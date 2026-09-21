Festival del Paste 2026 en Real del Monte: fechas y actividades del evento que celebra la minería de Hidalgo

Real del Monte prepara una nueva edición del Festival Internacional del Paste, con propuestas gastronómicas, artísticas y recreativas ligadas a su identidad minera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Internacional del Paste 2026 se realizará del 9 al 11 de octubre en Real del Monte, Hidalgo, con degustaciones, actividades culturales, música, danza, artesanías, concursos y recorridos vinculados con el pasado minero local.

La edición número 18 tendrá lugar en el Pueblo Mágico hidalguense y reunirá una programación centrada en la gastronomía, la cultura y la historia de una comunidad marcada por la minería.

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El sitio oficial del Festival Internacional del Paste informa que las propuestas están pensadas para públicos de todas las edades.

Real del Monte recibirá el Festival del Paste del 9 al 11 de octubre

La celebración se desarrollará durante tres días: el 9, 10 y 11 de octubre. La convocatoria busca reunir a visitantes de México y del extranjero alrededor de una tradición gastronómica que forma parte de la identidad de Real del Monte.

El festival nació para celebrar, preservar y difundir el paste hidalguense, un alimento que surgió del contacto entre las costumbres locales y la llegada de trabajadores procedentes de Cornwall, Inglaterra.

La página oficial del evento señala que la iniciativa reúne a productores de paste, cocineros, artesanos, artistas y visitantes.

El objetivo es mantener viva una tradición que combina la historia de la región con las expresiones culturales contemporáneas del municipio.

La propuesta también apunta a fortalecer el vínculo histórico entre Real del Monte y Cornwall.

Esa relación ocupa un lugar central en el relato del festival, que presenta al paste como un símbolo de una herencia compartida entre México y el Reino Unido.

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El festival nació para celebrar, preservar y difundir el paste hidalguense, un alimento que surgió del contacto entre las costumbres locales y la llegada de trabajadores procedentes de Cornwall, Inglaterra. Créditos: (Facebook/Festival del Paste)

Los mineros de Cornwall llevaron el antecedente del paste en 1824

La historia de este platillo en Real del Monte se remonta a 1824, cuando mineros originarios de Cornwall llegaron a la zona para trabajar en las minas.

Junto con sus conocimientos y costumbres, llevaron un alimento práctico para las extensas jornadas bajo tierra.

El cornish pasty era un empanado relleno que podía transportarse con facilidad y consumirse durante el trabajo. Con el paso del tiempo, aquella preparación se incorporó a la vida cotidiana de la comunidad.

La receta cambió a partir de los ingredientes y sabores de la región. Ese proceso dio lugar al paste hidalguense, que hoy representa una referencia gastronómica y cultural de Real del Monte.

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El Festival Internacional del Paste coloca esa transformación en el centro de su propuesta. La celebración no se limita a la venta de alimentos, sino que recupera una historia asociada a la minería, la migración y la adaptación de una receta extranjera al contexto local.

El paste más grande del mundo formará parte de las actividades

Una de las actividades anunciadas es la elaboración del paste más grande del mundo. El sitio oficial describe esta iniciativa como una tradición que involucra a la comunidad y que expresa el orgullo de Real del Monte por su principal emblema culinario.

La preparación colectiva se suma a la oferta de pastes tradicionales e innovadores elaborados por productores locales.

El festival plantea esta experiencia como un recorrido por distintas versiones de un alimento que conserva su vínculo con el pasado minero.

Las degustaciones permitirán conocer opciones elaboradas por quienes mantienen la producción de pastes en el municipio.

La variedad de preparaciones forma parte de una programación que busca atraer tanto a visitantes que conocen la tradición como a quienes se acercan por primera vez.

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El encuentro incluirá también concursos gastronómicos. Estas actividades refuerzan el papel de los productores y de la cocina local dentro de una celebración que se apoya en una tradición transmitida entre generaciones.

Una de las actividades anunciadas es la elaboración del paste más grande del mundo. Créditos: (Facebook/Festival del Paste)

La música, la danza y los artesanos acompañarán la celebración

La programación contempla presentaciones musicales, espectáculos de danza y otras expresiones culturales. Artistas locales, regionales e invitados formarán parte de las actividades previstas durante el festival.

Las propuestas artísticas acompañarán la oferta gastronómica y los recorridos culturales. El evento busca que la visita a Real del Monte incluya referencias a la historia, la cocina y las manifestaciones culturales de la comunidad.

Los artesanos de la región también tendrán un espacio para presentar piezas, productos hechos a mano y recuerdos vinculados con la identidad local. La presencia de este sector amplía el alcance de la celebración más allá de la gastronomía.

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El festival prevé la participación de patrocinadores, empresas locales y compañías regionales. Esos espacios ofrecerán productos, servicios y actividades para los asistentes.

Las carreras y rutas recreativas recorrerán el paisaje de Real del Monte

Las actividades incluirán carreras y rutas recreativas que combinan deporte, naturaleza y el paisaje de Real del Monte. La propuesta incorpora el entorno montañoso del municipio como parte de la experiencia para los visitantes.

El programa busca mostrar una dimensión distinta de la localidad, asociada a sus caminos, su entorno boscoso y su historia como comunidad minera. De ese modo, las propuestas recreativas complementarán la agenda cultural y gastronómica.

La información oficial también menciona recorridos culturales. Estas actividades permitirán vincular la visita con los espacios y referencias históricas que explican el origen del paste en la región.

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La organización presenta al festival como uno de los encuentros representativos de Hidalgo. Cada edición reúne a miles de personas que llegan al Pueblo Mágico para participar de una programación construida alrededor de la comida, la música, la historia y la tradición.

Enrique Garnica Ortega diseñó un cartel con referencias mineras

El cartel de la edición 2026 muestra una canasta llena de pastes dorados de la que surge una representación de Real del Monte.

La composición incluye techos rojos, construcciones tradicionales y un paisaje que remite al entorno de la localidad.

La imagen incorpora una iglesia como símbolo de la vida comunitaria y una estructura minera que remite al origen de la tradición culinaria. También aparecen las banderas de México, el Reino Unido y Cornwall.

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La propuesta visual busca reflejar el sabor, la pertenencia y la memoria de una población cuya identidad quedó ligada a la actividad minera y al desarrollo del paste.

La representación gráfica resume el enfoque de la celebración: el paste aparece como un alimento asociado a la comunidad, al trabajo artesanal y a una historia que comenzó con la llegada de los mineros ingleses y que permanece vigente en Hidalgo.