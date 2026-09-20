Sheinbaum anuncia que el Ejército y la Marina se quedan en Sinaloa el tiempo que sea necesario

Sheinbaum informó que su gabinete acudirá semanalmente a Sinaloa y que el de Agricultura y Desarrollo Rural visita la entidad para mantener recursos a productores. (Foto: Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este 20 de septiembre en Sinaloa que las fuerzas federales, incluido el Ejército y la Marina, permanecerán en el estado el tiempo que sea necesario, como parte de una estrategia que también contempla apoyos al campo, obras de salud, educación y un presupuesto extraordinario.

Durante el acto “Honestidad y resultados” en el estado, la mandataria afirmó que no se retirará a ningún integrante del Ejército, la Guardia Nacional ni la Marina desplegado en la entidad. “Van a permanecer en Sinaloa apoyando a la gobernadora y sobre todo al pueblo de Sinaloa”, sostuvo.

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Sheinbaum informó que su gabinete acudirá semanalmente a Sinaloa. La próxima visita será la del gabinete de Agricultura y Desarrollo Rural, con el compromiso de mantener recursos para productores sinaloenses.

La presidenta también adelantó la llegada del gabinete de Energía, junto con la Comisión Federal de Electricidad, para acordar la ampliación de un mes al subsidio eléctrico en Sinaloa. Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, visitará el estado con funcionarios de aduanas para abordar la entrada de camarón proveniente de otros países.

El plan incluye preparatorias, espacios deportivos y atención a jóvenes

El plan federal en Sinaloa incluye la construcción de 20 preparatorias, 10 espacios deportivos de México Imparable y la meta de incorporar a 5 mil jóvenes en Jóvenes Unen al Barrio. Crédito: Presidencia

Sheinbaum anunció la construcción de 20 preparatorias adicionales en Sinaloa como parte de las acciones para que más jóvenes permanezcan en las aulas. Señaló que la seguridad requiere corporaciones policiales, presencia de la Guardia Nacional y cero impunidad, pero también oportunidades educativas.

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La mandataria mencionó el programa Jóvenes Unen al Barrio, que opera en Culiacán y cuenta con varios cientos de participantes. El objetivo es incorporar a 5 mil jóvenes a actividades sociales, educativas, culturales y deportivas para evitar su acercamiento a grupos delictivos.

El gobierno federal también construirá 10 espacios deportivos del programa México Imparable. Sheinbaum indicó que el secretario de Hacienda y la subsecretaría correspondiente acudirán para apoyar al estado mediante un presupuesto extraordinario.

En materia de salud, anunció la construcción de poco más de 400 consultorios gratuitos en todo Sinaloa, cada uno con farmacia sin costo. Los trabajos comenzarán el próximo mes y los primeros establecimientos abrirán a partir de enero de 2027.

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La presidenta enumeró obras ya realizadas o en proceso: las nuevas salas de quirófano del Hospital Pediátrico, el Hospital General Regional de Culiacán del IMSS-Bienestar, la ampliación del Hospital Psiquiátrico de Culiacán y de una clínica de medicina familiar del ISSSTE en Guasave, así como un nuevo hospital general en Guamúchil que está por iniciar.

Más de un millón de personas reciben programas de bienestar

Claudia Sheinbaum afirmó que 1 millón 128 mil personas reciben programas de bienestar en Sinaloa. (Agencias de gobierno)

Sheinbaum afirmó que 1 millón 128 mil personas reciben directamente algún programa de bienestar en Sinaloa, una entidad con alrededor de 3 millones de habitantes. Sostuvo que los apoyos son universales y no están condicionados a afiliaciones partidistas.

Detalló que 378 mil 869 adultos mayores reciben la pensión correspondiente, mientras 89 mil 744 personas con discapacidad cuentan con ese apoyo. Además, 12 mil adolescentes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro y 121 mil 289 estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez.

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