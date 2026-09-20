México

Operación Restitución suma otros 56 detenidos en Edomex: 15 estarían ligados a USON, estructura investigada por despojos

La FGJEM logra la vinculación a proceso en contra de Berenice Jazmín “N” por extorsión

Suman 478 detenidos por despojo de viviendas en el Edomex tras más un año de la “Operación Restitución”. FGJEM
Suman 56 detenidos por despojo de viviendas en el Edomex tras “Operación Restitución”. FGJEM
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La Operación Restitución de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en las +últimas semanas, suma 56 personas aprehendidas, como parte de las acciones emprendidas para combatir el despojo de inmuebles y otros delitos relacionados con la propiedad en territorio mexiquense.

De acuerdo con la Fiscalía, entre los detenidos se encuentran 15 presuntos integrantes de la denominada Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), estructura que, según las investigaciones ministeriales, operaría con apariencia de sindicato y estaría relacionada con diversos casos de despojo y otros delitos contra la propiedad.

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La autoridad mexiquense mantiene investigaciones en distintos municipios del Estado de México, donde se ha identificado presencia de esta organización.

Entre los municipios señalados por la FGJEM se encuentran Ecatepec, Chalco, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Zumpango, Acolman, Tultepec, Tlalnepantla, Huehuetoca y Teotihuacán, entre otros.

Caso de Berenice Jazmín “N” se suma a las investigaciones

Berenice Jazmín “N” extorsión Huehuetoca Edomex FGJEM
Berenice Jazmín “N” extorsión Huehuetoca Edomex FGJEM

Uno de los casos relacionados con esta estructura corresponde a Berenice Jazmín “N”, quien fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión en agravio de una mujer en Huehuetoca.

La FGJEM informó que la mujer era considerada un objetivo prioritario dentro de la Operación Restitución y que presuntamente formaría parte de USON.

La investigación señala que los hechos por los cuales fue vinculada a proceso ocurrieron el 7 de marzo de 2024, cuando la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado en un conjunto habitacional de Huehuetoca.

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Según la carpeta de investigación, Berenice Jazmín “N” se habría presentado como administradora del conjunto habitacional y presuntamente exigió a la víctima un pago mensual bajo la amenaza de despojarla de su propiedad si no cooperaba.

Posteriormente, cuando la mujer intentó vender el inmueble, la investigada habría acudido nuevamente y, presuntamente con un arma de fuego, le habría exigido 100 mil pesos para permitirle realizar la transacción.

La Fiscalía sostiene que también habría amenazado con cambiar las cerraduras de la vivienda si la víctima no entregaba el dinero.

La investigada también aparece en otras dos carpetas

Detenidos Ecatepec despojo FGJEM USON-25 de Marzo
Se han detenido a más integrantes del sindicato USON-25 vinculados al delito de despojo (especial)

La FGJEM informó que Berenice Jazmín “N” está relacionada con dos investigaciones adicionales por hechos ocurridos también en Huehuetoca.

El primero ocurrió el 24 de julio de 2025, cuando una víctima llegó a una propiedad dentro de un conjunto habitacional y encontró sellos, una cadena y un candado que no había colocado.

En ese momento, la mujer habría sido abordada por Berenice Jazmín “N”, quien presuntamente se ostentó como propietaria del inmueble.

Por este caso fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por su probable relación con los delitos de extorsión y despojo. En aquella ocasión obtuvo su libertad bajo una medida cautelar de garantía económica.

El segundo hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando otra víctima se encontraba afuera de su domicilio. De acuerdo con la Fiscalía, Berenice Jazmín “N” habría llegado al lugar y, presuntamente con un arma, amenazó con matar a la mujer y a sus hijos.

La imputada habría exigido 200 mil pesos para que la víctima pudiera conservar la casa que le había rentado. Por este caso existe una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar.

Capturan a la mujer en Iztapalapa

FGJEM Sede
La FGJEM detuvo a Berenice Jazmín “N” en la CDMX

Por la investigación correspondiente al caso de extorsión, la Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Berenice Jazmín “N”.

El mandamiento judicial fue cumplimentado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, con apoyo de autoridades de esa entidad.

Después de su captura, fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, donde quedó a disposición de un juez.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó vincularla a proceso, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y mantuvo la prisión preventiva como medida cautelar.

En caso de ser declarada culpable, podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía.

Fiscalía mantiene operativo contra despojos

Con las 56 aprehensiones reportadas, la Operación Restitución continúa como una de las principales acciones de la FGJEM contra grupos y personas investigadas por despojo y delitos vinculados con inmuebles.

La Fiscalía ha identificado a 15 de los detenidos como presuntos integrantes de USON, organización cuya actividad investigada se concentra en distintos municipios del Estado de México.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación de cada una de las personas señaladas y, en su caso, establecer su responsabilidad ante los órganos jurisdiccionales.

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