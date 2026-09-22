México

Se les chispoteó: Marca Chespirito niega dar uso de imagen del Chapulín Colorado para campaña de Morena en CDMX

El uso de la imagen se atribuyó a Citlalli Hernández y a sus intenciones por ser candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, sin embargo, la morenista ya lo descartó

Citlalli Hernández desmintió las especulaciones sobre su candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc al asegurar que “está comprometida con terminar bien” su labor en el partido oficialista,
Citlalli Hernández desmintió las especulaciones sobre su candidatura por la alcaldía Cuauhtémoc al asegurar que “está comprometida con terminar bien” su labor en el partido oficialista,
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Grupo Chespirito dio a conocer que no autorizó ningún uso de su imagen con fines partidistas ni en campañas políticas, luego de que circularan imágenes de las letras “CH” que simulaban al Chapulín Colorado, presuntamente para promover la imagen de Citlalli Hernández Mora —quien comparte iniciales con el icónico personaje— dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, rumbo a las elecciones de 2027.

Tras la difusión de fotografías en donde se observaba a personas con chaleco guinda colocando carteles con las iniciales “CH” dentro de un corazón amarillo, comenzaron las especulaciones sobre que la actual presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena estaría utilizando el logo del personaje de Roberto Gómez Bolaños para adelantar sus intenciones de participar por la candidatura de la demarcación.

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Ante ello, Grupo Chespirito se deslindó de los hechos y aseguró que “no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político”.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la marca de Roberto Gómez Bolaños se deslindó de todo vínculo con la política y reiteró su “compromiso de preservar su identidad y el espíritu con el que fueron creados”.

Ni El Chapulín Colorado ni ninguno de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados con partido, candidato o movimiento político alguno.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la marca de Roberto Gómez Bolaños se deslindó de todo vínculo con la política
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la marca de Roberto Gómez Bolaños se deslindó de todo vínculo con la política (@GrupoChespirito)

Citlalli Hernández niega buscar la alcaldía Cuauhtémoc

Las especulaciones acerca de que Hernández Mora buscará ser la alcaldesa de Cuauhtémoc, actualmente liderada por la priísta Alessandra Rojo de la Vega, nacieron luego de que el legislador de Morena Arturo Ávila declinara su participación en la contienda en las elecciones de la Ciudad de México en el 2027 y respaldara a la exsecretaria de las Mujeres.

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Sin embargo, Citlalli Hernández desmintió las especulaciones durante una entrevista con el medio Sin Embargo al asegurar que “está comprometida con terminar bien” su labor en el partido oficialista, donde se desempeña como la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para los comicios del siguiente año.

La exfuncionaria subrayó que en estos momentos no se encuentra abierto ningún proceso electoral. En cuanto a la propaganda que presuntamente está en las calles de la demarcación y que circuló en redes sociales en la cual se hace ilusión al Chapulín Colorado —el cual coincide con las iniciales ‘C’ y ‘H’ de la morenista—, Citlalli Hernández negó que su equipo haya colocado dicha propaganda y se deslindó de los anuncios. “Me deslindó totalmente, además no me gusta el Chapulín Colorado”.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, dirigente de Morena, también descartó las aspiraciones políticas de Hernández Mora durante el proceso electoral de 2027, el cual será el más grande en la historia de México. Montiel expresó en conferencia de prensa que la presidenta de la Comisión de Elecciones no le ha manifestado intenciones por contender para la Cuauhtémoc ni en ningún proceso electoral.

“Ella a mí no me ha participado que quiere participar en alguna representación, pero si lo decidiera, pues ya llegará el tiempo, en su momento que me lo manifieste ella. Mientras tanto, estamos aquí a todo vapor sacando este proceso que tiene muchas aristas que atender”, afirmó Montiel. Asimismo, la líder morenista expresó su confianza en que Citlalli participe en un proceso electoral, dijo que la apoyaría, en caso de que lo haga.

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