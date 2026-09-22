México

Ocultaron más de 100 kilos de droga en una brecha cercana a un campo de futbol: así localizó la Guardia Nacional la marihuana

Los elementos de seguridad inspeccionaron un bulto ubicado en un camino de terracería y confirmaron que contenía marihuana. La Agencia del Ministerio Público local determinará el origen del cargamento y posibles responsabilidades

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal aseguraron 112 kilos de marihuana durante un patrullaje en San Luis Potosí. Crédito: Especial
Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal aseguraron 112 kilos de marihuana durante un patrullaje en San Luis Potosí. Crédito: Especial
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El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal decomisaron 112 kilogramos de marihuana en la Fracción Angostura Norte, municipio de San Luis Potosí, durante recorridos de vigilancia y prevención del delito. Los tres cuerpos de seguridad hallaron un bulto a un costado de un camino de terracería, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y al inspeccionarlo confirmaron la presencia de paquetes emplayados con la sustancia.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas de la Estrategia Nacional de Seguridad que se aplican en distintas entidades del país. Las autoridades no precisaron el lugar exacto dentro del estado donde se realizó el hallazgo ni reportaron personas detenidas en relación con el decomiso.

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La Guardia Nacional decomisó 163 paquetes sin detenidos vinculados al cargamento

El narcótico fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público local para que continúe con las investigaciones correspondientes. Sin embargo, el comunicado oficial no detalló la identidad de posibles responsables ni la organización criminal que habría transportado la carga.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal aseguraron 112 kilos de marihuana durante un patrullaje en San Luis Potosí. Crédito: Especial
Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal aseguraron 112 kilos de marihuana durante un patrullaje en San Luis Potosí. Crédito: Especial

La droga se encontraba distribuida en 163 paquetes envueltos en plástico adherente, un método habitual para el traslado de marihuana a granel. El peso total del cargamento, 112 kilogramos, se determinó tras el pesaje formal que realizaron las autoridades en el lugar.

El hallazgo evidencia el uso de espacios periféricos y de baja vigilancia para el almacenamiento o tránsito de narcóticos, de acuerdo con la información oficial disponible.

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San Luis Potosí acumula operativos de seguridad federales y estatales en 2026

El decomiso de marihuana en la Fracción Angostura Norte no es el primer golpe de las fuerzas de seguridad en territorio potosino durante este año. El 31 de agosto de 2026, autoridades federales y estatales desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Santa María del Río, San Luis Potosí, con un aseguramiento de 203 kilos de la droga y 3 mil 300 litros de precursores químicos, según informó Infobae.

Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes en calles del estado de Chiapas, México. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco
Personal de la Guardia Nacional (GN) realiza patrullajes en calles del estado de Chiapas, México. Imagen de archivo. EFE/Juan Manuel Blanco

En ese operativo participaron seis instituciones: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal de San Luis Potosí. El cateo fue autorizado por un juez de control tras la presentación de datos de prueba obtenidos durante una fase de vigilancia fija sobre el inmueble.

Días antes de ese operativo, la Guardia Civil estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la GN, detuvo a 11 personas en Santa María del Río y ubicó tres inmuebles presuntamente destinados a instalar narcolaboratorios antes de que pudieran operar, según reportó el medio. Los detenidos eran originarios de Durango, Sonora y Sinaloa, y la carpeta de investigación quedó a cargo de la FGR.

En abril de 2025, la Armada de México desmanteló otro laboratorio clandestino en la Zona Industrial de la ciudad de San Luis Potosí, con dos detenidos y una infraestructura que incluía reactores de hasta 10 mil litros y una torre de destilación de 15 metros, de acuerdo con lo publicado por Infobae.

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante
Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros, mientras la violencia y la agitación económica se intensifican en Culiacán un año después del secuestro y extradición del líder del Cártel de Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada a los Estados Unidos, en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Los aseguramientos de narcóticos responden a una estrategia federal de escala nacional

La acumulación de operativos en San Luis Potosí se enmarca en un patrón que se repite en varias entidades del país. El 15 de julio de 2026, la FGR confirmó el aseguramiento de más de 30 mil litros y 25 mil kilos de precursores químicos en el poblado Acatita, municipio de Tamazula, Durango, tras un cateo ejecutado por la Policía Federal Ministerial con apoyo de la GN y el Ejército.

El 31 de agosto, el Gabinete de Seguridad desmanteló un laboratorio en Zitácuaro, Michoacán, donde aseguró mil 991 kilos y mil 515 litros de metanfetamina, más de dos toneladas de sustancias químicas y equipo de producción. En esa misma jornada, elementos de la FGR en coordinación con la GN, la Defensa, la Semar y la SSPC interceptaron un vehículo de carga en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa con mil 822 kilos de marihuana y 81 kilos de metanfetamina camuflados como paquetes de dulces de coco, con una pérdida estimada de más de 25 millones de pesos para la delincuencia organizada.

En agosto de 2026, más de media tonelada de presunta marihuana fue localizada al interior de una empresa de paquetería en León, Guanajuato, luego de que el binomio canino Orkan de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado la detectó en 39 cajas de cartón. El pesaje preliminar arrojó 506 kilogramos con 376 gramos, equivalentes de manera estimada a 506 mil 376 dosis.

ZACATECAS, ZACATECAS, 25FEBRERO2026.- Elementos de Guardia Nacional custodian las instalaciones funerarias en dónde se vela el cuerpo de Nahomi Elizabeth Martínez, elemento de GN perdió la vida en cumplimiento de su deber durante un operativo para la captura de Nemesio Oceguera, el pasado domingo en Tapalpa. La joven zacatecana de 22 años estuvo en la primera línea y fue de los elementos caídos en el operativo. Su cuerpo permanecerá este día y mañana será sepultado por sus familiares. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
ZACATECAS, ZACATECAS, 25FEBRERO2026.- Elementos de Guardia Nacional custodian las instalaciones funerarias en dónde se vela el cuerpo de Nahomi Elizabeth Martínez, elemento de GN perdió la vida en cumplimiento de su deber durante un operativo para la captura de Nemesio Oceguera, el pasado domingo en Tapalpa. La joven zacatecana de 22 años estuvo en la primera línea y fue de los elementos caídos en el operativo. Su cuerpo permanecerá este día y mañana será sepultado por sus familiares. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Desde el inicio de la administración actual, las fuerzas armadas y la GN han localizado 2 mil 644 laboratorios clandestinos en distintas regiones del país. El aseguramiento acumulado supera las 132 toneladas de metanfetamina y las 5 mil 400 toneladas de precursores químicos, de acuerdo con cifras del Gabinete de Seguridad.

La coordinación entre instituciones federales y estatales es el denominador común de estos operativos. La GN, el Ejército, la Semar, la FGR y las policías locales actúan de forma conjunta bajo el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de impedir la producción, el traslado y la distribución de narcóticos en el territorio nacional.

El decomiso de 112 kilogramos de marihuana en la Fracción Angostura Norte se suma a esa cadena de acciones. La Agencia del Ministerio Público local tiene a su cargo la continuación de las investigaciones para determinar el origen del cargamento y establecer posibles responsabilidades.

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