Adrián Marcelo se confiesa en entrevista con Shanik Berman sobre su exesposa, “Todos los días la extraño” (Redes Sociales)

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Adrián Marcelo confiesa que todavía extraña a su exesposa, Karina Puente, casi un año después de anunciar su divorcio. Luego de los problemas que derivaron de la polémica participación del conductor en La Casa de los Famosos México

Las declaraciones surgieron durante una entrevista con Shanik Berman, quien lo cuestionó sobre su matrimonio y le sugirió buscar a Puente para intentar resolver sus diferencias,

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Aunque Adrián Marcelo ha dicho que participar en el reality de Televisa le costó su matrimonio, el propio conductor reconoció en la charla con Shanik, que también hubieron otras causas.

Adrián Marcelo admite que extraña a su exesposa, Karina Puente

Adrián Marcelo revela crisis matrimonial con Karina Puente tras su paso por La Casa de los Famosos México (IG)

Durante la conversación, Berman afirmó que los matrimonios de generaciones anteriores permanecían juntos porque las parejas hacían sacrificios para conservar la relación. Adrián Marcelo respondió que hoy hombres y mujeres tienen otra perspectiva y terminan una relación cuando sienten que ya no deben soportar ciertas situaciones.

La periodista lo interrumpió y le dijo que había dejado a su esposa porque “ya no le sirvió”. El conductor rechazó la afirmación y confesó que continúa pensando en Karina Puente. Además confirmó que las fotografías de su relación todavía le mueven cuando le aparecen en el celular.

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“No, no, para nada. La extraño. Te doy la exclusiva aquí en mi pódcast, que tú tienes ese arte. Todos los días extraño a mi… y todavía en el celular me salen fotos”, comentó el conductor regiomontano.

Shanik Berman le recomienda buscarla y pedirle perdón

Adrian Marcelo entrevista con Shanik Berman (Redes Sociales)

Después de escucharlo, Shanik Berman le recomendó que buscara a Puente y le rogara para intentar recuperar la relación. El conductor aclaró que actualmente no existe comunicación entre ambos: “No hay contacto, Shanik. No hay contacto”.

La periodista insistió en que podría acudir a su casa, pedirle perdón y esperar hasta que ella aceptara hablar con él. Adrián no confirmó que planee hacerlo, pero admitió que podría considerar la posibilidad: “Eso tal vez debería ser. Eso tal vez debería ser”.

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Sus palabras no confirman una reconciliación ni que haya comenzado a buscarla de nuevo; solo revelan que todavía la extraña y que ambos permanecen distanciados.

Quién es Karina Puente, la exesposa de Adrián Marcelo

Karina Puente salió en defensa de su esposo tras las declaraciones que hizo en La Casa de los Famosos México Crédito: IG/karybridge

Karina Puente, conocida en redes sociales como “Kary Bridge” o “La Chaparrita”, es creadora de contenido y ganó popularidad por su relación con Adrián Marcelo y sus apariciones en algunos de sus proyectos. La pareja se casó en noviembre de 2021, tras varios años de relación, y compartió con sus seguidores fotografías, viajes y momentos cotidianos.

Qué pasó con Adrián Marcelo y su esposa: ¿Por qué se divorció?

Los rumores de separación aumentaron cuando dejaron de aparecer juntos en redes sociales. En enero de 2026, Adrián publicó y después eliminó un mensaje en el que describía los años vividos en su casa como los más infelices de su vida. Meses después reconoció que su matrimonio se vio afectado por su obsesión con el trabajo, su aislamiento y las consecuencias emocionales de su participación en La Casa de los Famosos México.

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Aunque Adrián Marcelo ya habla abiertamente de su divorcio, Karina Puente ha mantenido mayor discreción y no ha respondido públicamente a sus declaraciones recientes.

En medio de una tensa negociación con Televisa y Endemol por su salida del reality show, Adrián Marcelo enfrenta una nueva controversia. (karybridge, Instagram)

¿Cómo se conocieron Adrián Marcelo y Karina Puente?

Adrián Marcelo y Karina Puente se conocieron en 2014, en el reality show Mitad y Mitad, transmitido por Multimedios en Monterrey, ciudad de origen de ambos. Adrián era el protagonista del programa y Karina era una de las participantes que buscaban conquistarlo.

“Aquí en este estudio, ella estaba parada recibiéndome porque era la primera cita. Es la primera chica que conozco en Mitad y Mitad de las muchas que estuvieron intentando buscar mi amor”, contó Adrián en una entrevista para SNSerio, programa de la misma cadena.

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En la final del programa, Adrián le propuso a Karina ser su novia. La relación no fue sencilla desde el inicio: en una ocasión, en un antro, Adrián la convenció con mentiras de irse a otro lado; cuando ella se dio cuenta de sus intenciones, se enojó y se fue en taxi mientras él dormía.

La segunda eliminada de 'La Casa de los Famosos México' no está de acuerdo con algunas 'imitaciones' que le ha hecho la pareja del polémico youtuber Crédito: Televisa

La pareja también atravesó al menos dos rupturas antes de consolidar la relación. La primera fue tras una discusión por un viaje a Miami que Karina organizó sin que Adrián pidiera los permisos necesarios en su trabajo. Tiempo después volvieron a terminar porque él le pidió tiempo.

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Ambos estudiaron en la Universidad Autónoma de Nuevo León: ella Comunicación Social y él Psicología, aunque coincidieron poco en el campus. La química nació dentro del programa de televisión.

Adrián y Karina duraron siete años de novios antes de casarse por el civil en diciembre de 2021. La ceremonia religiosa, con celebración más grande, se realizó en octubre de 2022 en la Riviera Maya.

Adrián Marcelo describe como “horrible” el proceso de divorcio

Adrián Marcelo responde a Rosa María Noguerón sobre su posible participación en La Casa de los Famoso México 2026 (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

Semanas antes, en una conversación con Ricardo Peralta, Adrián Marcelo confirmó que atravesaba el proceso de divorcio y lo describió como una experiencia “horrible”. Contó que regresó temporalmente a casa de sus padres y que se encontraba emocionalmente vulnerable tras enfrentar distintos problemas personales.

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También reconoció que su entrega al trabajo afectó su matrimonio. Según el conductor, la misma pasión que utilizó para avanzar profesionalmente contribuyó al distanciamiento con su esposa.

En su charla con Berman, recordó que sufrió una fuerte depresión después de participar en La Casa de los Famosos México. Aunque su paso por el programa aumentó su fama, aseguró que el reconocimiento público no compensó las consecuencias personales que enfrentó.