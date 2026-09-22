México

Con una falsa oferta de guardia de seguridad en redes: así reclutó el narco a un adolescente en Oaxaca para trasladarlo a Jalisco

El joven fue contactado a través de TikTok y enganchado para trasladarse a Puerto Vallarta, Jalisco, donde realizó trabajos para un grupo criminal

Rescatan a adolescente víctima de reclutamiento forzado en Oaxaca
El joven su trasladado de regreso a Oaxaca para reintegrarse con su familia. Foto: Fiscalía de Oaxaca
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Una falsa oferta de trabajo como guardia de seguridad publicada en TikTok fue el método que utilizó un grupo de la delincuencia organizada para captar a un adolescente de Oaxaca y mantenerlo casi un mes privado de la libertad en Puerto Vallarta, Jalisco.

Luego de que su familia denunció la desaparición del joven, identificado como A.L.J. desde el pasado 22 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigación correspondiente para rastrearlo.

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Las acciones permitieron ubicarlo en Puerto Vallarta, Jalisco, donde el adolescente era obligado a realizar trabajos para un grupo criminal y sufría maltrato físico. Casi un mes después, fue rescatado y trasladado de vuelta a Oaxaca con su familia.

El modus operandi del reclutamiento vía TikTok: un salario alto sin contar con experiencia

De acuerdo con la carpeta de investigación, A.L.J. fue visto por última vez el 22 de agosto en inmediaciones de Santa María Atzompa, en Oaxaca, antes de ser reportado como no localizado.

Las pesquisas determinaron que el adolescente había buscado una oportunidad laboral a través de la plataforma TikTok, red social donde fue contactado por una persona que le ofreció empleo como guardia de seguridad.

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La propuesta incluía un salario de 4 mil pesos semanales y no exigía experiencia, por lo que al estar convencido por la oferta, el menor aceptó trasladarse al estado de Jalisco para realizar las funciones para las que supuestamente había sido contratado.

Adolescente reclutamiento forzado Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

A llegar a Guadalajara, el adolescente fue trasladado a Puerto Vallarta, donde quedó privado de la libertad y obligado a realizar trabajos para el grupo de la delincuencia organizada que lo captó, además de ser víctima de maltrato físico durante el tiempo que permaneció retenido.

Autoridades lo ubicaron y lograron su rescate: ya está de vuelta con su familia

Tras recibir la denuncia por la desaparición del adolescente, la Fiscalía de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y Derechos Humanos y activó los protocolos de búsqueda y localización.

En el proceso participó la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), que desarrolló acciones de rastreo, investigación y vigilancia para establecer el paradero de A.L.J.

Las labores y la coordinación entre distintas instancias permitieron establecer la ubicación exacta del adolescente en Puerto Vallarta. Con esa información, la Fiscalía del Estado coordinó acciones con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Jalisco para ejecutar el rescate y garantizar la protección del menor.

La intervención conjunta entre las tres instituciones resultó en la localización con vida del adolescente, cerca de un mes después de haber sido reportado como no localizado.

Adolescente reclutamiento forzado Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Una vez concretado el rescate, el adolescente fue trasladado de regreso al estado de Oaxaca, donde se llevan a cabo las acciones correspondientes para garantizar su atención integral.

Las autoridades informaron que trabajan en la restitución de sus derechos y en su reintegración al núcleo familiar, bajo una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes orientada a evitar cualquier forma de revictimización.

Siete de cada 10 menores reclutados por el narco mueren o terminan con una lesión

El rescate del adolescente se da un contexto en el que el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales creció un 155% en Oaxaca en el último año, de acuerdo con datos de la propia Fiscalía estatal.

Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal del estado, advirtió el pasado 12 de agosto que este incremento lo detectaron a partir de las detenciones de menores de edad en el último año por delitos relacionados con el narcomenudeo y la delincuencia organizada.

Reclutamiento menores en Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Ante un contexto en el que también han detectado los esquemas de captación, entre los que predominan el contacto a través de redes sociales, el fiscal también advirtió que han podido identificar que 7 de cada 10 adolescentes que son reclutados por el narco terminan muertos, en prisión o con alguna discapacidad derivada de agresiones antes de cumplir 6 años en sus filas.

Además, explicó que entre los métodos de captación también se encuentran las personas ya conocidas por los adolescentes y que van acercándolos al grupo delictivo de manera gradual. Otra es ofrecerles droga de manera gratuita para generarles dependencia, provocando su posterior incorporación como distribuidores y consumidores de narcóticos.

Entre las plataformas y aplicaciones de mensajería detectados para el reclutamiento de menores de edad también se encuentran TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Signal, Roblox y Free Fire.

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