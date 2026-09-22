Tania Rincón: de los foros de televisión a embajadora de UNICEF

Una mujer sostiene una camiseta azul con el logotipo de UNICEF frente a un fondo decorado con el emblema de la organización. (UNICEF (Cortesía) )

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Conocida como una popular conductora de televisión, pocos saben que Tania Rincón tiene una faceta ligada al activismo y a labores humanitarias más profundas que su trabajo frente a cámaras.

Ese perfil quedó formalizado este lunes, cuando UNICEF la nombró su nueva Embajadora de Buena Voluntad en México. La ceremonia se realizó en la sede de las Naciones Unidas en el país, según informó el organismo en un comunicado.

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De Michoacán a los foros de televisión nacional

Tania Rincón posa junto a su familia y representantes de UNICEF en México tras su nombramiento como embajadora de la organización. (UNICEF (Cortesía) )

Rincón nació el 15 de diciembre de 1986 en La Piedad, Michoacán. Su carrera arrancó en 2004, cuando condujo el programa Oxígeno en el canal local Videa Televisión.

En 2006 ganó el certamen Nuestra Belleza Michoacán y quedó como semifinalista en Nuestra Belleza México, concurso que le abrió las puertas hacia la conducción televisiva a nivel nacional.

Entre 2008 y 2019 trabajó en TV Azteca, donde condujo Top Ten y, durante ocho años, el matutino Venga la Alegría. También se desempeñó como presentadora deportiva en Fox Sports y cubrió los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 para TUDN.

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En 2020 se incorporó a Televisa con el programa Guerreros y, un año después, asumió la conducción principal de Hoy, cargo que mantiene hasta la actualidad.

En 2020 se incorporó a Televisa con el programa Guerreros y, un año después, asumió la conducción principal de Hoy, cargo que mantiene hasta la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su colaboración con UNICEF antes del nombramiento

Cortesía UNICEF

La relación de Rincón con UNICEF no comenzó con este nombramiento. Durante el último año prestó su voz y sus plataformas a campañas de sensibilización sobre los derechos de la infancia, entre ellas llamados de recaudación tras los terremotos registrados en Venezuela.

En el contexto del Mundial 2026, se sumó a las campañas del organismo para promover la protección de niñas, niños y adolescentes. Además, participó en la presentación de La Selección Im-perfecta, un cuento de la colección Cuentos que Cuidan que utiliza el fútbol para hablar de amistad e inclusión.

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Días antes del nombramiento oficial, Rincón viajó a Chiapas para conocer de primera mano el trabajo de UNICEF en la zona. Visitó escuelas en comunidades indígenas y convivió con estudiantes que aprenden a leer y escribir en su lengua materna y en español.

También conoció cómo el acceso a agua segura y la mejora de los espacios escolares contribuyen a crear condiciones adecuadas para el aprendizaje. Al finalizar la visita resumió el compromiso que se llevaba: “Me voy con una tarea muy importante: compartir este mensaje y lograr que más personas conozcan el trabajo que está haciendo UNICEF”.

La ceremonia en la sede de la ONU

En 2006 ganó el certamen Nuestra Belleza Michoacán y quedó como semifinalista en Nuestra Belleza México, concurso que le abrió las puertas hacia la conducción televisiva a nivel nacional. (IG: @taniarin)

El nombramiento se formalizó este 21 de septiembre en un evento que contó con la participación de otros embajadores del organismo. Se compartió un mensaje enviado por César Costa, embajador de UNICEF en México desde hace 22 años, en el que dio la bienvenida a Rincón.

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También se proyectó un mensaje en video del Dr. Mau, otro embajador de UNICEF en el país, quien la felicitó por el cargo.

La ceremonia tuvo un momento particular: Patricio y Amelia, hijos de Rincón, fueron maestros de ceremonias durante el evento.

Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, señaló que Rincón encarna los valores que distinguen al organismo. “Más allá de su alcance y de la simpatía que despierta entre el público mexicano, Tania encarna estos valores que distinguen a UNICEF, como la confiabilidad, la autenticidad y la empatía”, afirmó.

Tras la firma del documento de designación, Rincón tomó la palabra. “Para mí, ser Embajadora de UNICEF no es un título, sino una responsabilidad”, dijo, y agregó que buscará seguir aprendiendo y usar su voz para sumar a más personas a favor de los derechos de la infancia.

