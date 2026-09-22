Aleks Syntek recibe beca completa en la Universidad del Perreo tras criticar el reggaetón durante el Grito de Independencia

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La Universidad del Perreo otorgó una beca completa a Aleks Syntek después de que el cantante volviera a quedar en el centro de la conversación digital por sus declaraciones contra el reguetón. La invitación, difundida como un comunicado oficial, incluyó materias de perreo, ritmo y flow, además de un lugar reservado para una clase magistral.

La publicación planteó que Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real de Syntek, fue elegido tras una “rigurosa evaluación de su trayectoria”. El mensaje llegó luego de la polémica que el músico protagonizó durante los festejos por el Grito de Independencia y de una transmisión en vivo en la que habló de las críticas que recibe.

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La cuenta de la Universidad del Perreo anunció que Syntek tendría cubierta la matrícula y acceso a materias como Perreo Intenso I, II y III, Laboratorio de Flow y Ritmo, además de una biblioteca dedicada a los bajos y los 808. El anuncio apareció como una respuesta a la postura que el músico ha mantenido durante años frente al reguetón.

La Universidad del Perreo invitó a Aleks Syntek con una beca completa

El comunicado compartido en redes sociales estuvo dirigido a “SR. RAÚL ALEJANDRO ESCAJADILLO PEÑA, CONOCIDO ARTÍSTICAMENTE COMO ALEKS SYNTEK”. La institución informó que su Comité de Admisiones resolvió otorgarle una beca completa para cursar estudios.

“Tenemos el honor de informarle que, tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, el Comité de Admisiones ha resuelto otorgarle una Beca Completa para cursar estudios en la Universidad del Perreo”, se leyó en la publicación.

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La propuesta incluyó varios beneficios. La cuenta señaló que el cantante tendría matrícula cubierta, acceso a todas las cátedras y un lugar reservado en primera fila para la clase magistral del semestre.

En la versión publicada en Instagram, la Universidad del Perreo detalló una lista de materias a las que Syntek tendría acceso: Perreo Intenso I, II y III, Laboratorio de Flow y Ritmo, además de acceso VIP a la biblioteca de bajos y 808.

El mensaje cerró con una bienvenida a la “familia” de la institución. “Aquí se viene a aprender, a sudar y a perrear con honores”, indicó el comunicado.

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La invitación cobró fuerza por el historial de críticas de Syntek contra el reguetón y por los comentarios que emitió en pleno concierto durante las fiestas patrias. El cantante mencionó incluso una canción de Dani Flow como ejemplo de la música que cuestionaba.

Hasta el contenido mostrado en la publicación, no hubo una respuesta pública de Aleks Syntek a la beca ni un anuncio sobre si aceptaría incorporarse a las actividades planteadas por la cuenta.

¿Qué es la Universidad del Perreo?

La Universidad del Perreo forma parte de un proyecto anunciado por Wisin en agosto. La propuesta busca abordar el reguetón y la cultura urbana desde la preservación, la difusión y el estudio de la historia del movimiento.

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El artista puertorriqueño vinculó la iniciativa con su carrera y con el crecimiento que tuvo el género desde sus expresiones iniciales hasta su expansión internacional. La institución utiliza el lema: “El ritmo es el curriculum. La calle es el campus”.

Wisin lleva el reguetón a las aulas con la creación de la ‘Universidad del Perreo’. (Reuters. Instagram)

Wisin explicó que buscaba proteger el legado de una cultura que, a su juicio, modificó la industria musical. “Nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, expresó al anunciar el proyecto.

La iniciativa contempla una sede en Cayey, Puerto Rico, ciudad natal del cantante. También prevé programas de intercambio y becas destinadas a estudiantes de distintos países.

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Entre las áreas que dio a conocer la plataforma aparecen Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow. El proyecto también habla de un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

El anuncio de la beca a Syntek convirtió a la Universidad del Perreo en parte de una discusión que ya atravesaba al intérprete mexicano. La invitación recuperó, con humor, las críticas que el músico dirigió a los sonidos urbanos durante su show por el 15 de septiembre.

Wisin anunció que creó la Universidad Del Perreo. (Instagram)

Aleks Syntek criticó el reguetón y mencionó una canción de Dani Flow

La controversia se originó durante la presentación de Syntek en las celebraciones por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez de Ciudad de México. El concierto se volvió viral porque el cantante interrumpió varios momentos musicales para hablar con los asistentes.

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Entre sus intervenciones, el músico cuestionó que artistas con carreras extensas recibieran menos atención que intérpretes de temas recientes. En ese contexto, mencionó “Martillazo en el ano”, canción de Dani Flow.

“Están oyendo a unos bueyes cantar ‘Martillazo en el ano’”, dijo Syntek desde el escenario. Luego sostuvo que esa había sido la canción más escuchada en México durante el año anterior.

El intérprete defendió géneros como el huapango, el bolero y el mariachi. También lanzó frases contra el reguetón y criticó que algunos músicos adoptaran maneras de hablar que asoció con Puerto Rico.

