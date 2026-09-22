INE ordena al PRI borrar publicaciones con señalamientos de “narcopartido” contra Morena

La autoridad electoral ordenó retirar contenidos y estableció una tutela preventiva contra nuevas publicaciones. Crédito: X/ @MartinFazMora

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La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y al partido retirar publicaciones en redes sociales en las que se vincula a Morena con el crimen organizado y se utilizan expresiones como “narcopartido”.

La determinación deriva de una nueva queja presentada por Morena, que señaló una presunta reincidencia de Moreno en este tipo de publicaciones pese a medidas cautelares dictadas previamente por la autoridad electoral.

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El INE consideró que los mensajes podían constituir la imputación de hechos o delitos falsos al relacionar al partido con organizaciones criminales sin sustento suficiente.

¿Qué ordenó el INE a Alejandro Moreno y al PRI?

La resolución contempla medidas cautelares para retirar publicaciones difundidas por Alejandro Moreno y por las cuentas oficiales del PRI. La autoridad electoral también estableció una tutela preventiva debido a la reincidencia señalada en la queja.

El INE ordenó al PRI retirar publicaciones contra Morena y abstenerse de usar seis expresiones. (Foto: X/@alitomorenoc)

Con esta medida, se ordenó abstenerse de utilizar, en publicaciones o señalamientos, expresiones como:

“ Narcopartido ”

“ Narcorégimen ”

“ Narcodictadura ”

“ Narcogobierno ”

“ Narcopropagandistas ”

“Narcopolíticos”

La restricción también contempla señalamientos que relacionen a Morena con el crimen organizado cuando no exista el sustento fáctico requerido por la normativa electoral.

La medida se suma a una resolución previa de julio, cuando el INE ya había ordenado retirar publicaciones en las que Alejandro Moreno y el PRI utilizaron expresiones similares para vincular a Morena con el narcotráfico.

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Morena denunció nuevas publicaciones contra el partido

La nueva queja presentada ante el INE no se dirigió únicamente contra Alejandro Moreno. Morena también señaló a la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano; al coordinador parlamentario del partido, Rubén Moreira, y al representante priista ante el INE, Emilio Suárez Licona.

Carolina Viggiano también fue incluida en la queja presentada por Morena ante el INE.

Además, la denuncia incluyó a los Comités Directivos del PRI en Morelos, Chiapas y Tlaxcala, debido a que habrían replicado algunas de las publicaciones cuestionadas.

De acuerdo con la información proporcionada, Morena denunció contenidos publicados entre el 30 de julio y el 13 de agosto, periodo en el que Alejandro Moreno continuó realizando señalamientos que relacionaban al partido con grupos delictivos.

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La dirigencia morenista argumentó que este tipo de expresiones constituyen calumnia electoral cuando atribuyen delitos o vínculos criminales sin que existan sentencias firmes que los acrediten.

INE ordena retirar publicaciones, pero rechaza otras solicitudes

La Comisión de Quejas y Denuncias consideró procedentes las medidas cautelares respecto de las publicaciones señaladas en la denuncia y ordenó su eliminación o modificación.

El INE ordenó retirar publicaciones específicas, pero rechazó otras solicitudes planteadas por Morena. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El plazo establecido para Alejandro Moreno es de seis horas a partir de las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación legal. El mismo criterio se aplicó al PRI y a los demás integrantes y comités partidistas señalados en la queja.

Sin embargo, no todas las solicitudes de Morena fueron aprobadas.

El partido también pidió retirar promocionales de radio y televisión, así como entrevistas compartidas por periodistas en las que Alejandro Moreno aborda estos señalamientos. Esas peticiones fueron declaradas improcedentes.

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La diferencia radica en que las medidas cautelares aprobadas se concentraron en publicaciones específicas identificadas dentro de la denuncia.

PRI acusa censura y anuncia impugnación ante el TEPJF

El PRI rechazó la resolución del INE y la calificó como un acto de censura. El partido sostuvo que la determinación afecta la libertad de expresión y anunció que impugnará la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El INE ordenó retirar publicaciones contra Morena, pero rechazó otras solicitudes planteadas en la denuncia.

Alejandro Moreno también ha cuestionado públicamente las resoluciones relacionadas con sus publicaciones y ha defendido sus señalamientos sobre Morena.

Tras la primera determinación del INE, el dirigente priista acusó a la autoridad electoral de limitar la crítica política.

La nueva resolución, por su parte, se sustenta en la consideración de que existe reincidencia en expresiones que ya habían sido objeto de medidas cautelares.

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La tutela preventiva busca evitar que vuelvan a difundirse señalamientos que vinculen a Morena con organizaciones criminales mediante los términos prohibidos.

Con ello, el conflicto entre el PRI y Morena por las acusaciones de presuntos vínculos con el crimen organizado permanece también en el ámbito electoral, donde las autoridades deberán resolver las impugnaciones y procedimientos derivados de estas denuncias.