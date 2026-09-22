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Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido llega a Edomex; fecha, sede y boletos

El recorrido nocturno inspirado en la saga tendrá bebidas y artículos de colección disponibles

harry potter -México- 22 septiembre
(Cortesía)
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Harry Potter llega a México con La Experiencia del Bosque Prohibido, un recorrido nocturno al aire libre que permitirá a los seguidores del mundo mágico recorrer un sendero inspirado en las películas y acceder a una zona temática al terminar la visita.

Para quienes crecieron esperando su carta de Hogwarts, siguiendo los partidos de Quidditch o discutiendo a qué casa pertenecen, el recorrido plantea una nueva forma de entrar al universo de Harry Potter sin salir del área metropolitana.

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¿Qué habrá en la experiencia?

El recorrido se instala en el Parque Naucalli, uno de los espacios arbolados más amplios de la zona metropolitana. La ruta tendrá una extensión de 1 kilómetro y funciona al caer la noche, con iluminación diseñada para acompañar el camino.

La propuesta no recrea una visita a Hogwarts ni una proyección de las películas. Se trata de una caminata inmersiva que toma como referencia al Bosque Prohibido, el territorio situado en los límites de la escuela de magia y hechicería.

Los asistentes avanzan por el sendero en grupos y encuentran escenas, sonidos y personajes ligados a las cintas de Harry Potter y Fantastic Beasts. El formato está pensado para que familias, seguidores de larga data y nuevos espectadores compartan el recorrido.

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Criaturas mágicas aparecen durante el recorrido por el bosque

El Bosque Prohibido tiene un lugar particular dentro de la saga. Es el espacio al que Harry, Ron y Hermione entran con cautela durante sus años en Hogwarts, y donde aparecen criaturas que amplían el mapa mágico más allá de los salones, las casas y el Gran Comedor.

harry potter -México- 22 septiembre
(Cortesía)

La experiencia en México incluye referencias a seres como unicornios, hipogrifos y Nifflers. Estos últimos son conocidos por su atracción por los objetos brillantes en la serie de Fantastic Beasts, protagonizada por Newt Scamander.

Los organizadores adelantan que el recorrido incluye momentos interactivos. La visita busca que el público participe en distintas estaciones del camino, en vez de limitarse a observar una escenografía desde lejos.

El sendero está diseñado para el horario nocturno. Las sesiones comienzan desde las 6:45 pm, cuando la iluminación cambia el aspecto de los árboles y las áreas del parque.

Butterbeer y mercancía oficial esperan al final de la caminata

Después de la ruta, los visitantes llegan a una aldea temática con puestos de comida, bebidas y artículos oficiales. Entre las opciones anunciadas está la Cerveza de mantequilla, una de las bebidas más reconocibles entre quienes conocen las historias de Harry, Hermione, Ron y el resto de los estudiantes de Hogwarts.

La bebida aparece desde las primeras entregas de la franquicia como parte de las visitas a Hogsmeade. En esta experiencia se ofrece como parte de la zona final, junto con otros alimentos y productos disponibles para compra.

harry potter -México- 22 septiembre
(Cortesía)

También habrá una tienda con mercancía oficial y exclusiva. Los asistentes podrán encontrar recuerdos vinculados con la experiencia, un punto que suele atraer a quienes coleccionan varitas, bufandas, objetos de las casas de Hogwarts o artículos de las películas.

Fecha, sede y edades para visitar el Bosque Prohibido en Edomex

La venta anticipada inicia el 29 de septiembre de 2026. El registro a la lista de espera ya está disponible en HPForbiddenForestExperience.com, donde los usuarios pueden recibir acceso previo a los boletos.

Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido abre a partir de este 23 de octubre de 2026 y tendrá una temporada limitada en el Parque Naucalli, ubicado en Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La experiencia recibe a personas de todas las edades. Los organizadores recomiendan que los menores de 12 años estén acompañados por un adulto. Los niños menores de 3 años entran gratis.

El acceso tendrá varias sesiones cada noche desde las 6:45 pm. Los visitantes pueden consultar horarios, disponibilidad y condiciones de entrada en el sitio oficial de la experiencia.

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