Un video grabado desde el público muestra al cantante mexicano Aleks Syntek en el escenario durante una presentación en vivo. Frente a los asistentes, el intérprete se dirige a la audiencia para mencionar a diversos artistas de la música mexicana y realizar comentarios comparativos sobre la trayectoria y declaraciones del cantante Bad Bunny dentro de la industria musical.

“México es huapango, México es bolero, México es mariachi”, sostuvo. La declaración generó reacciones entre usuarios que consideraron que el cantante había dedicado más tiempo a sus discursos que al repertorio.

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Syntek también aludió a Bad Bunny durante sus comentarios. El músico imitó un acento puertorriqueño y reclamó que los festejos patrios debían recordar una identidad musical distinta.

La actuación tuvo otro momento tenso cuando un asistente pidió una canción ajena a su catálogo. Syntek respondió que no atendería solicitudes de temas que no fueran propios.

“Mientras más me digas eso, menos voy a cantar”, expresó el cantante. Después aclaró que el tema solicitado no era suyo y pidió que le solicitaran composiciones de su repertorio.

La respuesta provocó abucheos y comentarios en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron el tono de la discusión y las pausas que el artista hizo durante el espectáculo.

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El músico Aleks Syntek se presenta en un escenario al aire libre ante el público durante una celebración de fiestas patrias. Durante la presentación, el artista expresa sus opiniones sobre la música urbana contemporánea y hace mención del cantante Dani Flow. En las imágenes se observa a la multitud asistente y una pantalla gigante en el escenario que transmite la actuación del cantautor mexicano con su guitarra.

Más tarde, Syntek explicó en una historia de Instagram que parte de su enojo se debía a un incidente ocurrido en un concierto anterior. El cantante afirmó que algunas personas lanzaron elotes y cervezas hacia seguidores que se encontraban en la parte posterior del público.

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás”, escribió. El músico afirmó que su molestia se relacionaba con la presencia de adultos mayores y niños.

Dani Flow habló de Aleks Syntek y dejó abierta una colaboración

Dani Flow fue consultado después de que Syntek mencionara su canción durante el concierto del Grito. El reguetonero optó por no responder con una confrontación y dijo que revisó más videos sobre lo ocurrido.

El intérprete consideró que el debate había dejado de ser una discusión sobre gustos musicales. “Creo que ya es una situación que pasa de lo que nos puede gustar o no a algo de cuidado”, declaró.

Dani Flow pidió moderar las burlas contra el autor de “Sexo, pudor y lágrimas”. El músico señaló que no todas las personas enfrentan de la misma forma los señalamientos que surgen en internet.

(Instagram/daniflowmx)

“No todos están listos para la crítica de Internet”, afirmó. También pidió que el entorno de Syntek priorizara su bienestar, sin establecer un diagnóstico sobre su situación personal.

Pese a que su canción fue blanco de críticas durante el concierto, Dani Flow dejó abierta la posibilidad de trabajar con Syntek. “Con Aleks Syntek sí, me gustaría”, respondió cuando le preguntaron si colaboraría con él.

El contraste entre ambos mensajes fue inmediato. Syntek había usado “Martillazo en el ano” para cuestionar al reguetón, mientras Dani Flow planteó que le gustaría realizar “algo padre” junto al cantante.

Syntek pidió disculpas y se comparó con Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez

La polémica se extendió con una transmisión en vivo que Aleks Syntek realizó después de los festejos patrios. El cantante dijo que transmitía sin la intervención de su representante, su esposa o sus hijos.

Syntek aceptó que había ofrecido disculpas al alcalde de Benito Juárez por su actuación. “Ya le pedí disculpas al alcalde Luis, de la Benito Juárez, porque pues la cagué”, manifestó.

El músico expresó que temía que las disculpas no fueran suficientes para frenar las críticas. También cuestionó las exigencias de la industria y de las plataformas digitales para que los artistas acumulen seguidores y reproducciones.

“Yo no voy a hacer reguetón ni corridos”, declaró durante la transmisión. Luego sostuvo que continuaría con su propia propuesta musical y pidió a quienes no conectaran con ella que no la escucharan.

El artista se comparó con Dalí, Picasso y Frida Kahlo, y asumió el calificativo de “loco”.

En otro momento, Syntek se describió como “desequilibrado mental” y enumeró a figuras históricas y religiosas que, según su frase, también habían sido calificadas de esa manera.

“Sí, estoy desequilibrado mental, estoy loco”, dijo antes de mencionar a Salvador Dalí, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Copérnico, Arquímedes, Jesucristo, la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez.

El cantante también dijo que su talento provenía de Jesucristo y sostuvo que no tenía una intención política ni religiosa con sus discursos. La transmisión elevó la conversación alrededor de su situación pública y sumó nuevos videos a los que ya circulaban desde el Grito de Independencia.

La beca de la Universidad del Perreo apareció en medio de ese escenario. La invitación puso frente a frente el proyecto cultural impulsado por Wisin y al artista mexicano que ha cuestionado, con insistencia, la presencia del reguetón en la música popular.