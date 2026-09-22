México

Colectivos de búsqueda y autoridades revisaron 10 centros nocturnos de León para localizar a desaparecidos

El operativo se realizó a petición de familias buscadoras en Guanajuato; también se intentaba dar con el paradero de posibles víctimas de trata, pero ninguna persona fue localizada contra su voluntad

Las inspecciones fueron solicitadas por familias y colectivos de búsqueda ante la posibilidad de que alguno de los establecimientos pudiera estar relacionado con la desaparición de personas. (Imagen ilustrativa de redes sociales| Infobae México)
Las inspecciones fueron solicitadas por familias y colectivos de búsqueda ante la posibilidad de que alguno de los establecimientos pudiera estar relacionado con la desaparición de personas. (Imagen ilustrativa de redes sociales| Infobae México)
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Colectivos de búsqueda y autoridades de Guanajuato y Jalisco recorrieron 10 centros nocturnos de León durante la madrugada del domingo 20 de septiembre para buscar a personas desaparecidas que pudieran encontrarse en esos establecimientos y detectar posibles víctimas de trata.

La jornada comenzó a las 22:00 horas del sábado y terminó alrededor de las 05:00 horas del domingo. Las familias participaron directamente en las diligencias y realizaron entrevistas a personas que se encontraban en los establecimientos.

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El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, informó que durante las revisiones no se identificó a ninguna persona que estuviera en contra de su voluntad. Hasta este lunes 22 de septiembre, las autoridades tampoco han reportado el hallazgo de alguna persona con ficha de búsqueda durante esta operación.

¿Por qué fueron elegidos esos 10 centros nocturnos?

La revisión se realizó a petición de colectivos y familias que participan en la búsqueda de personas desaparecidas. Jiménez Lona explicó que las acciones respondieron a solicitudes planteadas previamente por los propios grupos de búsqueda.

El objetivo fue realizar una búsqueda en establecimientos donde pudiera encontrarse alguna persona con reporte de desaparición, además de identificar posibles casos de trata de personas. Las entrevistas estuvieron dirigidas principalmente a conocer si alguna de las personas que trabajaban en esos lugares se encontraba ahí mediante engaño, bajo presión o contra su voluntad.

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Las autoridades no han explicado públicamente que los 10 establecimientos hayan sido seleccionados porque existiera una denuncia específica contra cada uno, ni han informado que alguno de ellos estuviera previamente identificado como un sitio donde se hubiera localizado a una persona desaparecida.

Por ello, hasta el cierre de esta nota informativa no existe información oficial que permita establecer una razón particular para cada establecimiento.

El operativo involucró a autoridades de Guanajuato y Jalisco, luego de que la Comisión Estatal de Búsqueda documentara reportes de personas desaparecidas vinculados con centros de rehabilitación y otros establecimientos. (Crédito: redes sociales | Infobae México)
El operativo involucró a autoridades de Guanajuato y Jalisco, luego de que la Comisión Estatal de Búsqueda documentara reportes de personas desaparecidas vinculados con centros de rehabilitación y otros establecimientos. (Crédito: redes sociales | Infobae México)

¿Qué encontraron durante las revisiones?

El resultado general informado por el Gobierno de Guanajuato fue que no encontraron a personas que estuvieran contra su voluntad. Los equipos entrevistaron a personas dentro de los establecimientos durante el recorrido nocturno. No se informó de rescates, detenciones, hallazgos de restos humanos ni localización de alguna persona con reporte de desaparición como resultado de esta jornada.

El operativo sí dejó información sobre una línea de trabajo que las autoridades mantienen en otros espacios del estado: durante el último año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha revisado 250 centros de rehabilitación en Guanajuato y en 13 de ellos encontró a personas que tenían reporte de desaparición.

Colectivos y familiares participaron en la búsqueda

En el operativo participaron los colectivos Las Huellas de Mi Alma Perdida, De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato y Huellas de Amor, además de familiares de personas desaparecidas.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, la Célula Municipal de Búsqueda de León, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Coordinación Estatal de Protección Civil acompañaron las diligencias.

También intervino la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco, debido a que participaron 13 familiares de personas desaparecidas de esa entidad.

La participación de familias de Jalisco amplió el alcance de la jornada más allá de los reportes originados en León, aunque las autoridades no han precisado cuántas de las personas buscadas correspondían a expedientes de Guanajuato y cuántas a Jalisco.

El Hart Club fue cateado por separado por una investigación de desaparición

Mientras se realizaban estas acciones de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato intervino el Hart Club, ubicado en Plaza Las Palmas, sobre bulevar Juan Alonso de Torres, casi en el cruce con Paseo del Moral.

El establecimiento quedó cerrado y bajo resguardo de la Fiscalía después de una diligencia realizada el domingo 20 de septiembre. La dependencia confirmó que llevaba a cabo actos de investigación en el inmueble, pero señaló que no podía proporcionar mayores detalles para preservar la investigación y el debido proceso.

Información publicada por medios locales señala que la diligencia fue realizada por personal de Investigación Criminal y peritos con una orden de cateo autorizada por un juez. Una de las líneas de investigación estaría relacionada con el reporte de un hombre no localizado y una posible privación de la libertad, aunque la Fiscalía no ha confirmado públicamente que se haya cometido ese delito.

También se reportó el aseguramiento de un vehículo relacionado con la investigación y la revisión de posibles indicios dentro del establecimiento, incluidas cámaras de seguridad. Estos datos corresponden a reportes periodísticos y la Fiscalía mantiene bajo reserva los resultados de la diligencia.

La intervención en el Hart Club tampoco correspondió a una clausura administrativa del municipio. Francisco Monjarás Loredo, director general de Fiscalización y Control de León, informó que la dependencia municipal no participó en la diligencia de la Fiscalía y señaló que el establecimiento contaba con licencia vigente para la venta de bebidas alcohólicas.

El funcionario explicó que el negocio había sido objeto de revisiones administrativas, como ocurre con otros establecimientos del mismo giro, pero diferenció esas inspecciones de la investigación realizada por la Fiscalía.

El secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico, también señaló que la investigación relacionada con el establecimiento corresponde a la Fiscalía y que revisaría un reporte previo recibido por la corporación para determinar qué atención se había proporcionado.

Guanajuato continuará las búsquedas en vida

La revisión de los centros nocturnos forma parte de una estrategia más amplia de búsqueda en vida que las autoridades estatales han extendido a distintos establecimientos.

Además de los 250 centros de rehabilitación revisados durante el último año, el Gobierno de Guanajuato anunció que las búsquedas solicitadas por colectivos continuarán en otros municipios.

El secretario de Gobierno señaló que las familias y colectivos mantendrán acompañamiento institucional para realizar este tipo de acciones.

Hasta este 22 de septiembre, el resultado documentado de la jornada en los 10 centros nocturnos de León es que no se identificó a ninguna persona que estuviera contra su voluntad.

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