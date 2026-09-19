Autoridades mexicanas frenan envío con más de 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo antes de cruzar a EEUU por Tijuana

El golpe al narco fue informado por las autoridades federales este 18 de septiembre. Crédito: Gabinete de Seguridad

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Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional, aseguró aproximadamente mil 357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo en el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California. El cargamento se dirigía hacia Estados Unidos y el hallazgo fue dado a conocer este 18 de septiembre de 2026 mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El golpe contra las redes de narcotráfico en México se logró con el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de sustancias ilícitas. El ejemplar, identificado como RINI, marcó indicios en diversas cajas que permitieron a los agentes iniciar una inspección detallada del cargamento.

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El binomio canino RINI detectó la droga oculta entre las cajas

La revisión se originó a partir de las labores rutinarias de inspección y vigilancia que realiza la ANAM en la Aduana de Tijuana. Personal aduanero, junto con elementos de la Guardia Nacional, sometió a control la mercancía que estaba destinada a salir del territorio mexicano por esa frontera.

Durante el procedimiento, el ejemplar canino RINI señaló la presencia de sustancias irregulares al interior de varias cajas incluidas en el embarque. A partir de esa alerta, el personal aduanero amplió la inspección y localizó los paquetes que contenían la droga oculta.

Decomiso en la Aduana de Tijuana. Crédito: Gabinete de Seguridad

La metodología aplicada combinó el trabajo canino con la revisión física del cargamento, un procedimiento que forma parte de los protocolos de control implementados en las aduanas del país para detectar mercancía irregular antes de su salida hacia territorio estadounidense.

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Este tipo de esquema, basado en la detección olfativa seguida de inspección manual, se ha convertido en el mecanismo más utilizado por la ANAM en los cruces fronterizos del norte del país.

El aseguramiento equivale a más de 1.3 toneladas entre metanfetamina y 10 kilos de fentanilo

La cantidad total asegurada ascendió a mil 357 kilos de metanfetamina, cifra que representa el volumen principal de la operación, además de 10 kilos de fentanilo, una sustancia considerada de alto poder letal incluso en dosis mínimas.

Ambas drogas fueron localizadas en el mismo operativo, dentro del área destinada a las exportaciones de la Aduana de Tijuana. El decomiso conjunto de estos dos estupefacientes en una sola inspección refleja el tipo de cargamentos combinados que las autoridades intentan interceptar antes de que crucen la frontera.

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Decomiso en la Aduana de Tijuana. Crédito: Gabinete de Seguridad

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las indagatorias derivadas del hallazgo. El caso se suma a los reportes de aseguramientos que las autoridades del Gabinete de Seguridad documentan de manera periódica en los puntos de cruce fronterizo del norte del país.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no detalló el destino final de la mercancía ni el punto específico de cruce hacia territorio estadounidense al que estaba dirigido el cargamento, tampoco se precisaron detenciones vinculadas al hallazgo ni la fecha exacta en que se realizó el operativo.

La misma aduana registró otro decomiso de cocaína en un camión de tunas

El 8 de septiembre, elementos de la ANAM y la Guardia Nacional informaron el aseguramiento 75.9 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión que transportaba tunas, también en el área de exportación de la Aduana de Tijuana.

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El canino "Chocolate" fue quien alertó de la droga oculta en el camión de transportaba un cargamento de tunas. Crédito: Gabinete de Seguridad

En ese operativo, el ejemplar canino de nombre Chocolate marcó como sospechosa la zona bajo el piso de la caja del vehículo, lo que llevó al personal aduanero a localizar 76 paquetes con clorhidrato de cocaína en un compartimento oculto construido para evadir los filtros de revisión.

El cargamento de tunas fue puesto a disposición del Ministerio Público de la FGR.

La Aduana de Tijuana forma parte del cruce fronterizo entre Baja California y California, Estados Unidos, y colinda con la ciudad de San Diego. Los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa concentran el mayor tránsito de personas y mercancías de esa frontera, esta última con capacidad para el paso de vehículos comerciales de carga.

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ANAM y Marina dieron a conocer un segundo caso el mismo día en la Aduana de Lázaro Cárdenas

En un comunicado independiente difundido también el 18 de septiembre, la Secretaría de Marina, en coordinación con la ANAM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, informó sobre la identificación de un cargamento de ácido tartárico en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Ácido tartárico decomisado en Michoacán. Crédito: Gabinete de Seguridad

La sustancia, procedente de Shanghái, China, fue detectada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo aplicados por la ANAM. De acuerdo con el comunicado, existe documentación en fuentes abiertas y especializadas sobre el posible uso del ácido tartárico para separar formas quirales de sustancias controladas, en particular vinculadas a la metanfetamina.

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A solicitud de la FGR, las autoridades actualizaron la causal de inmovilización de 27 mil 216 kilogramos de ácido tartárico. Ambos comunicados, el de Tijuana y el de Lázaro Cárdenas, fueron difundidos el mismo día como parte de las acciones de control aduanero que instrumenta el Gabinete de Seguridad en distintos puntos del país.