México

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados

El envío proveniente de Beijing llegó registrado como palillos perfumados, pero una revisión especializada halló 120 mil cajetillas presuntamente apócrifas distribuidas en 200 cajas y nueve tarimas con casi cuatro toneladas

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina
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La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron el aseguramiento precautorio de 2 millones 400 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La acción se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informaron las autoridades.

El embarque procedía de Pekín, China, y había sido declarado documentalmente como palillos perfumados. Sin embargo, dentro de las cajas se localizaron cigarrillos de procedencia irregular, según confirmó la revisión especializada realizada por personal aduanero.

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Qué se encontró y cómo se detectó la irregularidad

El aseguramiento se dio a conocer este 21 de septiembre en México y ocurrió cuando efectivos detectaron un embarque con destino a territorio nacional que no coincidía con su documentación. En lugar de palillos perfumados, la mercancía contenía 120 mil cajetillas de cigarros, equivalentes a 2.4 millones de unidades, con un peso total de 3 mil 983 kilos. El cargamento estaba conformado por 200 cajas distribuidas en nueve tarimas.

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina
Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina

Este tipo de operativos responde a una pregunta recurrente sobre el contrabando de tabaco en México: los cargamentos ilegales suelen ingresar al país declarados como productos distintos a los que realmente transportan, con el fin de evadir los controles arancelarios. En este caso, la simulación fue registrar cigarrillos como palillos perfumados para sortear la inspección aduanera.

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De acuerdo con el comunicado, la mercancía fue localizada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM. Estos sistemas permitieron identificar elementos que ameritaron una inspección especializada del embarque.

Fue durante esa revisión que se confirmó la inconsistencia entre la documentación de transporte y el contenido real de las cajas, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero.

Situación jurídica y justificación del operativo

La mercancía permanece asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado del AICM. Las autoridades esperan el pronunciamiento del titular de la marca afectada para determinar la situación jurídica del cargamento, proceso que se realizará con la intervención de la autoridad competente.

Este procedimiento es habitual en este tipo de aseguramientos: la mercancía queda bajo resguardo hasta que se completan las diligencias legales y técnicas necesarias para definir su destino final, ya sea la destrucción, el decomiso definitivo o cualquier otra resolución conforme a la legislación aplicable.

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina
Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina

Según el comunicado conjunto, este aseguramiento representa una medida para la protección de la Seguridad Nacional. Las autoridades argumentaron que impide el posible ingreso de productos apócrifos que afectan la economía formal y vulneran los derechos de propiedad intelectual.

El documento también señaló que este tipo de mercancía representa riesgos para la salud pública y fortalece los esquemas de comercio ilícito utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando.

La Marina, la ANAM, la SSPC y otras instituciones del Gabinete de Seguridad reafirmaron la efectividad de la estrategia de inspección no intrusiva y coordinación operativa que aplican en el AICM, cuyo objetivo declarado es identificar y neutralizar operaciones de comercio exterior con indicadores de riesgo.

Antecedentes de decomisos en el AICM

El caso se suma a una serie de aseguramientos de cigarrillos apócrifos registrados en el AICM durante 2026. El 2 de agosto, la ANAM había reportado la incautación de 2 millones 880 mil cigarrillos procedentes de China y Corea, con un peso de 4 mil 31 kilos.

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina
Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos: llegaron etiquetados como palillos perfumados. Marina

Días después, el 14 de agosto, Marina y ANAM identificaron otro cargamento con 2 millones 208 mil cigarrillos procedentes de Bangkok, Tailandia. El 19 de agosto, las autoridades reportaron un decomiso mayor: cuatro embarques con cerca de 5 millones 808 mil cigarrillos provenientes de Singapur y Sri Lanka.

El 2 de septiembre, Marina y ANAM aseguraron 5 millones 438 mil 400 cigarrillos en dos operaciones distintas procedentes de Singapur, uno de los embarques declarado falsamente como bocinas y básculas eléctricas. Días después, el 9 de septiembre, se reportó el aseguramiento de 8 millones 780 mil cigarrillos procedentes de China, disfrazados como cajas de comida.

De acuerdo con datos difundidos por la Marina, desde septiembre de 2025 la aduana del AICM ha acumulado más de 167.5 toneladas de productos de tabaco y 116.7 millones de cigarrillos de procedencia irregular asegurados, en el marco del reforzamiento del control aduanero en ese punto de entrada al país.

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