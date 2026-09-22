Abogado de Maribel Guardia analiza demanda penal contra Imelda Tuñón tras confesión sobre Julián Figueroa

La disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón toma un giro legal tras revelarse declaraciones sobre los últimos días de Julián Figueroa. (Foto: RS)

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El abogado Alonso Beceiro, representante legal de Maribel Guardia, alista acciones de carácter penal por la posible comisión de delitos contra la salud y homicidio doloso u omisión de cuidados en contra de Imelda Tuñón, tras la confesión pública de la viuda sobre el suministro de fármacos controlados a Julián Figueroa sin prescripción médica.

La decisión de la defensa jurídica surge tras evaluar las inconsistencias en la muerte del cantante, ocurrida el 9 de abril de 2023 a los 27 años de edad en la Ciudad de México, donde el dictamen médico inicial atribuyó el fallecimiento a un infarto agudo al miocardio.

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Las declaraciones de la defensa fueron otorgadas durante una entrevista concedida al programa Andrea Show TV.

La defensa de Maribel Guardia contempla denunciar homicidio por acción u omisión dolosa

En el espacio, Alonso Beceiro explicó que tomaron el asunto por solicitud de Maribel Guardia debido a que detectaron irregularidades en la investigación preliminar del deceso.

“No hay una lógica, una coherencia en la investigación y de manera maquiavélica se ha tratado de desviar toda la atención hacia si existe un testamento falso”, afirmó el litigante.

El abogado argumentó que la disposición testamentaria favorece de manera exclusiva al hijo menor de edad de la pareja y descarta beneficios patrimoniales para la actriz costarricense o para su esposo Marco Chacón.

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“Quien ha perseguido a muerte que ese testamento quede sin efectos es Imelda, porque quiere quedarse de manera personal con la mitad de la herencia”, sostuvo el jurista.

La representación legal enfatizó que existen intereses económicos de por medio que motivaron la revisión exhaustiva de las narrativas ofrecidas por Tuñón sobre el día del fallecimiento.

El equipo jurídico analizó las distintas versiones judiciales e identificó inconsistencias en los lapsos transcurridos desde que se encontró el cuerpo hasta la notificación oficial a las autoridades.

“El cambio de las declaraciones, quién se encontraba en el lugar de los hechos y el tiempo en que tarda en avisar nos coloca en la posición de iniciar acciones penales”, detalló el litigante.

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La enuncia formal se presentará ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para determinar si existió responsabilidad por acción o por omisión intencional en el fallecimiento del músico.

El equipo legal de Maribel Guardia, analiza presentar acciones penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

Imelda Tuñón admitió engañar a psiquiatras para obtener psicotrópicos

El giro en la estrategia legal ocurrió tras la difusión de una emisión del programa Mesa Cero, donde Imelda Tuñón abordó su consumo de medicamentos.

Durante la transmisión del programa, la viuda explicó el método que empleaba para conseguir sustancias de uso controlado que no estaban autorizadas para el músico.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra. Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba y le decía los síntomas. Y me daba las pastillas, o sea, así. Entonces, se las tomaba Julián, tenía mucha ansiedad, muchos problemas para dormir”, declaró la cantante.

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Tuñón argumentó que acudía con la especialista para recibir recetas de fármacos destinados a reducir la ansiedad de su pareja.

“Sus psiquiatras no le querían dar eso y era una cosa terrible”, agregó la viuda.

La viuda minimizó la obtención de los psicotrópicos y descartó padecer trastorno bipolar, atribuyendo su comportamiento a un cuadro de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Imelda Tuñón reconoció en un pódcast que mintió a especialistas para conseguir medicamentos controlados y dárselos a Julián Figueroa. (Instagram)

Disputa por custodia y patrimonio intensifica conflicto entre las familias

El representante de Maribel Guardia indicó que la confesión pública confirma la obtención ilegal de narcóticos y agrava las discrepancias familiares existentes.

La controversia legal ocurre en medio de la disputa por la custodia y la convivencia del menor de edad, nieto de la actriz.

El conflicto entre ambas partes involucra la custodia del hijo de Julián Figueroa y la validez de su testamento. (IG: @julian_f.f)

Anteriormente se filtraron expedientes donde la actriz señaló presuntos episodios de negligencia hacia el menor de edad por parte de su madre.

A la par del proceso penal, la validez del testamento permanece bajo revisión judicial tras la presentación de peritajes privados sobre la autenticidad de la firma de Julián Figueroa.

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La representación legal de la familia del cantante fallecido sostiene que mantendrá las acciones jurídicas para esclarecer las circunstancias del deceso y proteger el patrimonio del menor de edad.