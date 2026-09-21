Incendio consume agencia de autos en la Gustavo A. Madero, bomberos evitan que el fuego se propague

Incendio en agencia de autos moviliza a bomberos en la Gustavo A. Madero. Crédito: @JefeVulcanoCova

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Un incendio se registró la tarde de este lunes al interior de una agencia de automóviles ubicada en la colonia Nueva Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

El reporte movilizó a equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para atender la emergencia.

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De acuerdo con Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, los elementos realizan labores para controlar y extinguir el fuego, además de evitar que las llamas se propaguen hacia otras áreas del inmueble.

Hasta el momento, los bomberos mantienen los trabajos en el lugar para sofocar el incendio. Las autoridades continúan con la atención de la emergencia en esta zona de Gustavo A. Madero.

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