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Qué implica el nuevo rol

En su función, Rincón sumará su experiencia como comunicadora para visibilizar los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes y promover sus derechos.

Su participación pondrá énfasis en el derecho de la infancia a crecer en entornos seguros y acceder a salud, nutrición, educación y oportunidades para desarrollar su potencial.

También participará en campañas de recaudación de fondos para apoyar el trabajo de UNICEF y las respuestas del organismo ante emergencias humanitarias que afectan a la infancia en distintas partes del mundo.

Con este nombramiento, Rincón se suma a la red mundial de embajadoras y embajadores de UNICEF, integrada por personalidades que colaboran con la organización para sensibilizar, convocar voluntades y respaldar acciones en favor de los derechos de la infancia.

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Reconocimiento reciente a su trayectoria

El nombramiento de UNICEF llega apenas meses después de que Rincón recibiera otro reconocimiento por su labor profesional. En noviembre de 2025, la revista Glamour le entregó el Sports Media Game Changer Award, dentro de la edición Glamour Women of the Year 2025, según reportó el sitio The Title.

El premio celebró su evolución dentro de programas de entretenimiento, deportes, concursos, entrevistas y coberturas en vivo, incluidos los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

En febrero de 2024, Rincón regresó a la conducción de concursos con Cero Ruido, un programa de TelevisaUnivision estrenado en Canal 5 en el que dos equipos familiares competían junto a una celebridad para hacer la menor cantidad de ruido posible.

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Quiénes son los otros embajadores de UNICEF en México

Por su parte, Dr. Mau, cuyo nombre es Mauricio González, fue nombrado embajador en octubre de 2024. Es médico especializado en emergencias y cuenta con una amplia trayectoria como divulgador de temas de salud y nutrición infantil en redes sociales, según informó UNICEF México en su momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

César Costa es Embajador de UNICEF en México desde 2004, año en que se convirtió en el primer mexicano en recibir ese título, de acuerdo con el sitio de la organización en el país. Durante ese tiempo también ha sido vocero del programa de Testamento Solidario de UNICEF.

Por su parte, Dr. Mau, cuyo nombre es Mauricio González, fue nombrado embajador en octubre de 2024. Es médico especializado en emergencias y cuenta con una amplia trayectoria como divulgador de temas de salud y nutrición infantil en redes sociales, según informó UNICEF México en su momento.

Otras personalidades que han ostentado el título de Embajador de Buena Voluntad de UNICEF en el país incluyen a la cantante Julieta Venegas, el futbolista Javier “Chicharito” Hernández y el actor Jaime Camil, de acuerdo con el sitio ExpokNews.

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Este rol también existe a escala internacional. En 2023, el escritor Ishmael Beah, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, viajó a Tijuana y Ciudad de México para reunirse con niñas, niños y familias desplazadas por la violencia armada, según informó la organización.

En qué consiste ser Embajador de Buena Voluntad

En el caso específico de Rincón, buscará dar voz a las necesidades urgentes de salud, educación y alimentación de las infancias más vulnerables del país. (Crédito: Itzallana López/Infobae México)

La figura de Embajador de Buena Voluntad implica que una persona pública apoye de manera sostenida a una organización, a diferencia de una colaboración puntual como grabar una canción o participar en una sola campaña, según explicó el sitio especializado ExpokNews.

Entre sus funciones se incluye la vocería ante medios de comunicación, la divulgación de información sobre el trabajo del organismo y la movilización de recursos económicos o en especie para sostener los programas.

En el caso específico de Rincón, buscará dar voz a las necesidades urgentes de salud, educación y alimentación de las infancias más vulnerables del país.

Su agenda institucional contempla el acceso equitativo a educación de calidad, la atención integral de la salud y la nutrición adecuada, además de la disponibilidad de agua segura y mecanismos de protección infantil.

Ceremonia con mensaje de bienvenida de César Costa

Durante el acto de designación, Costa envió un mensaje en el que dio la bienvenida a Rincón a lo que describió como una familia en favor de las infancias.

Rincón, por su parte, reafirmó su compromiso con las niñas y los niños del país y apuntó que el nombramiento va más allá de un título porque representa prestar su voz a las necesidades más urgentes de las poblaciones vulnerables.

Con esta designación, la conductora suma su presencia pública a las acciones que UNICEF México despliega para promover, sensibilizar y proteger los derechos de la infancia en el país.