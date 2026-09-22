México y las selecciones que estrenarán técnico en la primera Fecha FIFA después del Mundial 2026

(REUTERS/Daniel Becerril)

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La primera Fecha FIFA después de la Copa del Mundo 2026 marcará el comienzo de una nueva etapa para varias selecciones que decidieron realizar cambios en sus banquillos tras el torneo celebrado en Norteamérica.

De acuerdo con el registro de modificaciones posteriores al Mundial, 20 de las 48 selecciones que participaron en la Copa del Mundo estrenarán director técnico durante esta ventana internacional, en el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

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México comienza una nueva etapa con Rafael Márquez

(REUTERS/Daniel Becerril)

Entre los cambios más destacados se encuentra el de la Selección Mexicana. Después del proceso encabezado por Javier Aguirre, el Tricolor inició una nueva era con Rafael Márquez como director técnico.

El exfutbolista asumió el cargo para encabezar el nuevo proyecto de la selección mexicana rumbo a sus siguientes compromisos internacionales.

Francia apuesta por Zinedine Zidane

(REUTERS)

Francia también presentó una modificación importante en su banquillo. Después del ciclo de Didier Deschamps, la selección campeona del mundo comenzó una nueva etapa con Zinedine Zidane como entrenador.

El nombramiento del exfutbolista fue uno de los movimientos que más atención generó dentro de esta renovación de técnicos.

Klopp toma las riendas de Alemania

(REUTERS)

Alemania también cambió de entrenador después del Mundial. Julian Nagelsmann dejó el puesto y el combinado germano quedó bajo el mando de Jürgen Klopp.

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El técnico regresó al futbol internacional para hacerse cargo de una de las selecciones históricas de Europa.

Portugal, Países Bajos, Bélgica y Croacia también cambian

(Europa Press)

En Portugal, Jorge Jesus tomó el lugar de Roberto Martínez y asumió la dirección de una selección con figuras importantes.

Mientras tanto, Países Bajos comenzó una nueva etapa con Xavi Hernández, después del ciclo de Ronald Koeman.

Bélgica apostó por Mark van Bommel tras la salida de Domenico Tedesco, mientras que Croacia sustituyó a Zlatko Dalic por Slaven Bilic.

Entrenadores españoles toman nuevos procesos

(Ryu Young-seok/Yonhap vía AP)

La renovación de los banquillos también ha permitido que entrenadores españoles asuman nuevos procesos en otras selecciones. Aunque España no aparece entre los combinados que estrenarán técnico, varios estrategas de ese país tomaron el mando de equipos nacionales tras el Mundial.

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Entre ellos se encuentran Santi Denia con Chequia, Robert Moreno con Corea del Sur y David Badía con Haití, quienes iniciaron una nueva etapa al frente de sus respectivas selecciones.

Uruguay y Ecuador modifican sus proyectos

(Foto AP/Matilde Campodonico)

En Sudamérica también hubo movimientos importantes. Uruguay dejó atrás el proceso de Marcelo Bielsa y presentó a Diego Forlán como nuevo seleccionador.

Por su parte, Ecuador reemplazó a Sebastián Beccacece con Marcelo Gallardo, quien asumió el mando del combinado tricolor.

Senegal, Cabo Verde y Costa de Marfil, entre otros cambios

(REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Los movimientos también alcanzaron a otras selecciones mundialistas.

Senegal cambió a Aliou Cissé por Patrick Vieira, mientras que Cabo Verde sustituyó a Pedro Bubista por Bettencourt.

En Costa de Marfil, Hervé Renard tomó el lugar de Emerse Faé.

La renovación también llegó a selecciones como Argelia, Túnez, Sudáfrica y Jordania, que comenzaron esta nueva etapa con entrenadores diferentes.