jorge Carbajal señala que, tras terminar la función, la producción tomó la decisión de que Mariana Treviño no estuviera en la presentación del 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Aunque, desconoce si está fuera del proyecto o sólo es un “castigo” para esa fecha. La vestuarista estaría analizando proceder legalmente.

(Créditos: Prime Video)

Mariana Treviño ya había protagonizado una pelea a golpes

El nombre de Mariana Treviño está asociado a otro episodio de tensión tras bambalinas, ocurrido en temporadas anteriores del musical original, antes del formato All Stars. El director José Manuel López Velarde reveló en entrevistas de 2025 que la actriz protagonizó una pelea física con su entonces compañera Natalia Sosa.

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Según relató López Velarde, el conflicto se originó porque a Treviño, en su papel de Lupita, se le subía la falda en escena y dejaba ver su ropa interior. Sosa, quien interpretaba a Daniela, consideraba que su compañera aprovechaba estos incidentes para “robarle foco” en el escenario.

“Hubo una función en la que se empezaron a gritar y se fueron a los golpes y las tuvieron que detener”, relató López Velarde. El altercado escaló al grado de que el público alcanzó a escuchar los gritos desde sus butacas, y los técnicos tuvieron que intervenir para separar a las actrices.

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Tras la repercusión de su colaboración musical Dolce Vita, las intérpretes compartirán el escenario con la actriz Mariana Treviño. (IG: oficial_mentiras)

La producción intentó resolver el problema del vestuario con métodos como pegamento y licra especial, sin éxito. Ni Treviño ni Sosa han hecho declaraciones públicas sobre ese episodio hasta el momento.

El personaje de Lupita marcó su regreso al montaje en septiembre

Treviño retomó el papel de Lupita en la edición renovada del musical, luego de interpretarlo también en la serie de Prime Video. Su reincorporación se dio como parte de la fusión de elencos de Mentiras, el Musical y Mentidrags, en un montaje que buscaba ofrecer vestuario, escenografía y arreglos vocales renovados.

El debut de esta versión ampliada ocurrió el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional, con dos funciones que agotaron entradas. Treviño interpretó “La maldita primavera” junto a Paola Gómez y Ángel Ferreyro, otros dos actores que también han encarnado a Lupita en distintas etapas del musical.

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