Torpedo de práctica hallado en el mar de Ensenada fue lanzado desde el aire y sería de Estados Unidos

El torpedo se localizó a la deriva. Foto: Marina

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La Secretaría de Marina (Semar) informó que el torpedo localizado flotando en costas de Ensenada, Baja California, es un proyectil de prácticas lanzado desde el aire para guerra antisubmarina que no contaba con ningún tipo de carga peligrosa.

Al tratarse de un torpedo empleado para ejercicios de adiestramiento, la Marina explicó que no representan un peligro para la navegación y la población marítima.

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Sin embargo, tras el alertamiento del hallazgo por parte de una comunidad pesquera, los elementos navales procedieron con su recuperación, luego de encontrarlo flotando a la deriva a 42.7 kilómetros al suroeste de Ensenada.

Luego de corroborar que se trataba de un torpedo de prácticas, procedieron con su traslado y resguardo en las instalaciones de la Sala de Mando y Control para determinar su destino final.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México refirieron que el torpedo podría ser de origen estadounidense, por lo que continúan las indagatorias.

Así fue localizado el torpedo en medio del mar

Una embarcación de las autoridades mexicanas arribó al sitio para asegurar el objeto. Crédito: Redes Sociales

Un grupo de pescadores que salieron a bordo de la embarcación God First frente a las costas de Ensenada terminaron por entregar un torpedo militar a la Secretaría de Marina (Semar) en un hallazgo inédito para los hombres.

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Aunque se desconoce la fecha exacta de la localización del proyectil, los pescadores difundieron un video de los hechos el martes 15 de septiembre, luego de que confundieron el objeto con sargazo cuando se aproximaron a él.

El objeto, cilíndrico y sin bandera ni identificación visible, flotaba en el mar, por lo que ante la posible emergencia decidieron alertar por a la Marina para su resguardo.

“Pensábamos que era un sargazo. Dijimos: levanten para ir a tirarle a los dorados”, relató uno de los tripulantes en uno de los videos difundidos .

Al examinar el artefacto a distancia, los pescadores coincidieron en que se veía en buen estado, sin señales evidentes de daño. “No se ve tan madreado, la verdad”, comentó uno de ellos mientras grababa desde la embarcación.

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Foto: Marina

Durante la inspección visual, los tripulantes identificaron además lo que parecía un periscopio y sensores en la punta del artefacto; sin embargo, la cercanía de la embarcación con el torpedo generó nerviosismo entre los tripulantes.

Luego del hallazgo, los pescadores intentaron comunicarse con la Marina a través de la radio, aunque en un primer momento no lograron ubicar el canal correspondiente.

Una vez establecida la comunicación, los pescadores proporcionaron las coordenadas del artefacto, y durante el intercambio, uno de los tripulantes dijo que la corporación ya tenía conocimiento del torpedo y lo buscaba de forma activa antes de recibir su reporte.

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En los videos también se documentó el arribo de personal naval al punto reportado, quienes llegaron a bordo de una patrulla interceptora clase Defender, con matrícula BR-04.

Con la patrulla ya en el sitio, los pescadores procedieron a entregar el torpedo.

Se debe alertar a las autoridades en caso de hallazgos de este tipo

Elementos de la marina durante el resguardo del torpedo. Foto: Marina

Al tratarse de un torpedo, es necesario alertar a las autoridades de inmediato en caso de ser localizados en el mar, ya que debe tratarse como potencialmente peligroso, aunque parezca viejo o dañado.

El mayor riesgo es una explosión si conserva carga, espoleta o componentes inestables: la corrosión, el oleaje y cualquier golpe, manipulación o intento de remolque pueden agravar la amenaza.

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También representa peligro de colisión o enredo para embarcaciones, pescadores, buzos y bañistas. Autoridades estadounidenses han alertado de que un torpedo que no alcanza su objetivo puede convertirse en un riesgo para la navegación inocente, comparable a una mina a la deriva, por lo que se debe alertar a la Marina de inmediato para que sean ellos los responsables de asegurarlo y resguardarlo.