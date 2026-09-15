Investigó el asesinato de Carlos Manzo y ahora apunta a la gubernatura de Michoacán: perfil de Carlos Torres Piña.

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Carlos Torres Piña fue designado este lunes como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, con lo que se coloca como el principal perfil de Morena para buscar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

Su nombramiento ocurrió después de un proceso interno en el que también participó el senador con licencia Raúl Morón, quien buscó la coordinación por la vía del Partido del Trabajo (PT).

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Aunque el cargo no representa formalmente una candidatura, Morena ha utilizado esta figura como paso previo a la definición de sus abanderados para las gubernaturas.

Con el resultado anunciado el 14 de septiembre, Torres Piña quedó al frente de la estructura política y territorial del partido en Michoacán.

El nuevo coordinador llega a esta posición después de casi tres décadas de participación política y de haber ocupado cargos legislativos, partidistas y de gobierno.

Discurso de Carlos Piña.

También fue titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), responsabilidad que dejó temporalmente para participar en la contienda interna de Morena.

De Paracho a la política estatal y nacional

Carlos Torres Piña es originario de Paracho de Verduzco, Michoacán, en la región purépecha.

Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y, de acuerdo con la dirigencia de Morena, cuenta además con una maestría en Ciencia Política y especializaciones en derechos humanos, derecho electoral y derecho administrativo.

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Su trayectoria política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde ocupó diferentes responsabilidades, entre ellas representante local en Paracho, consejero estatal y nacional, así como secretario general del Comité Ejecutivo Estatal.

En 2019 anunció su salida del PRD junto con integrantes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN).

En ese momento sostuvo que no permanecerían para administrar las estructuras existentes y posteriormente se incorporó al proyecto de la Cuarta Transformación.

En el ámbito legislativo, Torres Piña fue diputado federal en dos ocasiones. La primera correspondió al periodo 2009-2012 y la segunda a la Legislatura 2018-2021, cuando presidió la Comisión de Vivienda.

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En ambos casos llegó a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

Torres Piña y su relación política con Alfredo Ramírez Bedolla

Uno de los principales vínculos de Torres Piña con el gobierno de Michoacán se encuentra en su relación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, bajo cuya administración ocupó dos veces la Secretaría de Gobierno.

Su primer periodo comenzó en octubre de 2021 y concluyó en octubre de 2023. Posteriormente regresó a esa posición en junio de 2024 y permaneció hasta julio de 2025, cuando asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Bedolla deja abierta la sucesión de Morena rumbo a 2027.

Desde la Secretaría de Gobierno estuvo a cargo de la política interior de la entidad. Morena también ha destacado su participación en procesos relacionados con la pacificación de Tierra Caliente y el acompañamiento a la aplicación del autogobierno indígena, que, según la dirigencia partidista, pasó de 11 a 43 comunidades durante esos años.

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Estos son algunos de los cargos y momentos principales de su trayectoria:

Diputado federal de 2009 a 2012 .

Diputado federal de 2018 a 2021 y presidente de la Comisión de Vivienda .

Secretario de Gobierno de Michoacán entre 2021 y 2023 .

Regresó a la Secretaría de Gobierno entre junio de 2024 y julio de 2025 .

Fue designado fiscal general de Michoacán en julio de 2025 .

Solicitó licencia como fiscal para participar en el proceso interno de Morena.

El 14 de septiembre de 2026 fue nombrado coordinador estatal de Morena rumbo a 2027.

La Fiscalía, Carlos Manzo y los cuestionamientos a Torres Piña

La llegada de Torres Piña a la coordinación de Morena ocurre después de una etapa de menos de un año al frente de la Fiscalía michoacana y mientras persisten cuestionamientos sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025.

Torres Piña enfrenta cuestionamientos por su paso por la Fiscalía y el caso Carlos Manzo.

Torres Piña era fiscal cuando comenzaron las investigaciones por el homicidio. La periodista María Idalia Gómez señaló que el exfuncionario estaría siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Se trata de un señalamiento atribuido a la periodista y no de un hecho acreditado en la información proporcionada.

Gómez también cuestionó la conducción de la investigación del asesinato de Manzo y señaló posibles violaciones al debido proceso, particularmente por la difusión de la identidad, fotografías y datos de uno de los implicados, quien presuntamente sería menor de edad.

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La periodista sostuvo que la publicación de esos elementos podría afectar el proceso judicial de las personas involucradas.

El caso también ha tenido repercusiones alrededor de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo. De acuerdo con la información proporcionada, ante los avances limitados de la investigación, la presión se ha trasladado hacia ella, a quien se le han solicitado los teléfonos celulares de Manzo.

El nombre de Quiroz ha cobrado relevancia además en el contexto político de Michoacán rumbo a 2027, luego de que se planteara su posible postulación por una alianza opositora.

Grecia Quiroz gana fuerza rumbo a la contienda de 2027. (@GreciaMich2027)

Esta situación coloca su figura y la investigación del homicidio de Manzo como parte del contexto político en el que Torres Piña inicia su nueva responsabilidad partidista.

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¿Qué viene para Carlos Torres Piña rumbo a 2027?

Como coordinador estatal, Torres Piña tendrá a su cargo los trabajos políticos y territoriales de Morena en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027.

La dirigencia nacional informó que su designación derivó del proceso de encuestas realizado por la Comisión Nacional de Elecciones, en el que obtuvo ventaja frente a los demás perfiles participantes.

Durante su presentación, Torres Piña agradeció a los otros aspirantes y a la dirigencia del partido por la confianza. También llamó a trabajar con los distintos grupos que participaron en el proceso interno.

“Recibimos con mucha responsabilidad, con sencillez, pero sobre todo con humildad este nombramiento como coordinador”, afirmó.

¿Qué viene para Carlos Torres Piña rumbo a 2027?

La dirigencia de Morena también destacó su trabajo territorial y su participación en recorridos, asambleas informativas y actividades partidistas.

Citlalli Hernández señaló que Torres Piña tiene una trayectoria cercana a tres décadas en el servicio público y la actividad política en Michoacán.

Entre los objetivos que se le atribuyen para esta nueva etapa se encuentran fortalecer la organización territorial, mantener la unidad entre los diferentes grupos del movimiento y preparar la estructura política de Morena para el proceso electoral de 2027.

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Torres Piña llega así a la disputa política por la gubernatura después de haber transitado por el PRD, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobierno de Michoacán y la Fiscalía estatal.

Su nuevo encargo también lo coloca frente a un escenario marcado por la sucesión de Alfredo Ramírez Bedolla y por los cuestionamientos que acompañaron su paso por la Fiscalía, particularmente alrededor del asesinato de Carlos Manzo y la situación de su viuda, Grecia Quiroz.