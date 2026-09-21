México

Tenía 14 años y murió por una cirugía estética que planeó su mamá: el caso Paloma Nicole sigue sin sentencia a un año de la tragedia

La familia de la adolescente conmemoró su primer aniversario luctuoso mientras continúa el proceso judicial contra los presuntos responsables

A un año de la muerte de Paloma Nicole, su padre Carlos Said Arellano reclama que el proceso judicial avance y se dicte una sentencia contra los presuntos responsables. Crédito: Redes Sociales.
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A un año de la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, adolescente de 14 años que falleció después de someterse a procedimientos estéticos en Durango, su familia volvió a reunirse para recordarla y pedir que se esclarezcan los hechos.

El pasado domingo 20 de septiembre, familiares, amigos y compañeras de la joven participaron en una misa con motivo de su primer aniversario luctuoso.

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Durante la ceremonia, su padre, Carlos Said Arellano, rompió en llanto al recordar a su hija y habló sobre el dolor que ha enfrentado desde septiembre de 2025.

También señaló que, pese al tiempo transcurrido y a las audiencias realizadas dentro del proceso judicial, todavía no existe una sentencia contra los presuntos responsables.

“Fue un momento muy difícil para mí. Todos los recuerdos que se me vienen a la mente. Hace un año que pasó, pasó muy rápido, pero el dolor es cada vez más fuerte”, expresó.

Su padre pide a las autoridades resolver el caso. Crédito: Redes Sociales
Su padre pide a las autoridades resolver el caso. Crédito: Redes Sociales

El padre relató que durante el aniversario acudieron al panteón para estar con Paloma y posteriormente participaron en las actividades realizadas en su memoria.

Paloma Nicole murió tras una cirugía estética en septiembre de 2025

Paloma Nicole murió el 20 de septiembre de 2025, ocho días después de haber sido sometida a un procedimiento estético en una clínica privada de Durango.

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De acuerdo con las investigaciones referidas en el caso, la intervención se realizó el 12 de septiembre de 2025 y habría incluido implantes mamarios.

La operación se habría llevado a cabo sin el consentimiento del padre de la adolescente y con la participación de quien entonces era pareja de su madre, identificado como Víctor N., señalado como el médico que intervino en el procedimiento.

La madre de Paloma y su pareja fueron detenidos días después de su muerte. Crédito: Redes Sociales
La madre de Paloma y su pareja fueron detenidos días después de su muerte. Crédito: Redes Sociales

La Fiscalía de Durango informó posteriormente sobre la detención de la madre de Paloma y de su pareja, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de profesión, entre otros señalamientos derivados de la investigación.

La indagatoria también contempló posibles irregularidades relacionadas con documentos médicos y con la información proporcionada al padre sobre el estado de salud de la adolescente.

Tras la intervención, Paloma presentó complicaciones médicas, entre ellas un paro cardiorrespiratorio e inflamación cerebral. Permaneció hospitalizada en estado crítico hasta que murió el 20 de septiembre.

Su padre denunció posteriormente que desconocía que su hija había sido sometida a la cirugía. Según su versión, días después de la intervención recibió información de que la adolescente se encontraba en terapia intensiva.

La cirugía estética que realizó la pareja de su madre terminó con la muerte de Paloma. Crédito: Redes Sociales
La cirugía estética que realizó la pareja de su madre terminó con la muerte de Paloma. Crédito: Redes Sociales

Los puntos principales del caso:

  • 12 de septiembre de 2025: Paloma Nicole fue sometida a un procedimiento estético en una clínica privada de Durango.
  • 20 de septiembre de 2025: la adolescente falleció después de presentar complicaciones médicas.
  • 24 de septiembre de 2025: la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva informó sobre la suspensión provisional del médico señalado por su participación en la intervención.
  • 27 de septiembre de 2025: fueron detenidos la madre de Paloma y su pareja.
  • Noviembre de 2025: el Congreso de Durango aprobó la denominada Ley Nicole, que prohíbe cirugías estéticas en menores de 18 años, con excepciones para procedimientos reconstructivos médicamente justificados.
  • 21 de septiembre de 2026: familiares y amigos conmemoraron el primer aniversario de la muerte de Paloma.

