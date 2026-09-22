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María José cuenta cómo fue grabar con Gloria Trevi dentro de una cárcel de Chihuahua: “Se me pone la piel de gallina”

La cantante platicó sobre sus visitas al penal y recordó el inesperado momento en que escuchó una composición de Trevi creada durante su reclusión

Maria José y Gloria Trevi (Foto: Instagram@lajosa)
Maria José y Gloria Trevi (Foto: Instagram@lajosa)
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La historia detrás de una de las grabaciones más particulares de María José salió a la luz durante su entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante. La cantante recordó el momento en que, junto con integrantes de Kabah, acudió a una cárcel de Chihuahua para encontrarse con Gloria Trevi, quien permanecía recluida en ese momento.

Aunque María José ya había tenido contacto con Trevi en algunos festivales de radio, explicó que acercarse a ella no era sencillo. “Llegar con Gloria era difícil”, relató la intérprete, quien recordó que la cantante constantemente se desplazaba de un lugar a otro y que, por esa razón, el encuentro requirió varios intentos.

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El episodio terminó convirtiéndose en mucho más que una visita. María José contó que ella, Apio y Fit acudieron en distintas ocasiones al penal y que, con el tiempo, nació una amistad con Trevi. El momento que más recuerda ocurrió cuando Gloria le mostró una canción que había compuesto durante su estancia en prisión, una experiencia que la cantante describió con evidente emoción.

María José y Kabah llegaron al penal para encontrarse con Gloria Trevi

Spotify.
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La visita tuvo un motivo relacionado con el último disco de Kabah. María José explicó que el grupo buscaba encontrarse con Gloria Trevi y que para lograrlo acudieron directamente con las autoridades del centro penitenciario. “Nosotros fuimos, justamente, Apio, Fit y yo fuimos a la cárcel a buscarla”, recordó durante la conversación con Gustavo Adolfo Infante.

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Antes de conseguir ese acercamiento, el grupo tuvo que hablar con el director de la cárcel. La cantante explicó que, aunque ya conocían a Gloria de algunos festivales y espacios relacionados con la radio, la convivencia fuera de esos lugares había sido complicada. “La habíamos conocido en algunos festivales de radio y eso, pero no... Llegar con Gloria era difícil”, dijo.

María José incluso recordó con humor la dinámica que rodeaba a la cantante. “Siempre se escabullía y así”, comentó, mientras Infante evocaba la atención que provocaba su presencia. La intérprete insistió en que no se trató de una sola visita: “Y no fuimos una vez, fuimos varias veces a verla”. Esos encuentros, según su relato, terminaron dando paso a una relación de amistad.

Una canción compuesta en prisión terminó convertida en una grabación

Una artista que son su música, talento y energía se ha consolidado dentro del gusto del público
La cantante también conocida como "La Josa" cumple 50 años de vida (Instagram/@lajosa)

Uno de los momentos que más impactó a María José ocurrió cuando Gloria Trevi le mostró una canción que había compuesto mientras se encontraba en prisión. La cantante recordó que Trevi le dijo: “Mire, yo grabé esta canción, o sea, bueno, la compuse aquí”. Después puso una grabadora y comenzó a cantarla.

Para María José, aquel instante tuvo una carga emocional particular. “O sea, yo era, o sea, una, o sea, mira, te cuento y se me pone la piel de gallina, así muy cañón”, expresó al reconstruir la escena durante la entrevista. Su reacción deja ver que aquel encuentro no quedó únicamente como una anécdota relacionada con la música.

Después de escuchar la composición, solicitaron autorización para realizar una grabación. María José explicó que el productor Armando Ávila acudió con una computadora para registrar la voz de Trevi dentro del propio penal. El lugar elegido fue una habitación destinada a las visitas conyugales.

La cantante explicó por qué ese espacio resultó funcional para el trabajo: “Ahí se grabó porque ahí había colchones y se podía... aislar”. De esa manera, una de las voces de Gloria Trevi quedó registrada dentro de la cárcel de Chihuahua. María José lo resumió de forma contundente durante la conversación: “Esa voz de Gloria Trevi está grabada en la cárcel de Chihuahua”.

La amistad, las visitas y una mirada a la vida dentro del penal

En el episodio uno del documental ‘Gloria Trevi: Sin Filtro’, la cantante explora pasajes de su vida poco conocidos, incluso por sus fans.
En el episodio uno del documental ‘Gloria Trevi: Sin Filtro’, la cantante explora pasajes de su vida poco conocidos, incluso por sus fans. (Especial)

Las visitas también estuvieron acompañadas por gestos cotidianos que María José recordó con cariño. “Gloria, ¿qué quieres?”, le preguntaban, según relató. La respuesta era concreta: quería unas tortas de un restaurante específico. El grupo se las llevaba, aunque las autoridades revisaban todo lo que ingresaba al penal.

“Obviamente, te revisan hasta la torta”, contó entre risas. Más allá del detalle anecdótico, la cantante explicó que durante aquellas visitas pudo conocer de cerca el entorno en el que se encontraban las mujeres privadas de la libertad. En ese contexto también recordó que Mary Boquitas permanecía dentro del penal y que llegaron a verla durante sus recorridos.

María José señaló que había una zona a la que no podían acceder, debido a que correspondía a una sección de máxima seguridad. Sin embargo, destacó que la experiencia le permitió observar una realidad que, desde su perspectiva, resultaba difícil de ignorar. “Como ser humano, valoras impresionante lo que viven las mujeres en la cárcel”, afirmó.

La intérprete mencionó distintas situaciones que observó o conoció durante aquellas visitas, entre ellas mujeres con hijos, problemas de depresión, señalamientos, falta de recursos para defenderse y lo que describió como situaciones de injusticia. Para ella, aquella experiencia también puso en perspectiva el significado de la libertad. Ante el comentario de Gustavo Adolfo Infante sobre lo que representa poder vivirla, María José respondió: “Imagínate. Muy, muy, muy importante”.

La historia que María José compartió no se limitó entonces a una colaboración musical. En su relato, la grabación representa el resultado de varios encuentros, una amistad que nació en circunstancias poco comunes y un recuerdo que todavía conserva una fuerte carga emocional. La cantante no presentó aquella etapa únicamente desde el lado de la música: también habló de las personas que conoció, de las restricciones que rodeaban sus visitas y de la impresión que le produjo acercarse a una realidad distinta a la que conocía.

Así, aquella voz que comenzó a registrarse entre las paredes de un penal quedó vinculada para María José con una etapa particular de su trayectoria y con una experiencia que, años después, todavía recuerda con emoción. “Se me pone la piel de gallina”, dijo al volver sobre aquel momento, una frase que resume el impacto que tuvo para ella escuchar a Gloria Trevi cantar una composición creada durante su encierro.

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