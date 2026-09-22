México mantiene la acogida a refugiados mientras los recursos internacionales caen 50%, destaca Acnur

Refugiados en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México mantiene su política de acogida e integración de personas refugiadas mientras la red internacional de protección enfrenta una fuerte reducción de recursos para atender el desplazamiento forzado. La situación ocurre en un contexto mundial marcado por el aumento de personas que huyen de la violencia y los recortes presupuestarios.

Chiara Cardoletti, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, señaló que el mundo atraviesa un “cambio histórico de prioridades”, debido a que las necesidades de quienes han sido desplazados continúan creciendo mientras disminuye el financiamiento destinado a su atención.

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Durante la presentación del programa ‘Seamos Hogar’ en la capital mexicana, la funcionaria explicó que los fondos operativos de la red global de protección han registrado una reducción de aproximadamente 50%. Ante este panorama, advirtió que tanto los países como la narrativa sobre las personas refugiadas han cambiado, aunque destacó que México mantiene una postura diferente.

México mantiene abiertas sus puertas a personas refugiadas

Cardoletti resaltó que, pese al endurecimiento de discursos y la falta de recursos a nivel internacional, México continúa ofreciendo oportunidades a quienes escapan de contextos de violencia, sostuvo que la inclusión formal puede beneficiar tanto a las comunidades receptoras como a las personas refugiadas.

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“Los refugiados no son un peso, son una aportación”, afirmó Cardoletti, quien destacó que más de 175 mil personas han sido beneficiadas por iniciativas del organismo en México desde 2016, con el respaldo de 650 empresas socias.

Una infografía de Acnur detalla la integración de más de 175 mil personas refugiadas en México y el apoyo de 650 empresas socias desde el año 2016. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña busca mostrar esta realidad mediante las historias de 11 personas refugiadas establecidas en siete ciudades del país. Entre ellas se encuentra Diego, un salvadoreño que llegó a Tapachula después de que su hermano fuera asesinado por pandillas en su lugar de origen.

Historias de quienes encontraron refugio en México

Durante el acto también participó la periodista guatemalteca Lucía Escobar, quien se exilió después de enfrentar presiones y amenazas relacionadas con su trabajo informativo. La comunicadora habló sobre las diferencias entre los lugares de origen de las personas desplazadas y los destinos a los que llegan.

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“Siempre he contado historias y nunca creí que un día tendría que contar la mía”, relató Escobar, quien describió su llegada a territorio mexicano como “llegar al primer mundo” por los servicios públicos que encontró en el país.

La actriz mexicana Johanna Murillo, colaboradora de Acnur, llamó a evitar la estigmatización y recordar las circunstancias que obligan a las personas refugiadas a abandonar sus hogares.

El llamado ocurre antes de la visita a México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, prevista para finales de esta semana. Su llegada tendrá como objetivo respaldar los esfuerzos de integración en medio de la reducción de fondos internacionales.

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De acuerdo con Acnur, actualmente hay más de 43 millones de refugiados en el mundo.