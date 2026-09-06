UNAM publica los resultados de “Tu Segunda Opción”: mil 743 aspirantes consiguieron un lugar

La UNAM publicó los resultados del proceso de admisión a licenciatura conocido como "Tu Segunda Opción". Crédito: Cuartoscuro

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Luego de todo lo ocurrido con la polémica por el examen virtual de admisión a licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del proceso “Tu Segunda Opción”.

De acuerdo con la UNAM, se ocuparon mil 743 lugares de los dos mil 024 espacios que se ofrecieron, sobre todo, a quienes presentaron el Examen de Control y no lograron ingresar en el nivel licenciatura en un primer proceso.

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UNAM suma mas de 50 mil estudiantes de primer ingreso

Cabe señalar que con este número adicional de lugares, en la Máxima Casa de Estudios suman 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso para el ciclo escolar 2026-2027/1.

De ese número de estudiantes:

28 mil 151 fueron por pase reglamentado .

20 mil 923 obtuvieron un lugar a través del Examen de Control.

Mil 743 mediante el proceso “Tu Segunda Opción”.

Universidad Nacional concluye proceso de designación de lugares

Después de todo lo ocurrido durante este verano al interior de la institución educativa, con los resultados dados a conocer hoy, la UNAM da por concluido el proceso de designación de lugares para el actual ciclo escolar a nivel licenciatura.

La institución abre clases este lunes 31 de agosto para quienes entran por primera vez, tras un mes de revisiones y cambios por anomalías en la evaluación en línea y la suspensión temporal de trámites. (Gaceta-UNAM)

“Tu Segunda Opción” tuvo como objetivo ampliar la matrícula ante los altos porcentajes de jóvenes que no lograron entrar a la Máxima Casa de Estudios, luego de presentar el Examen de Control.

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¿Cuál es el proceso que deberán seguir los nuevos estudiantes?

Además, la Universidad dio a conocer el proceso que deberán seguir los nuevos estudiantes que empazarán a tomar clases en los próximos días.

En ese sentido, pueden ingresar a www.tusegundaopcion.unam.mx, con su número de folio y conocer a cuál de sus tres opciones registradas fueron asignadas o asignados.

“A partir del lunes 7 de septiembre podrán presentarse en el área de servicios escolares del plantel asignado, llevando consigo su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía. El martes 8 podrán descargar desde TU SITIO la documentación complementaria para concluir su proceso de inscripción”, explicó la UNAM en un comunicado.

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Algunas licenciaturas solicitan requisitos extra

La UNAM también reveló que en el caso de las licenciaturas: Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista, así como Piano, solicitan el cumplimiento de prerrequisitos, que deberán ser cubiertos por cada aspirante, previo al proceso de inscripción.

No obstante, la escuela también brinda la opción de que quienes obtuvieron un lugar en las carreras antes mencionadas, pero no cumplen con los prerrequisitos, podrán solicitar un cambio a su segunda o tercera opción.

La UNAM concluye el proceso de designación de lugares. (Foto: Infobae México)

Así se distribuyeron los 73 programas de licenciatura

Por otro lado, la Universidad informó que ofreció 73 programas de licenciatura en 17 entidades académicas o planteles de la UNAM, con la siguiente distribución:

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1- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, Guanajuato – 184

2- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, Querétaro – 128

3- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Oaxaca, Oaxaca – 27

4- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Michoacán – 222

5- Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, Yucatán – 103

6- Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra – 15

7- Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción – 11

8- Escuela Nacional de Trabajo Social – 127

9- Facultad de Artes y Diseño (campus Taxco) – 21

10- Facultad de Estudios Superiores Acatlán – 247

11- Facultad de Estudios Superiores Aragón – 68

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

12- Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán – 58

13- Facultad de Estudios Superiores Zaragoza – 16

14- Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (campus II Tlaxcala) – 60

15- Facultad de Filosofía y Letras – 258

16- Facultad de Música – 172

17- Instituto de Energías Renovables (Temixco, Morelos) – 26

Luego de dar a conocer esta información, la Máxima Cada de Estudios refrendó “su compromiso con el derecho a la educación pública de calidad”.

En fin, tras un verano por demás tumultuoso y en el que “rodaron cabezas”, la UNAM publicó los resultados de “Tu Segunda Opción” y cerró el proceso de designación de lugares.

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