Testamóvil 21 y 22 de septiembre: ubicación y horarios para realizar tu testamento con precios accesibles y asesoría jurídica gratuita

Una unidad móvil del programa Testamóvil de la Dirección General de Regularización Territorial permanece estacionada en una calle de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Mes del Testamento es una campaña nacional que se realiza cada septiembre para incentivar a las personas a elaborar este documento y decidir cómo se repartirá su patrimonio.

Durante la campaña, notarías, gobiernos estatales y dependencias públicas suelen ofrecer descuentos, tarifas preferenciales, jornadas gratuitas u orientación jurídica. El objetivo es facilitar el trámite y promover que las familias dejen en orden sus asuntos patrimoniales.

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El testamento permite designar herederos, nombrar a un albacea y establecer disposiciones sobre los bienes. Con ello, se busca reducir conflictos familiares y evitar que, tras la muerte de una persona, el patrimonio tenga que resolverse mediante un juicio sucesorio intestamentario.

En la Ciudad de México, la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México participa con el Testamóvil, una unidad itinerante que brinda información sobre el trámite, requisitos y costos preferenciales durante septiembre.

Una mano con arrugas recoge un testamento de 8 millones de euros de una mesa en un despacho de abogados, junto a unas gafas y una lámpara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el testamóvil y que servicios ofrece en la Ciudad de México

El Testamóvil es una unidad itinerante de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) de la Ciudad de México. Recorre las 16 alcaldías para acercar atención y orientación jurídica a la población, sobre todo en trámites patrimoniales.

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Ofrece principalmente:

Orientación para elaborar testamentos y explicación de requisitos, costos y modalidades.

Información sobre escrituras , propiedad y regularización de inmuebles.

Asesoría sobre sucesiones y procesos relacionados con herencias.

Atención jurídica gratuita para resolver dudas sobre la situación legal de una vivienda o terreno.

Canalización para trámites de regularización territorial ante la DGRT.

Durante el Mes del Testamento suele difundir tarifas preferenciales. Para iniciar el trámite de testamento, normalmente se solicita identificación oficial con domicilio en la CDMX y dos números telefónicos de contacto. Las sedes y horarios cambian conforme al recorrido de la unidad.

Video informativo del Gobierno de la Ciudad de México y la Dirección General de Regularización Territorial sobre el funcionamiento de los vehículos del programa Testamóvil. Personal de la dependencia brinda atención y asesoría gratuita a la ciudadanía en la vía pública para orientar sobre trámites de regularización. Las unidades móviles recorrerán las 16 alcaldías de la capital. (DGRT)

Si bien el precio de un testamento no es único en todo México en la Ciudad de México, el arancel notarial establece que un testamento otorgado dentro de una notaría puede costar hasta 5,137 pesos de manera regular. Si el notario debe acudir fuera de su oficina, el monto puede llegar a 10,278 pesos.

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Durante el Mes del Testamento

Personas de 16 a 64 años, básico con un legado: 2,199.56 pesos

Personas de 16 a 64 años, con dos o más legados: 3,187.31 pesos

Personas de 65 años o más, básico con un legado: 733.19 pesos

Personas de 65 años o más, con dos o más legados: 2,199.56 pesos

Unidad itinerante que brinda información sobre el trámite, requisitos y costos preferenciales durante septiembre.(Foto: CDMX)

Estas serán la ubicaciones y horarios en donde estará el testamóvil el 21 y 22 de septiembre

Explanada del Registro Civil: Av. Arcos de Belén 79, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Horario de 09:00 a 15:00 horas .

Explanada de la Alcaldía Azcapotzalco: Calle Castilla Oriente s/n, colonia Centro. Horario de 16:00 a 19:00 horas .

Explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc: Calle Juan Aldama s/n, colonia Buenavista.

Para tramitar un testamento en el Testamóvil de la CDMX se requiere:

INE vigente con domicilio en la Ciudad de México .

Dos números telefónicos de contacto.

Conviene acudir con tiempo, ya que las ubicaciones y horarios de la unidad cambian según su recorrido por las alcaldías. El personal de la DGRT brinda orientación sobre el tipo de testamento y el costo que corresponde a cada caso.