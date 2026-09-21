Suprema Corte revive el caso de Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada durante la Guerra Sucia

La Suprema Corte revisará si las omisiones de autoridades en el caso de Rosendo Radilla Pacheco vulneraron los derechos a la búsqueda, la verdad y el acceso a la justicia. Crédito: Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para conocer un asunto vinculado con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, con el fin de revisar si las omisiones de diversas autoridades vulneraron los derechos de las víctimas y sus familiares a la búsqueda, la verdad y el acceso a la justicia.

El Pleno de la SCJN resolvió atraer la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 1642/2024 durante su sesión de este 21 de septiembre. La decisión se aprobó por mayoría de votos.

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Hugo Aguilar Ortiz señaló durante la discusión que el caso corresponde a hechos registrados durante la llamada Guerra Sucia, particularmente en la década de 1970. Consideró que la desaparición de Radilla Pacheco tiene la relevancia y trascendencia necesarias para que sea analizada por la SCJN.

La SCJN revisará omisiones en la búsqueda e investigación

La SCJN estudiará las facultades de las personas juzgadoras de amparo para ordenar medidas de búsqueda e investigación eficaces. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

De acuerdo con el comunicado de la SCJN, el asunto permitirá determinar si las omisiones atribuidas a autoridades encargadas de buscar e investigar la desaparición afectaron los derechos de las víctimas y sus familiares.

El análisis también abarcará las facultades de las personas juzgadoras de amparo para ordenar medidas que permitan una búsqueda y una investigación eficaces. Entre ellas se encuentran la elaboración o actualización de planes de búsqueda, la práctica de diligencias de investigación y la coordinación entre las autoridades involucradas.

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La SCJN podrá revisar la implementación de acciones de memoria, siempre que respeten las atribuciones técnicas de las autoridades competentes. El estudio deberá precisar hasta dónde puede llegar el control judicial ante posibles faltas de las instituciones responsables de investigar y localizar a personas desaparecidas.

Dicha resolución abre la posibilidad de que la SCJN defina parámetros para garantizar una protección efectiva de los derechos de las víctimas en expedientes de desaparición forzada.

Los criterios que emita podrán establecer qué medidas pueden ordenarse desde un juicio de amparo para fortalecer la búsqueda, la investigación y el acceso a la justicia de las familias.

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Caso de Rosendo Radilla sigue sin resolver 50 años después de su detención militar

El líder campesino fue privado de la libertad el 25 de agosto de 1974 en un retén de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional. Crédito: Facebook/Museo de las Constituciones UNAM

Rosendo Radilla Pacheco, líder campesino y compositor de corridos, permanece desaparecido desde que militares lo detuvieron el 25 de agosto de 1974 en un retén de la entonces Secretaría de la Defensa Nacional, durante la Guerra Sucia en Guerrero; 17 años después de la condena internacional contra el Estado mexicano, no hay personas arrestadas ni indicios sobre su paradero, de acuerdo con el Archivo General de la Nación.

Radilla viajaba en autobús con uno de sus hijos de Chilpancingo a Atoyac de Álvarez cuando el vehículo fue detenido. Al preguntar por qué lo privaban de la libertad, recibió una respuesta que quedó asentada en el caso: “Por componerle corridos a Lucio Cabañas”.

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El compositor fue visto por última vez ese día. Su caso ocurrió en Atoyac de Álvarez, municipio guerrerense donde se registró el mayor número de desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, según información difundida por el Archivo General de la Nación.

En esa región surgió la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas, quien reclamaba mejoras laborales y respeto a los derechos humanos de los campesinos de Guerrero ante la falta de respuesta gubernamental. Las personas sospechosas de tener vínculos con ese movimiento eran sometidas a desaparición, tortura y asesinato.

Corte Interamericana condenó al Estado mexicano en 2009

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano el 23 de noviembre de 2009 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Crédito: Wikimedia Commons

La organización de la familia de Rosendo Radilla y el acompañamiento de agrupaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM, llevaron el expediente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El 23 de noviembre de 2009, el tribunal condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición forzada de Radilla. Fue la primera ocasión en la que se responsabilizó al gobierno como autor intelectual y material de una desaparición.

A pesar de esa resolución, para 2026 no se ha detenido a ningún responsable ni localizado información que permitiera establecer dónde está Rosendo Radilla. El caso sí acompañó avances legislativos en derechos humanos, incluida la tipificación del delito de desaparición forzada.

La búsqueda de justicia también pasa por los documentos de la antigua Dirección Federal de Seguridad, DFS, organismo contrainsurgente que vigiló y reprimió movimientos sociales durante la Guerra Sucia. El AGN conserva versiones públicas de expedientes desclasificados de esa corporación.

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El índice de Versiones Públicas permite ubicar archivos por orden alfabético, a partir de los nombres de activistas u organizaciones investigadas. Entre ellos está el expediente de Rosendo Radilla.

Expediente de la DFS reúne 42 fojas sobre su actividad

El caso de Rosendo Radilla acompañó avances legislativos, incluida la tipificación del delito de desaparición forzada. Crédito: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

El archivo dedicado al líder campesino consta de 42 fojas y reúne registros elaborados entre 1962 y 1975. Los informes de la DFS eran enviados al presidente en turno e incluían seguimiento a actividades políticas y sociales de las personas bajo vigilancia.

La información se obtenía mediante espionaje de conversaciones telefónicas, reuniones, movilizaciones públicas y otros hechos considerados de interés para el gobierno. Los documentos trazaban las actividades cotidianas y las relaciones de los individuos vigilados.

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El primer reporte sobre Radilla está fechado el 15 de febrero de 1962. El documento menciona la redacción de una manifestación prevista para el día siguiente, “en contra del catolicismo y en apoyo a los libros de textos que regala el Gobierno a los alumnos de Escuelas Primarias”, según la DFS.

Radilla aparece como uno de los firmantes de ese pronunciamiento junto con otras personas. Un reporte posterior, fechado el 21 de junio de 1982, reconstruye parte de su trayectoria política y social en Guerrero.

De acuerdo con ese documento, el 17 de febrero de 1962 asistió a la firma de la convocatoria del Comité Cívico Guerrerense, del cual era miembro. El informe añade que el 23 de junio de ese mismo año firmó un manifiesto de la Asociación Cívica Guerrerense, organización en la que también militaba.

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El expediente sostiene que el 26 de septiembre de 1965 Radilla presidió el acto inaugural del Congreso Campesino de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” y de la Central Campesina Independiente (CCI).