Nueva gira de Luis Miguel, cuánto costaron los boletos en la última visita de El Sol a México

El intérprete anunció su Luis Miguel Tour 2027 tras concluir sus presentaciones multitudinarias en territorio nacional. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

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Los boletos para ver a Luis Miguel en su última gira por México registraron costos entre 600 y 12,330 pesos según la zona y el recinto seleccionado.

Las tarifas oficiales variaron de forma constante entre las diferentes etapas comerciales de los conciertos realizados entre 2023 y 2024.

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El boleto de mayor valor en todo el país alcanzó los 12,330 pesos en la sección VIP de la Arena Ciudad de México durante sus fechas programadas para 2024.

La cifra representó un incremento de 3,660 pesos en comparación con el costo máximo del año previo en el mismo inmueble.

Por el contrario, los accesos con la tarifa más baja se comercializaron en 600 pesos para la zona de Grada Verde en Toluca y en 610 pesos para la sección Naranja CC en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana.

El cantante Luis Miguel anunció una nueva gira de conciertos internacional para 2027 (IG: luismiguel)

Expectativa por los costos ante el nuevo tour anunciado para 2027

Con el nuevo tour anunciado por Luis Miguel para 2027, la referencia de precios de su reciente recorrido sirve como indicador para los seguidores del intérprete.

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El artista confirmó su regreso a los escenarios este 21 de septiembre de 2026 mediante un cartel publicado en sus cuentas oficiales.

Las cifras observadas en los recintos del país durante 2023 y 2024 anticipan la escala de precios que podrían tener las entradas para los próximos espectáculos.

Los compradores aguardan la publicación del calendario oficial y las boleteras asignadas para medir el ajuste tarifario respecto a la gira previa.

La experiencia comercial reciente mostró que la demanda por ver al cantante derivó en incrementos de precios de un año a otro. Las tarifas máximas registraron variaciones de hasta 42% en zonas preferenciales entre las distintas fases de venta.

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El cantante confirmó su regreso a los escenarios para 2027 a través de un cartel promocional en sus redes sociales oficiales. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La Arena Ciudad de México registró los precios más elevados de la gira

Los eventos en la Arena Ciudad de México encabezaron la lista de costos en el país durante las dos fases del recorrido. La zona Gris inició en 836 pesos en 2023 y subió a 962 pesos para las fechas de 2024 en la misma sección del recinto capitalino.

Las áreas intermedias del inmueble mantuvieron precios escalonados. La sección Rosa se cotizó en 1,966 pesos, mientras que la zona Aqua alcanzó los 2,844 pesos y el sector Morado se fijó en 3,472 pesos por entrada.

Los sectores con vista preferencial y palcos se ubicaron en una franja superior. Las localidades en Celeste y Super Palco Platino alcanzaron los 4,400 pesos, en tanto que los sectores Verde, Banco Azteca y Roshfrans se comercializaron en 6,230 pesos.

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Las zonas más cercanas al escenario concentraron los montos mayores. Los asientos en las secciones Amarillo, Pepsi y Barcel Fuego costaron 7,450 pesos, la zona Rojo se fijó en 9,280 pesos y el área VIP encabezó la lista con 12,330 pesos.

Las entradas para la zona VIP en la Arena Ciudad de México alcanzaron un costo máximo de 12,330 pesos en 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El Estadio GNP Seguros albergó entradas desde 610 pesos

El cierre de las presentaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México ofreció un abanico de tarifas con cargos incluidos.

El acceso en la sección Naranja C costó 976 pesos, mientras que la entrada en General B se fijó en 1,372.50 pesos.

Las graderías intermedias del autódromo mostraron precios variables. La zona Naranja B se vendió entre 1,769 y 2,033.75 pesos, en tanto que la sección Verde B se mantuvo en un rango de 2,257 a 2,482.70 pesos.

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El área de cancha con asientos numerados se dividió en cinco bloques de categoría Platino. La sección E comenzó en 4,129.75 pesos, la D en 4,697 pesos, la C en 5,368 pesos, la B en 5,978 pesos y la A en 7,503 pesos.

Los lugares en las dos primeras filas frente al escenario alcanzaron el precio más elevado dentro de este inmueble. Esos accesos especiales en la zona VIP se cotizaron en 10,733.75 pesos por boleto.

El escenario del Estadio GNP Seguros en la capital mexicana ofreció localidades generales con precios a partir de los 610 pesos. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Las plazas de los estados mantuvieron rangos menores a 10,000 pesos

Las fechas programadas en el Estadio Banorte de Monterrey registraron una escala de costos más reducida. Los boletos en Tribuna Bronce comenzaron en 990 pesos, la zona General de pie se ubicó en 1,490 pesos y la sección Diamante alcanzó los 6,990 pesos.

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En el Estadio Jalisco de Guadalajara, el ingreso más económico se fijó en 890 pesos en la sección Cabecera Norte. La zona Poniente Alta costó 1,990 pesos, la sección Platino se ubicó en 4,490 pesos y el boleto Diamante llegó a 6,490 pesos.

El evento en el Estadio Corregidora de Querétaro ofreció entradas desde 890 pesos en la Cabecera Sur Alta. La zona de Cancha Oro se cotizó en 4,410 pesos y la sección Cancha VIP alcanzó los 7,335 pesos.

En Puebla, las presentaciones en el Estadio Hermano Serdán tuvieron costos entre 800 pesos en zona de Bar y 6,200 pesos en el área VIP. En Tuxtla Gutiérrez, los precios oscilaron entre 990 y 6,990 pesos.

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Los conciertos en recintos de Monterrey, Guadalajara, Puebla y Querétaro registraron tarifas máximas de entre 6,200 y 7,335 pesos. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Empresas boleteras y convenios bancarios en el territorio nacional

La comercialización de los boletos para el tour no se concentró en un único sistema de venta.

La distribución de las entradas en los inmuebles de México se dividió entre las empresas SuperBoletos, FunTicket, Eticket y Ticketmaster según la ciudad.

Las instituciones bancarias negociaron periodos de preventa exclusiva con el equipo del cantante.

La venta de accesos para la gira del cantante se distribuyó entre cuatro empresas boleteras con esquemas de preventa bancaria exclusiva. EFE/Mauricio Dueñas

Las etapas iniciales contaron con convenios firmados con las entidades Santander, Banorte y HSBC para ofrecer promociones de mensualidades sin intereses.

El aumento generalizado en las tarifas no impidió que las entradas se agotaran en las primeras horas de venta pública.

El espectáculo del intérprete se consolidó como una de las producciones con mayor recaudación en recintos mexicanos durante ambos años.

Las fechas exactas, las sedes por ciudad y la logística para la venta de boletos del Luis Miguel Tour 2027 se darán a conocer a través del portal oficial del cantante y de sus canales verificados en redes sociales durante las próximas semanas.

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