A un año, el padre reclama que todavía no hay sentencia

Carlos Said Arellano señaló que se encuentra cansado y desgastado por la duración del proceso judicial. De acuerdo con sus declaraciones, durante los meses posteriores a la muerte de su hija se han presentado pruebas y peritajes ante las autoridades.

El caso de Paloma Nicole continúa sin una resolución judicial. Crédito: Redes Sociales
El caso de Paloma Nicole continúa sin una resolución judicial. Crédito: Redes Sociales

El padre cuestionó que, pese a estos elementos, todavía no se haya dictado una resolución contra los acusados.

“La verdad es que estoy muy cansado, muy desgastado, pero yo voy a estar hasta que se logre justicia”, afirmó durante el aniversario de la muerte de su hija.

También indicó que hasta ahora se han desarrollado audiencias, pero que no ha tenido mayor contacto con las autoridades encargadas de procurar justicia. Por ello, volvió a solicitar que el procedimiento avance hasta llegar a una sentencia.

La familia también ha señalado que el caso contempla distintas carpetas de investigación y posibles responsabilidades, por lo que corresponde a las autoridades judiciales determinar los delitos y responsabilidades que procedan.

La Ley Nicole surgió tras el caso de la adolescente

El caso de Paloma Nicole también tuvo consecuencias en el ámbito legislativo. En noviembre de 2025, el Congreso de Durango aprobó por unanimidad la denominada Ley Nicole, una reforma que establece la prohibición de cirugías estéticas en personas menores de 18 años.

Por unanimidad la propuesta se avaló este 28 de mayo
La Ley Nicole prohibió las cirugías estéticas en menores de 18 años. ( Pedro Haces Lago)

La legislación contempla una excepción para procedimientos reconstructivos que tengan una justificación médica, como aquellos relacionados con malformaciones congénitas, accidentes u otras condiciones que afecten la integridad física o psicológica de un menor, siempre que exista un dictamen médico especializado y una evaluación psicológica.

La reforma también modificó disposiciones del Código Penal estatal para establecer sanciones contra quienes se atribuyan títulos o especialidades médicas sin contar con las acreditaciones correspondientes.

Entre las modificaciones se contemplan penas de prisión y multas para quienes desempeñen actividades profesionales reservadas a personas con cédula o certificación, así como sanciones mayores cuando se trate de procedimientos médico-quirúrgicos especializados realizados sin la certificación correspondiente.

La legislación también establece sanciones para clínicas que incumplan con los requisitos previstos para la realización de procedimientos quirúrgicos.

La familia recuerda a Paloma mientras el proceso continúa

Durante la misa por el primer aniversario, las compañeras de Paloma acudieron para acompañar a sus familiares.

A un año de su muerte, familiares y amigos recuerdan a Paloma Nicole. Crédito: Redes Sociales
A un año de su muerte, familiares y amigos recuerdan a Paloma Nicole. Crédito: Redes Sociales

Carlos Said agradeció su presencia y la de las personas que participaron en las actividades para recordar a la adolescente.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el padre retiró del altar la fotografía de Paloma y posteriormente el arreglo floral colocado en su memoria.

Su abuela, Hilda Aragón, también habló sobre las dificultades que ha enfrentado la familia desde la muerte de la adolescente y particularmente sobre el sufrimiento de su hijo.

A un año de la muerte de Paloma Nicole, el caso continúa en los tribunales sin una sentencia. Mientras el proceso judicial sigue su curso, su familia mantiene la exigencia de que se determinen las responsabilidades correspondientes y recuerda a la adolescente a través de homenajes y actos conmemorativos.

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