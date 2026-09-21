Huracán “Polo”: suspenden clases en Guerrero y Michoacán; estas son las regiones afectadas

Polo alcanzó la categoría 1 este lunes 21 de septiembre.

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El huracán Polo se intensificó este lunes 21 de septiembre de 2026 a categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, por lo que autoridades educativas de Guerrero y Michoacán anunciaron la suspensión de actividades escolares como medida preventiva ante las lluvias y otros efectos que podría generar el sistema.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el ciclón se localiza a aproximadamente 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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El reporte señala que Polo presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 155 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este a 7 kilómetros por hora.

¿Dónde suspenden clases por el huracán Polo este 22 de septiembre?

En Guerrero, la Secretaría de Educación estatal informó la suspensión de actividades académicas y administrativas para este martes 22 de septiembre en las regiones de:

Costa Grande

Costa Chica

Acapulco

La medida aplica para instituciones educativas públicas y privadas, de todos los niveles y ambos turnos. La decisión fue tomada como una acción preventiva ante las condiciones meteorológicas asociadas con el huracán.

El Consejo Estatal de Protección Civil había informado previamente sobre la evolución de Polo, cuando todavía era tormenta tropical, y señaló que existía la posibilidad de una intensificación rápida durante el lunes.

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El meteorólogo Fermín Damián Adame, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, explicó que el sistema continuaría fortaleciéndose mientras avanzaba lentamente hacia el este.

Además de los efectos relacionados directamente con Polo, las autoridades señalaron que durante la madrugada podría ingresar al estado la Onda Tropical número 40, situación que favorecería la presencia de tormentas eléctricas.

Michoacán suspende clases en siete municipios por Polo

Michoacán también anunció la suspensión de actividades escolares. La Secretaría de Educación del Estado determinó que las clases quedarán suspendidas durante los días 22 y 23 de septiembre en siete municipios de la Región Sierra-Costa.

La disposición contempla planteles públicos y privados de todos los niveles educativos en:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

Las autoridades educativas señalaron que la medida busca prevenir riesgos para estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones que pudiera generar el ciclón.

Mientras continúa el monitoreo, también se pidió a la población consultar únicamente información oficial, evitar cruzar cauces o zonas susceptibles a deslaves, proteger documentos y colocar en sitios elevados los equipos de cómputo y materiales didácticos de las escuelas.

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Estos son los datos principales de la suspensión y el huracán:

Guerrero: suspensión de clases el martes 22 de septiembre.

Regiones de Guerrero: Acapulco, Costa Grande y Costa Chica.

Michoacán: suspensión los días 22 y 23 de septiembre.

Municipios de Michoacán: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío.

Huracán Polo: categoría 1.

Vientos máximos: 130 km/h.

Rachas: hasta 155 km/h.

Desplazamiento: hacia el este a 7 km/h.

Lluvias: posibilidad de precipitaciones de distintas intensidades en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Polo mantiene vigilancia sobre Colima, Jalisco, Oaxaca y Guerrero

La evolución del huracán también mantiene bajo vigilancia a otras entidades del Pacífico mexicano. De acuerdo con la información proporcionada, su circulación incrementa la posibilidad de lluvias de distintas intensidades en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

En Guerrero, el pronóstico citado por las autoridades contemplaba acumulados de hasta 75 milímetros de lluvia en la franja costera. Esto equivale a 75 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie.

También se reportaron condiciones de oleaje en zonas costeras. Para Guerrero y Michoacán se contemplaron olas de entre 2 y 3 metros, mientras que para Oaxaca se estimaron alturas de entre 1.5 y 2.5 metros.

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En Colima, hasta la información proporcionada, no se había anunciado una suspensión general de clases. Autoridades estatales señalaron que circulaban versiones sobre una posible suspensión y precisaron que cualquier decisión sería tomada con base en las condiciones meteorológicas.

¿Cómo seguirá la trayectoria del huracán Polo?

La evolución de Polo permanece bajo seguimiento debido a que el sistema presenta una tendencia de intensificación. Los pronósticos referidos en la información disponible contemplaban un fortalecimiento durante los siguientes días, aunque la trayectoria y la intensidad de un ciclón pueden modificarse conforme avanzan las horas.

Para este lunes, Polo ya había alcanzado la categoría 1 y se encontraba frente a las costas del Pacífico mexicano. Las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno y pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

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En Guerrero, la decisión de suspender las actividades escolares fue presentada como una medida preventiva ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas. Las autoridades también tomaron en cuenta la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas durante la noche y madrugada.

Por ahora, las suspensiones confirmadas corresponden a tres regiones de Guerrero y siete municipios de Michoacán, mientras que otras entidades permanecen bajo vigilancia por los efectos que pueda generar el huracán Polo en el Pacífico mexicano.