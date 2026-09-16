Citlalli Hernández ventila que fue el PT quien plantó a Morena en la designación de coordinadores en Zacatecas y Baja California

Conferencia de prensa MORENA.

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, aseguró que el Partido del Trabajo (PT) participó en las etapas previas al proceso para definir las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, por lo que dijo desconocer las razones por las que sus representantes no acompañaron los anuncios realizados en Zacatecas y Baja California.

La morenista sostuvo que el partido aliado tenía conocimiento de las fechas previstas para las definiciones y de los procedimientos utilizados para seleccionar a los perfiles.

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Sus declaraciones se producen mientras Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) avanzaron con nombramientos en algunos estados, mientras el PT ha expresado desacuerdos con determinadas decisiones.

Morena afirma que el PT conocía el proceso interno

Hernández explicó que las dirigencias y aspirantes del PT fueron convocados durante las distintas etapas del procedimiento.

De acuerdo con su versión, el partido tuvo conocimiento de que se estaban realizando las encuestas y de que los resultados serían presentados posteriormente.

Morena y el PT muestran diferencias rumbo a las elecciones de 2027, aunque Citlalli Hernández descarta por ahora una ruptura.

“En tiempo y forma hemos venido caminando, y ellos sabían que ya se estaba levantando estas encuestas, que ya se habían imprimido sus nombres y que ya daríamos esto de resultado”, declaró.

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones señaló que continuará el diálogo con los integrantes del PT para conocer las razones de su ausencia y sostuvo que, hasta el momento, no considera que ello implique necesariamente una ruptura entre ambos partidos.

“Seguiremos dialogando, nos vemos cada semana, les conozco y estaré platicando con ellos en los próximos días”, afirmó.

Hernández también pidió esperar a que el propio Partido del Trabajo explique públicamente los motivos de su postura y rechazó que la ausencia en los actos de presentación de las coordinaciones sea interpretada por sí misma como un rompimiento.

Baja California: Morena y Verde respaldan a Julieta Ramírez

Uno de los casos que evidenció las diferencias entre los partidos aliados ocurrió en Baja California, donde Morena y el PVEM designaron a la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

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Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)

El anuncio fue realizado por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel; Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, y Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM.

El PT no respaldó la nominación y anunció que dará a conocer a su propio representante para la elección del 6 de junio de 2027.

Durante su intervención, Ramírez Padilla llamó a la unidad y manifestó su disposición para dialogar, además de señalar que buscará representar el proyecto de Morena y el PVEM en la entidad.

Entre los datos relacionados con las recientes definiciones destacan:

Morena y PVEM designaron a Julieta Ramírez Padilla en Baja California.

El PT no acompañó el nombramiento y prevé presentar una candidatura propia.

En Guerrero , el PT también desconoció la definición de Morena en favor de Beatriz Mojica .

Citlalli Hernández sostiene que el PT participó en etapas previas de los procesos.

Morena mantiene conversaciones con el PT y PVEM rumbo a las elecciones de 2027.

PT cuestiona definición de Morena en Guerrero

Las diferencias también se hicieron visibles en Guerrero, donde Morena anunció a la senadora con licencia Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, perfil que quedó encaminado como candidata de Morena a la gubernatura.

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Crédito: X/@PartidoMorenaMx

El dirigente del PT en Guerrero, Victoriano Wences Real, afirmó que su partido no fue convocado al acto de presentación y sostuvo que la dirigencia petista no recibió los resultados de las encuestas.

Por ello, señaló que el PT no validaría el resultado y planteó la realización de una nueva encuesta. La postura expresada por el dirigente estatal dejó pendiente la definición sobre si el partido acompañará a Morena en la elección de 2027.

En el acto de presentación de Mojica no estuvieron representantes ni banderas del PT, mientras sí hubo presencia de Morena y del PVEM.

Morena busca mantener diálogo con sus aliados rumbo a 2027

Pese a las diferencias registradas en algunas entidades, Morena ha planteado mantener la comunicación con el PT y el PVEM de cara al siguiente proceso electoral.

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En la Ciudad de México, el dirigente de Morena capitalino, Paulo García, afirmó que su partido busca construir coaliciones con ambos partidos para las elecciones de 2027.

Morena y PT enfrentan diferencias en las definiciones rumbo a 2027. Crédito: YouTube/Morena Sí (Captura de video)

Explicó que las alianzas todavía no están definidas en cada entidad y localidad, por lo que las conversaciones formales continuarán conforme avance el proceso.

García señaló que mantiene comunicación con representantes del PT y PVEM y manifestó que Morena apuesta por una coalición con ambos partidos en la capital.

En este contexto, las declaraciones de Citlalli Hernández colocan las diferencias registradas en Zacatecas y Baja California dentro de un proceso de negociación más amplio entre los partidos que han participado como aliados electorales.

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La dirigente de Morena insistió en que continuará el diálogo con el PT y dejó en manos de ese partido la explicación sobre su decisión de no acompañar algunas de las recientes definiciones.